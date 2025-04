Trump riceve critiche per l'ordine di "estrazione mineraria pirata" in acque profonde

at 10: 16 am

Il presidente Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo che impone alla National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti di concedere permessi per l'attività mineraria in acque profonde alle aziende statunitensi.

Questa mossa aggira l'autorità dell'Autorità internazionale dei fondali marini (ISA), l'agenzia affiliata alle Nazioni Unite che sta valutando degli standard per regolamentare qualsiasi tentativo internazionale di estrazione mineraria in un ecosistema fragile come le profondità oceaniche.

Gli ambientalisti hanno condannato l'azione unilaterale, ritenendola basata su un business case imperfetto e obsoleto, e alcuni sostengono che sarà la Cina a trarre i maggiori vantaggi da questa decisione.

Attualmente non esiste un'attività mineraria in acque profonde su scala commerciale, ma è noto che i fondali marini oltre le acque territoriali, in particolare nell'Oceano Pacifico, sono una potenziale fonte di metalli quali nichel, cobalto, manganese e rame.

"Con questo ordine esecutivo, il presidente sta aprendo la strada alla resilienza della catena di approvvigionamento e a un'industria manifatturiera nazionale fiorente", ha affermato Erik Noble, vice assistente principale del segretario al commercio presso NOAA, che fa parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

"Gli Stati Uniti saranno leader mondiali nell'estrazione di minerali dalle profondità marine e la NOAA è in prima linea nella collaborazione con le agenzie federali e l'industria privata per supportare la scoperta e la raccolta di minerali essenziali sui fondali marini".

Aprire le porte

Secondo Ocean Conservancy, tuttavia, l'ordine di Trump apre le porte all'estrazione mineraria non regolamentata sui fondali marini, in violazione del consenso internazionale e "contraddice la missione della NOAA".

"La NOAA ha il compito di proteggere, non di mettere a repentaglio, l'oceano e i suoi benefici economici, tra cui la pesca e il turismo; e gli scienziati concordano sul fatto che l'estrazione mineraria in acque profonde è un'attività estremamente pericolosa per il nostro oceano e per tutti noi che dipendiamo da esso", ha commentato Jeff Watters, vicepresidente per gli affari esteri del gruppo ambientalista statunitense.

"Le aree dei fondali marini statunitensi in cui sono state effettuate attività di estrazione mineraria sperimentale oltre 50 anni fa non si sono ancora completamente riprese", ha affermato. "Il danno causato dall'estrazione mineraria in acque profonde non si limita al fondale oceanico: avrà un impatto sull'intera colonna d'acqua, dall'alto al basso, e su tutti e tutto ciò che ne dipende".

"I dati ci dicono che le aree interessate dall'estrazione mineraria in acque profonde spesso si sovrappongono a importanti zone di pesca, sollevando serie preoccupazioni circa l'impatto sull'industria ittica del Paese, che vale 321 miliardi di dollari".

interesse nazionale

L'amministrazione Trump sostiene che autorizzare l'estrazione mineraria in acque profonde è essenziale per garantire l'accesso ai minerali essenziali per la produzione di batterie, dispositivi elettronici e sistemi di difesa e ha affermato che ciò potrebbe generare 300 miliardi di dollari per l'economia statunitense e creare 100,000 posti di lavoro nell'arco di un decennio.

Ha anche inquadrato il problema come una questione di sicurezza nazionale, volta a ridurre la dipendenza da fonti straniere – rivolte principalmente alla Cina, che domina la catena di fornitura globale di tali minerali – e a posizionare gli Stati Uniti come leader di un settore emergente.

ROV Deep Discoverer su un campo di ferromanganese (NOAA)

Al contrario, il Dott. Douglas McCauley, professore presso l'Università della California a Santa Barbara e a Berkeley, sostiene: "Questo ordine esecutivo è un grande regalo per l'economia cinese. Fino ad oggi, la maggior parte dei Paesi si è riunita allo stesso tavolo dell'Autorità Internazionale per i Fondali Marini, negoziando attentamente normative minerarie vincolanti per garantire l'equa condivisione dei benefici derivanti dalle risorse estratte in acque internazionali. Gli Stati Uniti stanno cercando di sovvertire questo processo controllato".

Gli Stati Uniti si sono fatti avanti per diventare la prima operazione mineraria pirata in acque internazionali. Con delle regole, avremmo potuto controllare i minerali che la Cina o qualsiasi altro Paese o persona avrebbe prelevato da questa parte dell'oceano. Ma senza regole, la Cina, in poche parole, avrà molto più successo.

Montagna radioattiva

"Ad esempio, si è scoperto di recente che questi metalli sul fondo dell'oceano sono radioattivi", afferma McCauley. "È difficile immaginare una comunità negli Stati Uniti che voglia che una montagna di questi metalli radioattivi venga lavorata nel proprio giardino di casa. Altri Paesi potrebbero essere meno schizzinosi al riguardo.

"La grande ironia è che abbiamo appena scatenato una corsa all'oro, ma una corsa all'oro per l'oro degli stolti. Nella nostra smania di accaparrarci questi minerali oceanici, gli Stati Uniti sembrano aver trascurato di fare i calcoli.

"Il cobalto e il nichel che potrebbero essere estratti dai fondali oceanici sarebbero i più costosi mai estratti sul pianeta... Cobalto e nichel sono oggi in eccesso e possono essere acquistati con un clic sui mercati internazionali dei metalli a una frazione del prezzo. Gli Stati Uniti hanno appena firmato un accordo economico pessimo, sulla linea tratteggiata."

'Conseguenze disastrose'

Duncan Currie del Coalizione per la conservazione delle acque profonde ha descritto la mossa come "una violazione del diritto internazionale con conseguenze disastrose per ogni paese e persona che beneficia dell'oceano come nostro patrimonio comune".

"Ciò sovverte più di 40 anni di precedenti legali nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, minaccia di destabilizzare la governance degli oceani a livello globale ed è un insulto ai popoli e ai paesi del Pacifico che saranno maggiormente colpiti da questa mossa", ha affermato.

I gruppi di attivisti si erano preparati agli sviluppi (Greenpeace)

“Il governo degli Stati Uniti non ha il diritto di permettere unilateralmente a un’industria di distruggere il patrimonio comune dell’umanità e di sfruttare le profondità marine per il profitto di poche aziende”, ha commentato Greenpeace, Mentre l' Centro per la diversità biologica ha affermato: "L'accelerazione dell'estrazione mineraria in acque profonde è un disastro ambientale in divenire. Trump sta cercando di aprire uno degli ecosistemi più fragili e meno compresi della Terra a uno sfruttamento industriale sconsiderato".

La NOAA afferma che, insieme ad altri partner dell'agenzia federale, lavorerà "per comprendere meglio le profondità marine attraverso progressi nella mappatura, nella caratterizzazione, nella raccolta di dati ambientali e nella valutazione delle risorse. Inoltre, la NOAA adotterà misure di conformità ambientale in conformità con la legge applicabile".

