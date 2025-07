La guida subacquea è fondamentale dopo l'incidente con l'elica della barca

Una guida subacquea sul Messico Caraibi L'isola turistica di Cozumel versava in condizioni critiche a seguito di un incidente avvenuto la mattina del 25 luglio. Era stato colpito dall'elica di un'imbarcazione mentre guidava un gruppo di turisti vicino a Yucab Reef, un famoso sito di immersioni sul lato occidentale dell'isola.

La guida, identificata come Manuel C, stava accompagnando i subacquei da una barca in superficie o nelle vicinanze quando un'altra imbarcazione, presumibilmente chiamata maranatha, passò vicino al gruppo e lo colpì con la sua elica, secondo Riviera Maya Notizie.

Testimoni hanno affermato che l'imbarcazione si muoveva troppo velocemente: Yucab Reef, come altre aree del Parco Marino di Cozumel, ha un limite di velocità di 3 nodi (3.5 miglia orarie). Sostengono inoltre che chiunque fosse al timone avesse ignorato gli avvertimenti urlati che segnalavano la presenza di subacquei in acqua.

I sommozzatori intervenuti sul posto hanno dichiarato che in quel momento erano state lanciate delle boe di segnalazione e che è stato anche segnalato che una boa di segnalazione è rimasta impigliata nell'elica.

Si pensa che Manuel C stesse cercando di proteggere un altro sub quando è stato colpito. L'impatto gli ha causato gravi lesioni alla parte inferiore del corpo ed è stato trasportato d'urgenza in un ospedale locale.

Secondo il direttore della protezione civile di Cozumel, Alfredo Arellano, l'incidente non è stato segnalato immediatamente alle autorità e maranatha si presume inoltre che sia entrato nella zona della barriera corallina senza i permessi richiesti dalla Commissione Nazionale delle Aree Naturali Protette (CONANP). È stata avviata un'indagine ufficiale.

