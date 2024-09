Sospensione per gli squali mentre le Maldive fanno marcia indietro sulla pesca con palamiti

Il timore che le Maldive volessero rovinare la loro reputazione, duramente conquistata, di tutela degli squali e delle razze sanzionando ancora una volta la distruttiva pesca con palangari è stato dissipato.

Dopo una campagna di scienziati internazionali e del pubblico sostenuta dalle stesse Maldive per la pesca sostenibile del tonno, si dice che il presidente Mohamed Muizzu sia intervenuto personalmente. Ha deciso di non procedere con la riemissione delle licenze per palangari che avrebbero potuto minacciare le possibilità di sopravvivenza di specie vulnerabili, catturate accidentalmente e mirate.

A metà agosto Divernet aveva pubblicato l'articolo I piani delle Maldive per i palamiti mettono a rischio la reputazione pro-squali, spiegando che scienziati e ambientalisti stavano chiedendo al governo della principale destinazione subacquea di riconsiderare una bozza di regolamento che avrebbe consentito lo sbarco di catture accessorie di squali e razze. Aveva anche suggerito che i subacquei avrebbero potuto prendere in considerazione la possibilità di firmare una petizione sul problema.

La pesca con palangari avrebbe aumentato la pressione sulle popolazioni di tonni, di cui dipendono i pescatori artigianali locali delle Maldive.

"La pesca del tonno uno a uno è una fiera tradizione maldiviana che risale a centinaia di anni fa", afferma Callum Roberts, professore di conservazione marina presso l'Università di Exeter e ricercatore di coralli alle Maldive. "Pochi luoghi possono dimostrare una sostenibilità a lungo termine così straordinaria.

"Rifiutando metodi di pesca più efficienti e distruttivi, le Maldive mostrano agli altri paesi una strada migliore per bilanciare i profitti derivanti dalla pesca con la salute degli oceani e la protezione della natura".

Effetti dannosi

Le imbarcazioni d'oltremare hanno iniziato la pesca con palangari alle Maldive nel 1985. La pratica è stata vietata nel 2010, ma è stata riaperta l'anno successivo prima che, in risposta ad ulteriori irregolarità, il governo smettesse di rilasciare nuove licenze nel 2019.

C'era stata preoccupazione quando il Ministero della pesca e delle risorse oceaniche aveva annunciato di recente che, poiché riteneva che la pesca con palangari del tonno pinna gialla, del tonno obeso e del pesce spada potesse generare entrate significative per la pesca locale senza causare effetti negativi, stava elaborando nuove linee guida per regolamentare tale pratica.

Gli enti ambientalisti sia all'interno che all'esterno delle Maldive hanno espresso preoccupazione per gli effetti negativi che tale mossa potrebbe avere sull'ambiente e sull'economia, sollevando la possibilità che l'Unione Europea adotti misure in tal senso.

Anche le razze sarebbero in pericolo a causa del ritorno alla pesca con palamiti (Simon Hilbourne / Ocean Image Bank)

"Più di 100 scienziati internazionali hanno sostenuto una campagna guidata da ONG locali e internazionali per la conservazione, pescatori locali e gruppi turistici e hanno co-firmato una lettera al governo per esprimere preoccupazione per le mosse di riemissione delle licenze", afferma l'ente di beneficenza per la conservazione degli oceani del Regno Unito. Fondazione Blue Marine“La campagna ha toccato il grande pubblico, con 30,000 firme su una petizione in appena due settimane.”

"Intervento saggio"

"La pesca con palangari avrebbe causato la morte di innumerevoli preziose creature marine, tra cui squali, tartarughe, razze e uccelli marini, danneggiando il marchio turistico delle Maldive e la reputazione della sua pesca del tonno", ha affermato il Alleanza oceanica delle Maldive degli enti ambientali locali.

Il MOA si è unito all'Unione dei pescatori di tonno pinna gialla delle Maldive per lanciare una petizione che invita la comunità internazionale a sensibilizzare il governo sulle conseguenze ecologiche, economiche e reputazionali della pesca con palangari.

"Ci congratuliamo con il presidente per il suo saggio intervento", ha affermato il MOA. "Le pratiche di pesca distruttive come il palamito non solo contribuiscono alla pesca eccessiva, ma distruggeranno anche l'identità e la stabilità economica dei nostri pescatori e delle loro famiglie. Ringraziamo il presidente per aver ascoltato le nostre preoccupazioni e aver annullato questa decisione a vantaggio di molti, invece che di pochi gruppi influenti".

"È giunto il momento che la comunità internazionale riconosca attivamente le Maldive per il loro impegno nei confronti della popolazione e della natura, sostenendo i pescatori maldiviani con l'acquisto del loro tonno sostenibile pescato con lenze e canne e che i governi internazionali rivedano gli accordi commerciali alla luce dell'elevato spirito di sostenibilità delle Maldive", afferma la Blue Marine Foundation.

