Il Giappone "vendicativo" vuole Watson con l'accusa di bomba puzzolente del 2010  

Un tribunale danese in Groenlandia ha detto al capitano Paul Watson che, poiché è considerato a rischio di fuga, deve rimanere in prigione – ma i sostenitori dicono che al veterano attivista anti-caccia alle balene è stato “negato il diritto fondamentale di difendersi con prove, pur sopportando un trattamento degradante che è più adatto a un criminale condannato che a un uomo che non ha ancora avuto la sua giornata in tribunale”.

Watson è stato arrestato quando la sua nave John Paul DeJoria si è fermato per fare rifornimento in Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca, il 21 luglio, come riportato in precedenza Divernet. Da allora è rimasto in un remoto centro di detenzione.

Con il suo equipaggio e 25 volontari si era diretto verso il Pacifico settentrionale nella sua campagna per intercettare l'ultima nave baleniera industriale del Giappone, la Kangei Maru.

La Danimarca aveva affermato che l'arresto era conforme ad un mandato internazionale emesso dal Giappone contro Watson per la sua campagna contro le attività di caccia alle balene nel Santuario delle Balene dell'Oceano Antartico. Se il Ministero della Giustizia danese accogliesse la richiesta formale del Giappone per l'estradizione di Watson, egli potrebbe affrontare una lunga pena detentiva.

Watson è stato portato all'udienza in tribunale in manette che, in a video fatto dal Fondazione del Capitano Paul Watson (CPWF), sembrava causargli dolore. Sebbene l'udienza si sia tenuta in danese, si dice che a Watson sia stato negato il servizio di un interprete, in violazione della legge danese.

“Per me è ovvio che il Giappone stia cercando vendetta per l'umiliazione internazionale causata dal Guerre delle balene Serie televisive che raccontano le nostre azioni contro la caccia illegale alle balene”, ha dichiarato Watson in una dichiarazione alla corte. "Ma i miei due bambini hanno bisogno di me più di quanto il Giappone abbia bisogno della sua vendetta."

Guerre delle balene è stato prodotto da Animal Planet e Sea Shepherd Conservation Society, di cui Watson è stato fondatore e amministratore delegato, per raccontare il loro attivismo contro le spedizioni di caccia alle balene giapponesi. È andato in onda per sei stagioni a partire dal 2008 e può ancora essere visto servizi di streaming.

Si dice che il giudice abbia rifiutato di consentire alla corte di visualizzare clip della serie in cui si sosteneva che i giapponesi avevano fabbricato prove contro Watson.

"Queste prove, se accettate, potrebbero indebolire in modo significativo il caso portato avanti dalle autorità giapponesi", dice il CPWF, ma il giudice ha precisato che la corte stava considerando solo la richiesta di estradizione, non le accuse sottostanti.

Il team legale di Watson ha presentato ricorso immediato contro il verdetto del giudice secondo cui Watson sarebbe dovuto restare in prigione fino al 5 settembre, mentre il Dipartimento di Giustizia danese avrebbe deciso se dovesse essere estradato.

Collisione e affondamento

Il mandato di arresto di Watson sembra ruotare attorno ad un incidente ben pubblicizzato avvenuto nell'Oceano Antartico all'inizio del 2010, quando stava fuggendo Sea Shepherd, un'organizzazione con la quale non è più collegato.

Il trimarano di Sea Shepherd il Adi Gil, capitanata dall'attivista anti-caccia alle balene neozelandese Peter Bethune, era stata coinvolta in una collisione con la nave baleniera giapponese Shonan Maru 2. L'incidente si è concluso con il Adi Gil affondando mentre era al traino.

Bethune era poi salito a bordo del Shonan Maru 2 accusare il suo capitano di tentato omicidio e fatturargli la perdita del Adi Gil, ed è stato accusato di aver gettato addosso a un membro dell'equipaggio il contenuto di una bottiglia di acido butirrico, paragonabile a una bomba puzzolente.

Bethune in seguito affermò di aver orchestrato l'affondamento della Adi Gil su ordine di Watson di fare pubblicità, un'accusa negata da Watson.

Protesta a sostegno di Paul Watson in New York Città questo mese (CPWF)

Dopo aver trascorso cinque mesi in prigione in Giappone, Bethune è stato condannato per aggressione e ostruzione a navi baleniere, ma la sua pena detentiva a due anni è stata sospesa ed è stato deportato. Watson, l'uomo che si diceva avesse implicato, fu elencato dall'Interpol come persona interessata.

"Le accuse contro Paul Watson si basano su fatti costruiti dalle autorità giapponesi per fermare la campagna di Paul Watson", hanno dichiarato gli avvocati del capitano Julie Stage e Jonas Christoffersen davanti al tribunale della Groenlandia.

“Paul Watson è accusato di aver cospirato con Peter Bethune per ferire un membro dell'equipaggio della Shonan Maru, che secondo i giapponesi si trovava sul ponte della nave quando la bomba puzzolente colpì la nave.

"Video dimostra che il membro dell'equipaggio non era sul ponte quando la bomba puzzolente colpì la nave, contrariamente a quanto affermato dai giapponesi. Ciò che le immagini mostrano anche è che i giapponesi, poco tempo prima, avevano utilizzato grandi quantità di gas al peperoncino, che aveva toccato in faccia il loro stesso equipaggio.

“Questi video mostrano che il Giappone ha inventato fatti per ottenere l’estradizione e la condanna. Il nostro team pubblicherà video di Animal Planet, in modo che il pubblico possa capire di cosa si tratta veramente questo caso”.

Rafforzare la scappatoia

Il programma di caccia alle balene di “ricerca scientifica” antartica del Giappone ha continuato a operare in violazione di una sentenza della Corte internazionale di giustizia fino al 2016. Continua a cacciare le balene nelle proprie acque e la fondazione teme che intenda riprendere le operazioni nelle acque meridionali.

“Ai 2016 Commissione baleniera internazionale riunione, l’Australia ha guidato la carica con una risoluzione storica, approvata da 88 nazioni, volta a colmare la scappatoia che consente alle nazioni di uccidere le balene con il pretesto della ricerca scientifica”, afferma il CPWF.

“Sebbene l’IWC abbia fatto passi da gigante nel colmare questa lacuna, essa esiste ancora. Tragicamente, oltre 15,000 balene sono state cacciate dal Giappone nell’Oceano Antartico e nelle acque antartiche con il pretesto di ricerca”.

Attualmente lo hanno fatto circa 69,000 persone ha firmato una petizione del CPWF invitando la Danimarca a ordinare il rilascio di Paul Watson.

