Muore il mastro champagne in apnea

at 6: 51 am

Un celebre viticoltore francese, Frédéric Panaïotis, è morto durante un'immersione in apnea in una cava belga. Descritto come un apneista e istruttore appassionato e qualificato con oltre 15 anni di esperienza, stava partecipando a una sessione di allenamento nella Carrière de Rochefontaine, una cava di marmo rosso in disuso vicino a Philippeville, con altri tre subacquei del club di apnea Reims Palmes Apnée.

Il famoso sito di immersioni è noto per la sua profondità, le pareti scoscese e le attrazioni deliberatamente sommerse, con profondità che raggiungono i 52 metri. Durante la seconda immersione di Panaïotis a 25 metri, il 15 giugno, si sa solo che ha perso il contatto con la cima di sicurezza e ci sono voluti 10 minuti prima che il suo corpo potesse essere trovato e recuperato.

L'anno scorso il sessantenne aveva dichiarato al giornale il parere che gli piaceva allenarsi in apnea due o tre volte alla settimana.

"È uno sport ideale per riprendere il controllo di sé e acquisire una nuova prospettiva", ha detto. "L'apnea ci insegna a padroneggiare il nostro corpo. È un viaggio interiore, attraverso uno sforzo delicato che, paradossalmente, richiede rilassamento e tonicità."

Panaïotis aveva lavorato per Veuve Clicquot per 12 anni prima di entrare a far parte della Maison Ruinart, parte di Moët & Chandon, nel 2007. Come suo maestro di cantina, supervisionava tutti gli aspetti della produzione dello Champagne ed è stato descritto in alcuni tributi come "uno dei principali viticoltori della sua generazione".

Nuovo record sotto il ghiaccio

Altre notizie sull'apnea: l'apneista finlandese Olavi Paananen è stato confermato come nuovo Guinness World Record-detentore della nuotata più lunga sotto il ghiaccio senza fini o muta.

L'8 marzo Paananen ha nuotato per poco più di 107 metri sotto un lago ghiacciato a Laukaa, in Finlandia, superando il record precedente di 0.83 centimetri. Membro della sua squadra nazionale di apnea, si è allenato per sette mesi in condizioni di freddo estremo per raggiungere il record.

