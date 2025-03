Subacquei e amanti dello snorkeling sono invitati ad agire per le acque del Regno Unito con Motion for the Ocean

Le acque del Regno Unito sono minacciate, ma subacquei e amanti dello snorkeling hanno ora un nuovo, potente strumento per fare la differenza: Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean, un'iniziativa progettata per aiutare i consigli locali, sia nell'entroterra che sulla costa, a intraprendere azioni significative per proteggere gli spazi blu, ha lanciato un nuovissimo online kit di strumenti a disposizione di tutti i subacquei, amanti dello snorkeling e altri utenti dell'acqua che desiderano partecipare.

BSAC, una delle voci più autorevoli della comunità subacquea del Regno Unito, ha stretto una partnership con Motion for the Ocean per sostenere questa iniziativa e invita tutti i subacquei, indipendentemente da sul posto affiliazione — per agire. Il toolkit fornisce una guida passo dopo passo per aiutare le persone, i club di immersioni e il settore delle immersioni a interagire con i consigli locali e a spingere per il cambiamento.

Cos'è una "Mozione per l'oceano"?

Una Mozione per l'oceano è un impegno formale che un consiglio assume per riconoscere il ruolo critico dell'oceano e impegnarsi a intraprendere azioni concrete per proteggerlo. Se una Mozione per l'oceano viene approvata, il consiglio accetta di integrare il recupero dell'oceano nelle sue politiche e nel suo processo decisionale, assicurando che la salute degli spazi blu sia una priorità in aree quali pianificazione, sviluppo economico e istruzione.

Approvando una mozione, i consigli si impegnano a rispettare otto impegni, tra cui:

✔️ Integrare il recupero degli oceani in tutti i piani e le decisioni strategiche

✔️ Supportare la conservazione marina e migliorare la qualità dell'acqua

✔️ Garantire che la pianificazione locale tenga conto dell'impatto sui fiumi e sui mari del Regno Unito

✔️ Aumentare la conoscenza degli oceani e il coinvolgimento del pubblico

✔️ Chiedere al governo di mettere l'oceano in una fase di recupero netto entro il 2030

Il sostegno pubblico è fondamentale: per poter agire, i consiglieri devono sapere che le loro comunità hanno a cuore la salute degli spazi blu.

Cosa contiene il toolkit?

✔️ Un modello di posta elettronica pronto all'uso per contattare i consiglieri

✔️ Guida alla creazione di messaggi efficaci per ottenere risultati

✔️ Consigli per i club sull'invito dei consiglieri a un'immersione di prova per evidenziare l'importanza di acque sane

Partecipare è facile e non serve essere esperti!

Non devi essere un esperto di conservazione marina o conoscere tutta la scienza: basta avere una passione per la protezione delle acque che ami. Il toolkit semplifica le cose, con risorse pronte all'uso e passaggi chiari da seguire. Inoltre, BSAC e Motion for the Ocean sono lì per aiutarti! Se hai domande o hai bisogno di supporto, non sarai solo.

Emily Cunningham MBE, co-fondatrice di Motion for the Ocean, ha affermato: "I subacquei e gli amanti dello snorkeling vedono in prima persona l'impatto dell'inquinamento e del declino ambientale. Motion for the Ocean fornisce loro gli strumenti per trasformare la preoccupazione in azione, lavorando con i loro consigli. Ogni e-mail, ogni conversazione e ogni passo compiuto contribuisce a garantire un futuro più sano per le acque del Regno Unito".

Katherine Knight, presidente di BSAC per l'ambiente e la sostenibilità, ha affermato: "Questa è un'iniziativa fantastica, Emily ha reso 'pensare all'oceano' accessibile ai consigli di tutto il paese e questo sta già dando i suoi frutti con la forte adesione e l'impegno a sostenere la mozione per l'oceano. Indipendentemente dal fatto che viviate in riva al mare o nell'entroterra, potete incoraggiare il vostro consiglio locale a portare l'oceano nelle loro conversazioni e nei loro processi decisionali".

I consigli locali svolgono un ruolo fondamentale nella protezione dei nostri fiumi e mari, ma hanno bisogno del sostegno pubblico per dare priorità alla protezione. Facendo pressione, i subacquei possono influenzare direttamente le decisioni che riguardano le acque che amano.

Per accedere al toolkit e iniziare a fare la differenza, clicca qui.