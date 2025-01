Una donna subaquea si lancia nel record assoluto di camminata

Un nuovo record mondiale assoluto per la camminata subacquea più lunga in un solo respiro è stato stabilito dall'apneista australiana Amber Bourke. Ha camminato per 112.83 m, più lontano del campo da calcio più lungo della Premier League, e la sua impresa dello scorso agosto è stata appena verificata ufficialmente da Guinness World Records (GWR).

"Sono un istruttore di apnea e pratico apnea da oltre 10 anni", ha detto Bourke, che ha 35 anni ed è originario del Queensland. "Volevo farlo sia per il mio senso di realizzazione personale (è sempre stato un mio sogno detenere un titolo del Guinness World Records), sia per raccogliere fondi per il Società australiana per la conservazione marina nel processo."

Questa forma altamente specializzata di apnea dinamica comporta il movimento sul fondo di una piscina piegati in avanti di 90° sui fianchi in modo che il busto sia piatto, come quando si nuota, ma con le gambe e i piedi che subiscono lo sforzo. Un video dà un'idea del dispendio di energia coinvolto.

(Grace Conlan / Apnea sulla Gold Coast)

Bourke, che trasportava 9 kg di pesi, ha inciampato a tratti nella prima vasca, ma è riuscita ad arrivare alla fine della vasca olimpica da 50 m, dove ha dovuto battere una mano e un piede contro il muro prima di virare per la seconda vasca. Poi ha virato di nuovo per gli ultimi 12.83 m, riemergendo solo dopo aver superato i marcatori del record maschile.

Il precedente record femminile di 109.6 m, stabilito dall'apneista sudafricana Amber Fillary, era in vigore da novembre 2021, e rappresentava un enorme passo avanti rispetto al record di 81.6 m stabilito da Bilge Cingigiray della Turchia nel 2019.

Il record maschile è stato stabilito a 107 m nel settembre 2021 dall'apneista croato Vitomir Maričić. Lo scorso giugno un altro croato, Boris Milošić, ha rivendicato un record di 112m, anche se sul sito web della GWR è ancora presente il marchio di Maričić.

Apneista versatile Amber Bourke

Amber Bourke ha già stabilito 17 record nazionali AIDA e un record mondiale di apnea ed è attualmente la numero uno australiana nell'apnea dinamica senza pinne e nell'assetto costante senza pinne, monopinna e bipinne, e tra le prime cinque in tutte le restanti discipline di apnea.

