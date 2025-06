DCI e come evitarlo: libro online gratuito

Il modo migliore per i subacquei di evitare la malattia da decompressione è "conoscere il proprio nemico", e un mezzo pronto per comprendere i rischi e come affrontare la MDD in un compagno subacqueo è appena stato reso disponibile gratuitamente. online in un libro del principale esperto Dr. John Lippmann.

Guida per subacquei alla malattia da decompressione, un libro pensato per i subacquei e che offre consigli pratici sul riconoscimento, la gestione e la prevenzione delle pieghe, è la terza edizione di un titolo pubblicato per la prima volta nel 2011.

Il libro di 66 pagine contiene tutte le informazioni pratiche di cui un subacqueo ha bisogno, in capitoli che trattano l'assorbimento e l'eliminazione dell'azoto e la formazione di bolle; la PDD stessa; il forame ovale pervio (PFO), il primo soccorso con ossigeno; e la realtà degli incidenti subacquei in luoghi remoti (il consiglio è: immergetevi in ​​modo prudente!). Sono presenti 11 casi di studio dettagliati, oltre a foto, grafici, checklist e un glossario.

Il Dott. Lippmann è presidente e CEO dell'Australasian Diving Safety Foundation (ADSF), un'organizzazione benefica che finanzia programmi di ricerca e sicurezza per la promozione della salute e della sicurezza subacquea. Ha inoltre fondato e presieduto DAN Asia-Pacific per 25 anni, di cui è stato direttore esecutivo per 20.

Ha svolto attività di ricerca, insegnamento, scrittura e consulenza in materia di immersioni sicure, decompressione e gestione degli incidenti per oltre 40 dei suoi 50 anni da subacqueo.

Specializzato in rianimazione, primo soccorso, somministrazione di ossigeno, soccorso subacqueo e vari aspetti della decompressione, ha scritto e co-scritto numerosi libri, articoli e ricerche.

Guida per subacquei alla malattia da decompressione può essere consultabile online sul sito dell'ADSF. insieme ad altri scritti in collaborazione dal Dott. Lippmann come Sono idoneo alle immersioni? e Medicina subacquea per subacquei.

