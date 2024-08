La squadra di sub trova una notevole nave da guerra della Prima Guerra Mondiale a 1 m

Questa settimana nel podcast, i primi risarcimenti per le spese sostenute per la morte di 34 persone morte quando la nave da crociera californiana Conception prese fuoco nel 2019 sono stati ordinati da un giudice federale degli Stati Uniti, chiedendosi se il suo capitano Jerry Boylan sia nella posizione di pagare il conto rimane poco chiaro. Le culle per i piccoli coralli progettate per frustrare i predatori a trentadue denti come i pesci pappagallo potrebbero essere utilizzate come parte di un’iniziativa volta a riabilitare le barriere coralline colpite da eventi di disturbo come lo sbiancamento dei coralli. Il Museo delle immersioni di Gosport è stato chiuso nel 2024 per il restauro del suo "edificio umido classificato di Grado II*", ma ha piani ambiziosi per riaprire dal prossimo giugno, in un luogo più asciutto e con nuove mostre.





