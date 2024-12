Il proprietario di un negozio di immersioni condannato a 27 anni per abusi sessuali

Il proprietario di un negozio di immersioni della Cornovaglia è stato incarcerato per 27 anni dopo essere stato riconosciuto colpevole di 16 reati di abuso sessuale su minori.

Marc Bear, 38 anni, ha ricevuto anche un anno di licenza estesa, un Sexual Harm Prevention Order e firmerà il Sex Offenders Register a vita. Comparso per la sentenza alla Truro Crown Court il 5 dicembre, il giudice Carr gli ha detto che avrebbe rappresentato un rischio per i bambini per il resto della sua vita.

Bear gestiva il One Stop Dive-Shop a Launceston. L'attività è stata costituita a dicembre dell'anno scorso e lui si era dimesso da direttore a metà novembre dopo la conclusione del processo in cui una giuria lo aveva dichiarato colpevole di 10 capi di imputazione per stupro, due per violenza sessuale, due per aver indotto o indotto un minore a impegnarsi in attività sessuali e due per aver indotto una persona a impegnarsi in attività sessuali.

L'imputato era stato inoltre dichiarato non colpevole di due reati per aver indotto o indotto un minore a compiere attività sessuali, un capo d'imputazione per stupro e un capo d'imputazione per violenza sessuale.

Dopo la sua condanna a novembre, Bear era stato avvisato che avrebbe dovuto scontare una pena detentiva, ma gli era stata concessa la libertà su cauzione per prepararsi. Era fuggito, ma era stato localizzato il giorno seguente nel Somerset, dopodiché il giudice gli aveva detto che il fatto di aver saltato la cauzione gli aveva "detto tutto quello che avevo bisogno di sapere sul tuo carattere".

"Questo è stato un caso altamente inquietante in cui il trasgressore ha sfruttato la vulnerabilità dei giovani per la propria gratificazione sessuale, e accolgo con favore la sentenza emessa dal giudice", ha affermato l'ufficiale inquirente, il detective Tim Barbery. Polizia di Devon e CornovagliaUnità di protezione pubblica.

"Questa è stata un'indagine prolungata a causa della natura dei reati e la forza e il coraggio dimostrati dalle vittime a sostegno del caso della polizia sono stati cruciali. Spero che l'esito dato oggi fornisca loro un piccolo elemento di chiusura in modo che possano iniziare ad andare avanti".

Anche su Divernet: ISTRUTTORE INCARCERATO PER AVER MOLESTATO UN TIROCINANTE, SUBACQUEO DI YOUTUBE ACCUSA ACCUSA PER STUPRO DI MINORE, ISTRUTTORE SUBACQUEO NEGA LE ACCUSE DI MOLESTIE, L'ACCUSA PER IL BACIO SOTTOMARINO PORTA ALL'ARRESTO DI UN SUBACQUEO