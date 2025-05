Incarcerato il proprietario di un negozio di immersioni che ha lasciato un apneista da solo

L'apnea è un'attività ricreativa sempre più popolare in Corea del Sud, con corsi di formazione e immersioni per apneisti certificati organizzati dai centri immersioni e competizioni internazionali ospitate in siti rinomati.

Ora il proprietario anonimo di un centro immersioni è stato condannato a 10 mesi di prigione per aver permesso a un cliente di fare immersioni in apnea senza accompagnatore, un'azione che si ritiene abbia causato la sua morte.

Una "sentenza di primo grado" ha stabilito che l'accusa appropriata sarebbe stata quella di omicidio colposo, poiché il proprietario, indicato solo come A, avrebbe ignorato le norme di sicurezza che stabiliscono che anche gli apneisti certificati dovrebbero sempre immergersi in coppia per prevenire incidenti.

La sentenza è stata annunciata il 7 maggio dal tribunale più grande del Paese Distretto centrale di Seul ha affermato che B, un uomo sulla quarantina, apneista qualificato, aveva subito un incidente mentre si immergeva da solo nel marzo 40. Il caso è stato riportato da Chosun Media.

Nessun problema

Il giorno della sua morte, B avrebbe chiamato il proprietario del centro prima del suo arrivo per chiedere se avrebbe potuto immergersi se si fosse presentato da solo. Il proprietario aveva detto a B che non avrebbe rappresentato alcun problema, perché avrebbe potuto immergersi con un altro subacqueo ospite già presente sul sito e che sarebbe stato presente anche un istruttore subacqueo.

In effetti, per qualche motivo, A non aveva fornito un compagno a B e aveva iniziato a immergersi da solo. Dopo circa 10 minuti, un altro sub lo aveva visto perdere i sensi e aveva allertato il proprietario.

Tribunale distrettuale centrale di Seoul

B fu recuperato dall'acqua ancora respirante e trasferito in ospedale, ma morì due mesi dopo per shock settico. Questo può verificarsi quando la sepsi – una disfunzione d'organo in risposta a un'infezione batterica – abbassa la pressione sanguigna e causa anomalie metaboliche.

Il tribunale ha stabilito che il proprietario aveva l'obbligo di garantire che tutti gli utenti del centro immersioni entrassero in acqua in compagnia di un compagno e di far entrare in coppia chiunque arrivasse da solo.

"Dato che A ha informato B che era lecito andare a far visita da solo, è chiaro che A ha violato il suo dovere di diligenza", ha dichiarato il giudice Heo Seo-yoon. "Esiste un nesso causale significativo tra la morte di B e la negligenza di A nei suoi doveri".

