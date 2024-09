L'inazione della Guardia Costiera criticata nell'anniversario del Concepimento

Il National Transportation Safety Board (NTSB) degli Stati Uniti ha colto l'occasione del quinto anniversario della Design Un incendio a bordo di una nave da immersione critica la Guardia costiera statunitense per la sua presunta risposta glaciale alle richieste di rafforzamento delle misure di sicurezza marittima prima che si perdano altre vite.

Il 2 settembre, i parenti delle 34 persone morte intrappolate in una singola cuccetta quando la barca prese fuoco si unirono ai funzionari dell'NTSB Design memoriale sul lungomare di Santa Barbara in California, sia per onorare coloro che sono morti nel 2019 sia per rinnovare gli appelli all'azione.

L'NTSB è autorizzato a indagare sui disastri e problema raccomandazioni basate sulle sue conclusioni, ma non può emanare regolamenti. Ha prodotto un rapporto in seguito all'incendio notturno al largo della vicina isola di Santa Cruz, in cui tutti i passeggeri sono morti mentre il capitano e tutti tranne uno dell'equipaggio sono fuggiti.

Design all'alba del 2 settembre 2019 (National Transportation Safety Board)

La presidente del consiglio Jennifer Homendy, che era stata sulla scena dell'incendio, ha detto ai presenti che le raccomandazioni di sicurezza emanate quattro anni fa "avrebbero potuto salvare le 34 persone morte a bordo della nave". Design".

Erano state formulate quattro raccomandazioni chiave per le piccole navi passeggeri: Design è stato classificato come: da osservare e dalla Guardia Costiera come da far rispettare, ma Homendy ha affermato di non aver preso provvedimenti immediati in merito.

Solo dopo che il Congresso aveva imposto un’azione nel 2021, è stata implementata una “regola finale provvisoria”, ma da allora non è successo nulla, ha detto, e mancano ancora “anni” a quella regola finale.

4 raccomandazioni chiave

Il primo dei quattro requisiti era che le imbarcazioni da crociera dovessero avere rilevatori di fumo e di incendio interconnessi in tutti gli spazi abitativi, in modo che quando un rilevatore scattava, azionava a sua volta anche gli altri.

Dovrebbero essere implementate procedure di ispezione per verificare che i proprietari e gli operatori delle navi effettuino pattugliamenti itineranti e garantiscano che l'equipaggio responsabile rimanga sveglio.

Deve essere previsto un mezzo di fuga per i passeggeri e l'equipaggio in uno spazio diverso dall'uscita principale e, infine, deve essere garantito che le uscite di emergenza, comprese porte e boccaporti sopra gli spazi delle cuccette, non siano ostruite.

“Quello che la Guardia Costiera non ha fatto – e che abbiamo chiesto loro di fare almeno dal 2013 – è problema un regolamento che richiede a tutti gli operatori di navi passeggeri battenti bandiera statunitense, comprese le piccole navi passeggeri, di implementare un sistema di gestione della sicurezza, o SMS", ha affermato Homendy.

"Nella sicurezza marittima, SMS garantisce la conformità alle normative esistenti. È un processo per garantire che siano in atto regole e procedure relative alle operazioni sicure. Copre la manutenzione preventiva e le procedure di emergenza, delinea la catena di comando e specifica i doveri e le responsabilità dei membri dell'equipaggio come le pattuglie itineranti".

Design targa commemorativa a Santa Barbara (Antandrus)

"Quante altre volte?"

La NTSB aveva inizialmente emesso una raccomandazione al Guardia Costiera per gli SMS relativi ai traghetti nel 2003 e per tutte le navi passeggeri nel 2012, a seguito delle indagini su due gravi incidenti di traghetti nel New York che aveva causato numerosi decessi e feriti. Nel 2010 il Congresso aveva chiesto alla Guardia Costiera di richiedere l'SMS per tutte le imbarcazioni passeggeri.

"In una lettera del 2013 all'NTSB, la Guardia Costiera ha affermato che stava avviando una regolamentazione per richiedere SMS", ha affermato Homendy. "Non abbiamo sentito altro". Ha continuato citando altri gravi incidenti nello stesso anno e di nuovo nel 2018.

“Poi nel 2019 è scoppiato un incendio sulla Design e 34 persone muoiono. Quante volte dobbiamo chiamare la Guardia Costiera ad agire? Quante altre persone devono rimanere ferite? Quante altre persone devono morire? Quante altre volte il Congresso deve continuare a dire alla Guardia Costiera di fare qualcosa?" ha detto.

"L'ultima volta che abbiamo sentito parlare della Guardia Costiera su SMS è stata l'emissione di un Avviso anticipato di proposta di regolamentazione nel gennaio 2021, quasi quattro anni fa. La fase successiva è un Avviso di proposta di regolamentazione, quindi una norma definitiva.

"Non siamo nemmeno a una regola definitiva. Ci vorranno ancora anni. Perché ci vuole così tanto? Sono passati anni dalla nostra prima raccomandazione! Famiglie, amici hanno perso i propri cari. Queste non sono solo statistiche. Non sono solo numeri. Sono persone. Vite che non saranno mai più le stesse."

Risposta della Guardia Costiera

La Guardia costiera statunitense “rimane pienamente impegnata a garantire la sicurezza dei passeggeri su tutte le piccole imbarcazioni passeggeri”, ha affermato Divernet"In risposta a questa tragedia e alle successive raccomandazioni di sicurezza dell'NTSB, negli ultimi cinque anni abbiamo implementato una serie di significativi miglioramenti della sicurezza dei passeggeri, mirati direttamente a prevenire future vittime.

“Questi includono miglioramenti nel rilevamento del fumo, nelle vie di fuga di emergenza, nella lotta antincendio formazione requisiti e requisiti di sorveglianza itinerante.

"Inoltre, la Guardia costiera sta attivamente portando avanti il ​​processo di regolamentazione per rendere obbligatori i Safety Management Systems sulle navi passeggeri battenti bandiera statunitense, che è un'importante iniziativa ad alta priorità. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli operatori delle navi e altri stakeholder per garantire la conformità alle normative di sicurezza e per promuovere le migliori pratiche nel settore.

"La Guardia Costiera è profondamente addolorata per la tragedia che ha causato questa devastante perdita di vite umane. I nostri cuori sono rivolti alle vittime, così come alle loro famiglie e ai loro amici.

"I nostri sforzi sono continui e restiamo impegnati a prevenire future tragedie attraverso una rigorosa supervisione, misure di sicurezza migliorate e la collaborazione con i partner e il pubblico".

Anche su Divernet: CAPITANO DI UN IMMERSIONISTA CONDANNATO A QUATTRO ANNI DI CARCERE, RIBASSATA LA RICHIESTA DI NUOVO PROCESSO DEL CAPITANO DI DIVE LIVEABOARD, L'INCENDIO KILLER DI UNA BARCA A BORDO È INIZIATO IN UN BIDONE PER I RIFIUTI, I PROPRIETARI DI CONCEPTION SI MUOVONO PER LIMITARE LA RESPONSABILITÀ