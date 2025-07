Istruttore subacqueo britannico riceve il premio per il salvataggio

at 10: 35 am

Un istruttore subacqueo britannico che si dice abbia salvato 27 subacquei rimasti bloccati in mare agitato nel sito di immersioni da riva di Cirkewwa a Malta l'anno scorso ha ricevuto un premio per il suo coraggio.

La medaglia di bronzo della Royal Humane Society, uno dei principali riconoscimenti che onora coloro che mettono a repentaglio la propria vita per salvare o tentare di salvare qualcun altro, è stata conferita la scorsa settimana durante una cerimonia presso l'Haberdashers Hall di Londra.

Il direttore del corso Marcus Kitching-Howe, 32 anni, originario di Swainby nel North Yorkshire, è il proprietario del centro di sviluppo istruttori PADI 5* ABC Diving Malta nella baia di San Paolo.

Aveva già lasciato l'acqua poco dopo mezzogiorno del 26 marzo, dopo un'immersione di addestramento sul Rozi relitto, consapevole delle cattive previsioni meteo per il pomeriggio. Quando il vento si alzò improvvisamente, si rese conto che le condizioni del mare agitato stavano lasciando i subacquei ancora in acqua di fronte a un'uscita pericolosa.

sagola di salvataggio

Kitching-Howe legò una corda lunga 12 metri a un corrimano e tornò in acqua per aiutare i sub a tirarsi fuori.

Le onde rendevano difficile per molti di loro raggiungere la linea, ma lui rimase in acqua per mezz'ora per assisterli, avvisando gli altri di allontanarsi dagli scogli e dirigersi in mare aperto perché sarebbe stato più sicuro per le imbarcazioni di salvataggio raccoglierli lì.

Quando si accorse che un sub era a galla sulla schiena ma non rispondeva più, nuotò verso di lui e cercò di rianimarlo, senza però riuscire a salvare il 45enne olandese.

"Sono onorato di ricevere il premio", ha detto Howe. "Ho agito d'istinto ed è un giorno che non dimenticherò mai, soprattutto la tragica perdita di uno dei subacquei che si trovava in acqua in quel momento."

Società reale per l'umanità fu fondata a Londra nel 1774 dagli eminenti medici William Hawes e Thomas Cogan, che desideravano promuovere le tecniche di rianimazione e premiare le persone che mettevano a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri.

Nei suoi 250 anni di storia la società ha esaminato più di 88,000 candidature e assegnato ben più di 200,000 premi.

