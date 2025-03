Il workshop nazionale Green Fins traccia una tabella di marcia per iniziative di turismo marino sostenibile

Green Fins, gli standard ambientali globali per le immersioni e lo snorkeling, sono destinati a contribuire all'economia blu dell'Indonesia. Un workshop nazionale, incentrato su "Abilitare un'industria sostenibile per le immersioni e lo snorkeling in Indonesia attraverso l'implementazione dell'iniziativa Green Fins", ha dato il via a uno sforzo collaborativo per salvaguardare gli ecosistemi marini della nazione attraverso il turismo marino.

La Fondazione Reef-World, l' Organismo di coordinamento dell'UNEP per i mari dell'Asia orientale (COBSEA) e il Centro del Triangolo del Corallo (CTC) ha tenuto il Green Fins National Workshop ad Aryaduta Menteng, Giacarta, Indonesia, il 18 e 19 febbraio 2025. Questo evento fondamentale, supportato dall'IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) attraverso il Blue Natural Capital Financing Facility (BNCFF), ha riunito le principali parti interessate del governo indonesiano, dell'industria del turismo marino, delle organizzazioni per la conservazione e della rete globale Green Fins per sviluppare una tabella di marcia per rafforzare l'iniziativa Green Fins in Indonesia ed esplorare meccanismi di finanziamento sostenibili per la sua implementazione a lungo termine.

I partecipanti provenienti da cinque ministeri indonesiani, tra cui il Ministero degli affari marittimi e della pesca e il Ministero del turismo e dell'economia creativa, hanno collaborato con gli enti di gestione delle AMP locali, gli operatori subacquei e gli esperti internazionali per tracciare la rotta verso un settore del turismo marino più rispettoso dell'ambiente.

Il workshop nazionale Green Fins a Giacarta

Questo gruppo eterogeneo ha preso parte a discussioni mirate e a una pianificazione strategica, ha affrontato aspetti chiave dell'implementazione di Green Fins e ha esplorato le opportunità per la sua integrazione negli sforzi nazionali di conservazione marina.

"Non stiamo solo discutendo di sostenibilità", ha affermato JJ Harvey, Operations Director presso The Reef-World Foundation. "Stiamo creando una tabella di marcia tangibile per l'azione. L'energia e la collaborazione in questo workshop sono state davvero stimolanti, gettando le basi per un cambiamento reale e misurabile nel settore delle immersioni in Indonesia e liberando il pieno potenziale del suo turismo marino, garantendo al contempo la salute futura delle sue barriere coralline".

"Il Triangolo dei Coralli, in quanto epicentro mondiale della biodiversità marina, fa affidamento sulla leadership dell'Indonesia per combattere le minacce attraverso una solida conservazione della barriera corallina e pratiche turistiche sostenibili", ha affermato Rili Djohani, Direttore esecutivo del CTC.

"L'espansione di Green Pinne e l'incremento degli sforzi di formazione sono passi cruciali per garantire un'equa condivisione dei benefici e un impatto di conservazione a lungo termine delle nostre risorse marine uniche".

Workshop nazionale Green Fins a Giacarta

"L'economia blu sostenibile è in prima linea nel lavoro del COBSEA sugli ecosistemi marini e costieri", ha affermato Mahesh Pradhan, coordinatore del COBSEA dell'UNEP.

"Garantire pratiche sostenibili nell'ecoturismo marino in Indonesia e nella regione dei mari dell'Asia orientale consoliderà ulteriormente gli sforzi concreti di conservazione, apportando al contempo benefici alle comunità locali.

"COBSEA è orgogliosa di supportare l'iniziativa Green Fins, avviata in Thailandia oltre 20 anni fa e che ora è diventata un importante movimento globale".

Le discussioni e le esplorazioni chiave durante il workshop hanno incluso:

Allineamento delle Green Fins con le politiche nazionali e gli impegni internazionali, tra cui la Visione dell'Area Marina Protetta Indonesia 2030/45, il piano d'azione nazionale per la biodiversità (NBSAP) e gli impegni internazionali come il Global Biodiversity Framework.

Esplorazione di una tabella di marcia completa per l'implementazione del programma Green Fins in Indonesia, che delinea possibili fasi, tempistiche e strategie finanziarie.

Discussioni su diversi meccanismi di finanziamento, tra cui partenariati pubblico-privati, modelli di finanza mista e integrazione con programmi esistenti, per garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine di Green Fins.

Particolare attenzione è rivolta al miglioramento della collaborazione tra agenzie governative, settore privato e organizzazioni per la conservazione.

Una forte attenzione all'inclusività, compresi approcci che tengano conto dell'aspetto di genere e del sostegno alle piccole imprese.

Workshop nazionale Green Fins a Giacarta

Il workshop ha evidenziato la posizione dell'Indonesia come leader mondiale nelle immersioni in AMP, con il 70% delle immersioni effettuate all'interno di AMP. Le discussioni hanno sottolineato la necessità di affrontare sfide quali la perdita di entrate e gli elevati costi di implementazione, sfruttando al contempo le opportunità di integrare Green Fins nelle iniziative governative esistenti, come la strategia Blue Economy del Ministero degli Affari Marittimi e della Pesca e i programmi di turismo sostenibile del Ministero del Turismo.

I partecipanti hanno inoltre preso parte a uno scambio di apprendimento, condividendo le migliori pratiche provenienti da paesi come Filippine, Malesia, Giappone e Thailandia, concentrandosi sullo sviluppo di modelli di finanziamento sostenibili e sul rafforzamento delle capacità dei valutatori.

I risultati di questo workshop rafforzeranno Green Fins Indonesia e contribuiranno a un impatto globale più ampio, promuovendo un turismo marino sostenibile in tutto il mondo.

Scopri come la tua organizzazione può contribuire all'espansione globale di Green Fins contattando: info@greenfins.net.