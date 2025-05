Scoperte subacquee: dente di megattera in Florida, bombe nel Regno Unito

Kristina Scott e Chris Tidwell, una coppia residente in Florida, hanno scritto una guida per subacquei alla ricerca di denti di squalo preistorici nel Golfo del Messico e, durante una gita in barca a noleggio al largo di Venezia il 14 maggio, hanno trovato quello che considerano un esemplare di dimensioni sproporzionate perfino per gli standard dei megalodonti.

La visibilità era scarsa quel giorno, ma a circa 9 metri di profondità Scott riconobbe la forma di una radice di dente ricoperta di cirripedi e riuscì a estrarla intatta dal sedimento. Si rivelò lunga circa 16 cm.

Sebbene si ritenga che gli squali megalodonti raggiungessero i 18 metri di lunghezza e che la scoperta di denti non sia insolita nella zona, esemplari di queste dimensioni si trovano raramente, secondo la coppia. Nei 18 anni di attività della barca a noleggio che utilizzavano, Scott ha affermato che prima dell'ultima scoperta erano stati rinvenuti solo tre megadenti di quelle dimensioni.

I megalodonti si estinsero circa 3.6 milioni di anni fa, sebbene i fossili più antichi rinvenuti risalgano a circa 20 milioni di anni fa. Ricerche recenti suggeriscono che questi antichi squali assomigliassero più probabilmente agli squali limone che ai grandi squali bianchi, con cui sono stati tradizionalmente paragonati.

Scott e Tidwell hanno scritto insieme l'opuscolo Guida subacquea per trovare i denti del Megalodonte a Venice, FloridaCon sede a San Pietroburgo, Scott è un professionista sanitario ma produce anche Ancora di corallo diari di bordo per subacquei e altri prodotti pensati principalmente per le donne.

Bomba di mortaio nei laghi

Bomba da mortaio trovata a Windermere

Nel frattempo, nel Regno Unito, una bomba di mortaio della seconda guerra mondiale è stata scoperta nel lago Windermere dall'apneista Michael McGoldrick, parte del team apparso di recente nel programma della BBC Perso e ritrovato nei laghi serie diurna in cui i subacquei locali cercano di localizzare oggetti smarriti sott'acqua.

Il quarantenne di Barrow è stato chiamato insieme ad altri subacquei dalla troupe di produzione televisiva mentre stava pescando con la fiocina al largo della costa della Cumbria l'40 maggio, e si è recato al lago ancora indossando il suo muta.

Michael McGoldrick in missione

La piccola bomba fu un ritrovamento casuale da lui effettuato vicino a Cockshott Point, sulla sponda orientale del lago, piuttosto che parte della ricerca dei produttori del programma per la loro imminente seconda serie. La sua innocuità fu confermata dopo che una società di smaltimento ordigni esplosivi ne verificò la cavità interna.

McGoldrick è stato in seguito in grado di identificare il modello e di ottenere un certificato di esenzione da esplosivi (FFE) per conservare il dispositivo nella sua collezione di reperti subacquei. Ritiene che probabilmente ci siano altre bombe da mortaio simili nella zona.

Si raccomanda ai subacquei di non toccare alcun dispositivo sospetto di esplosivo e di segnalare eventuali ritrovamenti alla polizia.

La bomba Ure era ancora armata

La bomba intatta nell'Ure (RC Xploration)

Un'altra bomba della Seconda Guerra Mondiale, molto più grande, è stata ritrovata di recente da un ex subacqueo che ha dovuto abbandonare l'attività per motivi di salute. A differenza del ritrovamento di Windermere, questo ordigno era rimasto armato per oltre 2 anni.

Adam Makewell di Ripon esplora i fiumi del North Yorkshire con il figlio quattordicenne Cameron utilizzando un ROV e talvolta una piccola barca, condividendo le loro esperienze su YouTube as Esplorazione RC.

Mentre testava alcune nuove luci sul fiume Ure, vicino a Bishop Monkton, Cameron si è imbattuto in quello che ha pensato fosse un serbatoio di propano.

Suo padre inviò il suo ROV e si rese conto che l'oggetto, che giaceva a circa 4 metri di profondità, era una bomba. Era noto che i Royal Engineers usavano quel tratto di fiume per le immersioni subacquee. sul posto durante la guerra.

La ricerca iniziale del team EOD della Marina nel fiume Ure (RC Xploration)

La scoperta fu segnalata alla polizia e una squadra di artificieri della Royal Navy (EOD) esaminò il filmato dei due e inviò una squadra da Glasgow. Non riuscendo a localizzare la bomba, chiamarono i Makewell in aiuto, ma la visibilità ridotta causata dalla forte pioggia non consentì loro di individuarne la posizione.

La squadra dell'EOD tornò più tardi con attrezzature di localizzazione più sofisticate e trovò l'ordigno da 500 kg, che si rivelò contenere circa 200 kg di esplosivo attivo. Poiché si trovava in prossimità di un'area abitata, usarono una carica cava per frantumare l'involucro e disinnescare l'esplosivo.

L'involucro è stato portato via per ulteriori ispezioni, anche se potrebbe finire in un museo locale.

