"Siate cauti nella scelta delle imbarcazioni per immersioni nel Mar Rosso", avverte la MAIB

Modifiche pericolose, attrezzature di sicurezza difettose o mancanti, vie di fuga bloccate e briefing saltati: questi sono stati i problemi ricorrenti identificati nei 16 incidenti che hanno coinvolto imbarcazioni per immersioni nel Mar Rosso e che hanno causato numerosi decessi, tra cui quelli di cittadini britannici, negli ultimi cinque anni.

Adesso il Regno Unito Ramo investigativo sugli incidenti marittimi (MAIB) ha dato seguito alla sua lettera di dicembre alle autorità egiziane esprimere preoccupazioni sulla sicurezza a bordo pubblicando un bollettino di sicurezza per chiunque stia pensando di prendere una barca per immersioni nel Mar Rosso vacanza.

Il MAIB ha esaminato in particolare tre incidenti verificatisi negli ultimi 20 mesi, che hanno coinvolto l' Carlton Queen, che si è capovolto nei pressi di Hurghada, con diversi feriti, tra cui cittadini del Regno Unito, nell'aprile 2023; uragano, che ha preso fuoco quel giugno e fu abbandonato vicino a Elphinstone Reef, con la perdita di tre ospiti del Regno Unito; e, lo scorso novembre, Storia di mare, che è affondato a sud di Port Ghalib, con quattro cadaveri recuperati e altre sette persone, tra cui una coppia del Regno Unito, disperse e presumibilmente morte.

La sezione afferma che tra i principali problemi di sicurezza individuati vi è il fatto che le imbarcazioni erano mal costruite e spesso venivano modificate o ampliate in modo sostanziale, il che ne rendeva alcune instabili.

Sea Story prima e dopo le modifiche e l'ampliamento (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Le attrezzature essenziali per il salvataggio erano difettose, obsolete e, in alcuni casi, mancanti, afferma la filiale. Laddove erano scoppiati incendi, la loro rapida diffusione indicava una scarsa protezione antincendio strutturale, aggravata dal fatto che attrezzature come i sistemi di rilevamento incendi e gli estintori erano mancanti o difettosi.

Le vie di fuga di emergenza erano tramite porte chiudibili a chiave, non avevano illuminazione di emergenza e non erano segnalate, mentre i briefing sulla sicurezza per gli ospiti erano di scarso livello o non venivano svolti affatto. Gli equipaggi sembravano poco addestrati e non avevano familiarità con le loro imbarcazioni.

Il bollettino di sicurezza MAIB sottolinea che le vacanze in liveaboard sono spesso commercializzate “utilizzando valutazioni e recensioni pubblicate online che non sono necessariamente accurati e non garantiscono gli standard di sicurezza”.

In modo cruciale, è anche preoccupato che un certo numero di ospiti si siano ritrovati trasferiti su una barca diversa da quella che avevano prenotato all’arrivo in Egitto, “il che ha vanificato i loro tentativi di vacanza su una nave sicura”.

La Carlton Queen, che in seguito si capovolse (Carlton Fleet Red Sea)

Altri incidenti della seconda metà del 2024 segnalati su Divernet ha coinvolto il Nouran, che ha preso fuoco a novembre; Seduzione, che affondò in ottobre; e Exocet, che ha colpito una barriera corallina nel mese di giugno.

Consigli per i subacquei

MAIB raccomanda ai potenziali ospiti di prenotare le loro vacanze in crociera solo tramite fornitori affidabili, in grado di fornire garanzie sugli standard di sicurezza.

Una volta a bordo, i subacquei devono richiedere all'equipaggio un briefing approfondito sulla sicurezza prima della partenza. Questo dovrebbe comprendere uscite di emergenza e segnali di avvertimento, stazioni di raccolta, posizione e utilizzo delle attrezzature di sicurezza e procedure di abbandono nave.

Uragano in fiamme (Fawzy Tameir)

"Sebbene MAIB non abbia la giurisdizione per indagare su incidenti che coinvolgono imbarcazioni non battenti bandiera britannica che operano nelle acque territoriali di un altro stato costiero, abbiamo informato le autorità competenti del nostro interesse nazionale e offerto tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi indagine sulla sicurezza da loro condotta", afferma Andrew Moll, ispettore capo degli incidenti marittimi di MAIB.

Il Regno Unito è registrato come uno stato sostanzialmente interessato alle indagini sulla sicurezza egiziane su questi incidenti, con la lettera di Moll di dicembre indirizzata al Autorità egiziana per la sicurezza marittima (Sistema di monitoraggio della qualità dell'aria).

Avvertendo che è “improbabile che le imbarcazioni per immersioni del Mar Rosso siano costruite, mantenute, equipaggiate e gestite secondo gli standard di imbarcazioni simili nel Regno Unito”, MAIB sollecita “l’esercizio di estrema cautela nella scelta di un’imbarcazione”. bollettino di sicurezza può essere trovato sul suo sito web.



