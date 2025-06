Sir David ricorda la spaventosa esperienza con il casco da sub

Sir David Attenborough a 99 anni rimane attuale come sempre con il suo nuovo documentario di grande impatto Ocean in streaming contemporaneamente al Conferenza delle Nazioni Unite sull'oceano inizia oggi (9 giugno) a Nizza.

Sembra tuttavia che il veterano esperto di fauna selvatica e ambientalista non avrebbe mai potuto godere della sua illustre carriera se una delle prime trasmissioni televisive avesse preso una piega diversa.

In una conversazione registrata di recente con William, principe di Galles, alla Royal Festival Hall di Londra per promuovere il film, Attenborough ha dimostrato cosa era successo quasi 70 anni prima, quando per la prima volta provò un casco da sub davanti alle telecamere, sulla Grande barriera corallina australiana per la BBC.

Mentre provava un casco a forma di boccia per i pesci che gli era stato regalato, il principe lo avvertì che forse non sarebbe più riuscito a toglierselo.

Attenborough con il suo intervistatore, il principe William

"È una cosa strana da fare", concordò Sir David mentre si toglieva l'elmo, "e quando l'ho indossato per la prima volta ho sentito improvvisamente l'acqua arrivare da qui", aggiunse, indicandosi la bocca.

"Ho pensato: 'Non può essere giusto'. E quando è arrivato lì [le sue narici] ho pensato: 'Sono sicuro "Questo non va bene". E ovviamente, se ti ritrovi con questa roba incastrata addosso, non riesci a respirare, non riesci nemmeno a farti sentire – sai, levamela di dosso!"

Fortunatamente riuscì a spiegare in tempo la sua situazione ai responsabili, ma il direttore, poco comprensivo, chiese ad Attenborough di consegnargli il casco, così da poterne dimostrare il corretto utilizzo.

"Ho detto: 'È un difetto'. Lui ha detto: 'No, guarda, dai!' L'ha indossato, e sono felice di dire che è andato sott'acqua ed è uscito ancora più veloce di me, perché lì Prima in realtà un difetto della cosa."

Nuovo mondo

Il principe William ha osservato che deve essere stato affascinante per Attenborough immergersi in un'epoca in cui si sapeva relativamente poco del mondo sottomarino ed essere una delle prime persone a poterlo vedere e parlare.

“Una volta che Cousteau inventò l’autorespiratore e il respiratore facciale-mask"Quello è stato il momento in cui all'improvviso ti sei trovato in un mondo nuovo", ha concordato Attenborough. "Stavi volando accanto ai pesci, un'esperienza straordinaria, e i pesci ovviamente non hanno alcuna reazione nei tuoi confronti perché non hanno mai visto niente di simile prima.

"I cameraman subacquei sono fantastici. Ci sono persone che, a mio parere, sono più felici sott'acqua che sulla terraferma."

Quando il principe William chiese ad Attenborough informazioni sullo stato degli oceani, lui rispose: "La cosa terribile è che è nascosto a te, a me e alla maggior parte delle persone.

"La cosa che mi ha sconvolto quando ho visto per la prima volta le riprese di questo film è ciò che abbiamo fatto ai fondali oceanici. È semplicemente orribile.

Se si facesse qualcosa di lontanamente simile sulla terraferma, tutti si indignerebbero. Se questo film fa qualcosa, se riesce anche solo a spostare l'attenzione del pubblico, sarà molto importante. Posso solo sperare che chi lo vedrà si renda conto che bisogna fare qualcosa prima di distruggere questo grande tesoro.

Ocean può essere visto nei cinema ed è ora disponibile in streaming su Disney+, Hulu e National Geographic.

