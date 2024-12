Immersione record sotto il ghiaccio in video immersivo

L'apneista neozelandese Ant Williams ha stabilito lo scorso anno un record mondiale Guinness per l'immersione più profonda sotto il ghiaccio (70 m), e all'inizio di quest'anno ha ottenuto un record di distanza sotto il ghiaccio, ratificato dalla CMAS (Confederazione mondiale delle attività subacquee), l'organismo di competizione che premia le imprese in acque fredde.

Il record di apnea dinamica in acqua fredda, in questo caso 0.2℃, ha comportato la percorrenza di 182 m da un buco nel ghiaccio all'altro nel lago Stiflisdalsvatn in Islanda, utilizzando pinne e una muta, alla fine di marzo. Il tentativo di record è stato registrato per Immersione sotto il ghiaccio, il terzo episodio di Avventura, una serie realizzata per il visore immersivo Apple Vision Pro.

L'obiettivo di Williams era il record di 175 m stabilito dal francese Arthur Guerin-Boeri, alto 6 piedi e 6 pollici, sette anni prima. "Ci sono altri in questo sport che sono più adatti fisicamente di me: sono più alti e più snelli, con polmoni più lunghi e quindi una maggiore capacità polmonare", ha ammesso Williams.

"Ma ciò in cui sono imbattibile è la mia capacità di concentrare la mente così intensamente sul compito da svolgere, da eliminare quasi completamente il rischio di fallimento".

Guerin-Boeri mantiene i record CMAS nella discesa sotto il ghiaccio senza pinne sia con protezione termica (120 m) sia indossando solo gli Speedo (105 m).

Apple Immersive Video è un 180° formato multimediale che utilizza video ad altissima risoluzione e audio spaziale per collocare gli spettatori al centro dell'azione sul computer spaziale Apple Vision Pro, lanciato quest'anno. Serie Apple Immersive Video come Avventura sono disponibili gratuitamente per gli utenti APV.

"Provenendo da un background in psicologia dello sport, Ant allenava atleti di sport estremi prima di diventarne uno lui stesso, quindi puoi capire come sia diventato così straordinariamente dotato della forza mentale che serve ai migliori atleti per raggiungere l'apice dei loro sport", ha affermato il direttore britannico di Immersione sotto il ghiaccio, Charlotte Mikkelborg.

"Ciò che Ant ha realizzato in Islanda è davvero fenomenale. E questo pezzo apre anche nuovi orizzonti tecnologici, poiché questo episodio ti porta sotto il ghiaccio nel filmato d'azione immersivo ad altissima risoluzione mai catturato sott'acqua. Gli spettatori si sentiranno completamente presenti con Ant in questa audace avventura."

Un trailer 2D può essere visto su apple TV e Produzioni Atlantiche account social su X e Instagram. Gli spettatori possono anche andare dietro le quinte con Williams sulle piattaforme.

