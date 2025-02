Causa da 5 milioni di dollari intentata dopo la morte di uno snorkelista

Una famiglia sudcoreana ha intentato una causa per omicidio colposo contro un resort di Guam, sostenendo che la sua negligenza ha causato la morte del 70enne Young Jae Chung durante una "lezione di snorkeling" nel 2023. I suoi parenti chiedono un risarcimento danni per un totale di 4,806,900 dollari USA (circa 382,000 sterline).

Il 18 settembre dell'anno scorso Chung si era recato nell'isola statunitense di Guam con la moglie Eun Jung Kim, il figlio Joo Hyung e due giovani nipoti per festeggiare il suo compleanno.

Stavano soggiornando al Pacific Islands Club (PIC) a Tumon Bay, gestito da PHR Ken Micronesia Inc, secondo un rapporto di Pacific Daily News.

La lezione di snorkeling è stata ospitata dal PIC, con un istruttore, non nominato nel rapporto, che portava la famiglia in spiaggia e in acqua. Secondo la causa, aveva trascurato di chiedere ai suoi studenti delle loro precedenti esperienze di snorkeling, della loro forma fisica o dei loro livelli di comfort in mare.

Non ci sarebbe stato alcun tentativo di sul posto gli studenti ad usare correttamente i loro boccagli prima di essere guidati in acque più profonde sopra una barriera corallina a quello che è stato descritto come "un ritmo estremamente veloce". istruttore si diceva che non avesse valutato i progressi o il benessere degli individui durante il loro percorso.

Lottando per tenere il passo

Chung e sua moglie avevano lottato per tenere il passo, e Chung mask si diceva che si stesse riempiendo d'acqua. Si diceva che Kim avesse osservato cosa istruttore non si era accorta che suo marito era rimasto a faccia in giù per un periodo di tempo prolungato.

Chiamò il figlio, che si rese conto che qualcosa non andava quando vide Chung galleggiare immobile. Aveva gridato aiuto mentre portava il padre verso la riva.

Ci è voluto il istruttore 2-3 minuti per seguirli a riva, secondo la famiglia, che afferma che poi sembrava aver tentato la RCP senza prima rimuovere il salvagente di Chung.giaccaNon era chiaro se tutti gli studenti indossassero i giubbotti di salvataggio.

Si dice che i bagnini del PIC abbiano impiegato cinque minuti per raggiungere la scena dopo che è stato dato l'allarme. Avevano rimosso il salvagente di Chung.giacca prima di applicare un defibrillatore ed eseguire la RCP.

Chung è stato dichiarato morto dopo essere stato trasportato al Guam Memorial Hospital e la famiglia ha dovuto pagare più di 6,900 dollari per coprire i costi dei servizi di emergenza.

Azione alle Hawaii

La famiglia ora chiede 2 milioni di dollari per morte ingiusta, 1 milione di dollari per la perdita del mantenimento della moglie di Chung, 300,000 dollari ciascuno per la perdita del mantenimento dei suoi due figli e 300,000 dollari ciascuno come risarcimento per lo stress emotivo dei quattro parenti presenti sulla scena. La causa è stata presentata nel Tribunale distrettuale di Guam il 18 febbraio.

L'anno scorso è stata intentata un'altra causa legale legata allo snorkeling, che non è stata ancora risolta. Patricia Johnson aveva accusato il Fairmont Kea Lani Resort, l'Hawaiian Tourism Authority e l'Hawaii Visitors & Convention Bureau di negligenza dopo che suo marito Ray morto dopo aver fatto snorkeling a Wailea Beach a Maui, come riportato su Divernet al tempo.

Il medico legale aveva concluso che la morte di Ray Johnson era dovuta ad annegamento, ma sua moglie sostiene che era stata causata da una forma di edema polmonare da immersione (IPO) e che non erano stati informati dei rischi della condizione.

