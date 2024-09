Immersione da record mondiale: a 45 metri in un tubo caldo

Sembra che il record mondiale per il servizio fotografico subacqueo più profondo cambierà di nuovo proprietario: la location si sposterà al chiuso e la profondità di scatto sarà abbassata a oltre 45 metri.

L'ultima offerta potrebbe non essere nello spirito originale delle immersioni in acque libere e fredde che hanno dato vita ai record "DUMP" nel 2021 ma, secondo il Guinness World Records (GWR), condurre le riprese in una struttura chiusa polacca in cui più si va in profondità più l'acqua diventa calda non è un ostacolo all'ingresso.

Gli scatti di moda subacquei con il riconoscimento GWR in mente hanno avuto origine nel lago Huron in Canada nel 2021, con il fotografo canadese Steve Haining che ha immortalato la modella Ciara Antoski su un Relitto profondo 6 metri, come riportato su Divernet.

Haining costruito sull'impresa nel 2023 con la modella Mareesha Klups, questa volta su un relitto a 30 metri, prima il record è stato rivendicato verso la fine dell'anno scorso dalla fotografa cilena Pia Oyarzún e dalla modella canadese Kim Bruneau in uno spettacolare sito a 40 metri di profondità nelle più calde Bahamas.

Poi, verso la fine di agosto, si è tenuta una sessione chiamata "Wings In The Deep" a 45.4 m nella struttura di immersioni artificiali più profonda d'Europa, il Deepspot di Varsavia. La temperatura dell'acqua può raggiungere i 34 °C sul fondo del suo pozzo cilindrico.

Cambio d'abito: è il momento delle ali (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

Questa volta il fotografo è stato l'ex subacqueo militare belga Filip Blommaert, che gestisce un'agenzia di moda e modelli subacquei.fotografia affari Lemurvisione ed è “sempre alla ricerca di nuove idee e sfide”.

Alla ricerca del record mondiale

In un recente viaggio nelle Filippine per fotografare la campionessa mondiale di apnea Alessia Zecchini, Blommaert aveva incontrato l'apneista austriaca Christin Gerstorfer. Detiene i record nazionali femminili AIDA per l'assetto costante n. Pinne (46m) e Bi-Pinne (60 m), ma quando disse a Blommaert che ciò che voleva veramente era un record mondiale, lui ebbe la soluzione.

In Polonia, Deepspot ha messo a disposizione il suo team di safety diver, mentre la truccatrice Marike De Meester è rimasta a disposizione per mantenere l'aspetto della modella di Blommaert, Gerstorfer. Due immersioni di preparazione e due di shooting con l'apneista che indossava costumi diversi ogni volta hanno richiesto all'equipaggio circa un'ora di tempo in piscina.

Gerstorfer era zavorrata e, anziché salire e scendere da una riserva subacquea, scendeva in posa per un minuto alla volta prima di tornare in superficie a nuoto con l'aiuto di un DPV. Un problema imprevisto, tuttavia, era che le sue "ali delle profondità" in cartone si dimostravano inaspettatamente galleggianti e, in definitiva, fragili.

Le riprese sono state filmate, registrate e assistite e ora devono essere ratificate da GWR"Per il titolo di Deepest Underwater Model Photoshoot, una delle linee guida afferma che 'non verrà fatta alcuna distinzione in merito al corpo idrico in cui viene effettuato il tentativo'", ha detto GWR Divernet.

Il team fuori Deepspot (Lemurvision)

“Spetta alla persona/alle persone che effettuano il tentativo scegliere la posizione più adatta. Il fotografo è il benvenuto fare una domanda tramite il sito web del Guinness World Records affinché il nostro team di gestione dei record possa esaminarli."

“Abbiamo spinto i confini di ciò che è possibile nella moda e fotografia subacquea", ha affermato Blommaert, che sta già pianificando di estendere la profondità di ripresa a 60 m la prossima volta e vorrebbe anche realizzare un servizio fotografico di modelli sotto il ghiaccio.

"L'apnea è sempre stata una mia passione", ha detto Gerstorfer, ora a un passo dal record mondiale, "e unirla alla moda in un ambiente così unico ed estremo è stata un'esperienza indimenticabile".

