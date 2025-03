Immersioni nel Mediterraneo quest'estate? Meglio leggere questo

"Molte persone non sanno che la primavera è in realtà il periodo migliore per prenotare le vacanze estive", afferma Dawn Morwood, co-direttrice dell'agenzia di viaggi Cheap Deals Away.

Pur non essendo una specialista in immersioni subacquee, i consigli della sua azienda potrebbero far risparmiare denaro e stress ai subacquei extracomunitari che pianificano un'immersione nel Mediterraneo o altrove in Europa, inclusa la scelta del giorno migliore della settimana in cui partire.

"Mentre tutti gli altri sono concentrati sui loro piani pasquali, tu potresti assicurarti delle fantastiche offerte estive che non saranno disponibili tra qualche mese", afferma Morwood. "Per i viaggi estivi, aprile è la tua finestra d'oro. I nostri dati mostrano che prenotare voli internazionali a metà aprile in genere fa risparmiare ai viaggiatori tra £ 200 e £ 300 rispetto alla prenotazione a giugno.

“Prenota partenze per martedì o mercoledì: questi voli infrasettimanali possono essere fino al 20% più economici rispetto alle partenze del fine settimana.”

A differenza dei voli, i prezzi degli hotel spesso scendono in prossimità delle date del soggiorno. "Il momento migliore per le prenotazioni estive degli hotel è 3-4 settimane prima del viaggio", afferma Morwood. "Molti hotel rilasciano camere invendute a prezzi scontati durante questo periodo".

Per le destinazioni costiere più gettonate, come le isole greche, tuttavia, prenotate con 2-3 mesi di anticipo perché si riempiono rapidamente a luglio e agosto. "Prenotare prima non solo garantisce la disponibilità, ma spesso offre anche sconti early bird".

'Settimane morte'

Le ultime due settimane di agosto e la prima settimana di settembre offrono un'“incredibile opportunità”, soprattutto per le destinazioni del Mediterraneo, perché mentre il clima estivo persiste i prezzi possono scendere fino al 30% rispetto alle tariffe di punta di agosto, afferma Morwood.

Ogni estate ha delle "settimane morte" in cui le prenotazioni calano naturalmente, rivela. "La settimana del 26 giugno e la prima settimana di luglio vedono spesso tariffe di prenotazione più basse. Queste settimane cadono tra le tipiche date delle vacanze scolastiche, il che le rende perfette per i viaggiatori senza bambini".

Imposta subito gli avvisi sui prezzi per le tue destinazioni preferite anche se non sei ancora pronto a prenotare, suggerisce Morwood. "Questo ti aiuta a riconoscere una buona offerta quando ne vedi una e a comprendere i modelli di prezzo tipici per la destinazione scelta.

Imposta avvisi sui prezzi per le tue destinazioni preferite

"La chiave è pensare a strati: prenota i tuoi voli durante la finestra dorata della primavera, punta a quelle 'settimane morte' più tranquille se puoi viaggiare in quel periodo e considera i vantaggi di viaggiare a fine agosto o inizio settembre. Combinando queste strategie, risparmi denaro e ti prepari anche per una vacanza molto più piacevole senza lo stress dell'alta stagione".

ETIAS e EES

Morwood desidera inoltre ricordare ai viaggiatori le nuove normative volte a modernizzare la sicurezza delle frontiere e semplificare le procedure di ingresso, che entreranno in vigore per i subacquei extra UE diretti nel continente nella seconda metà del 2025.

"Molti paesi stanno adottando sistemi di autorizzazione elettronica di viaggio e raccolta di dati biometrici per migliorare la sicurezza e l'efficienza", afferma. "Queste misure mirano a ridurre le frodi di identità, impedire ai visitatori di rimanere troppo a lungo in un paese e fornire esperienze di confine più snelle".

Impone inoltre ai viaggiatori una maggiore responsabilità, in quanto sono tenuti a rispettare i requisiti pre-arrivo.

Il sistema europeo di informazione e autorizzazione al viaggio (ETIAS) è un'autorizzazione di viaggio elettronica obbligatoria per i titolari di passaporto non UE che visitano uno qualsiasi dei 30 paesi Schengen per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni). I viaggiatori devono presentare domanda online prima della partenza, fornendo dettagli accurati del passaporto, stato occupazionale, cronologia dei viaggi e altre informazioni.

La maggior parte delle domande viene promessa di essere elaborata in pochi minuti, ma alcune potrebbero richiedere fino a un mese se fossero necessarie informazioni aggiuntive o un colloquio. L'ETIAS è valido per tre anni o fino alla scadenza del passaporto associato. Costa 7 euro ed è gratuito per i minori di 18 anni e gli over 70.

Impronte digitali e volti

Nel frattempo, l'aggiornamento del sistema di ingresso/uscita (EES) sostituisce la timbratura manuale del passaporto con un registro digitale automatizzato di ingressi e uscite per tutti i viaggiatori non UE che entrano nei paesi Schengen per soggiorni di breve durata. "Questo sistema raccoglierà dati biometrici, tra cui impronte digitali e immagini facciali, per tracciare i soggiorni senza visto e quelli con visto obbligatorio", afferma Morwood.

Il sistema segnalerà automaticamente i visitatori che superano il limite consentito in qualsiasi Paese e, sebbene sia stato ideato per migliorare la sicurezza e ridurre le code nel tempo, afferma che inizialmente potrebbe causare ritardi ai punti di ingresso.

"Per assicurarti che tutto vada liscio, fai domanda per il tuo ETIAS in anticipo, anzi, ti consiglio di averlo in mano prima ancora di prenotare hotel e voli", afferma Morwood. "Dovrai annotare quando scade l'ETIAS in modo da poterne fare domanda di nuovo in tempo utile".

Come prima, il tuo passaporto deve essere valido per almeno sei mesi oltre il soggiorno previsto per viaggiare nella maggior parte dei paesi dell'UE. Trova maggiori informazioni su Offerte economiche in arrivo o sul Sito web dell'UE.

