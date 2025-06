Il principe William è "ottimista" sul futuro degli oceani

William, principe di Galles, che insieme alla moglie Kate e al figlio maggiore George è un appassionato di immersioni subacquee, si è detto ottimista sul futuro degli oceani del mondo, a patto che vengano prese misure decisive e immediate.

Intervenendo in occasione della Giornata mondiale degli oceani delle Nazioni Unite al Blue Economy & Finance Forum di Monaco, tenutosi in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sull'oceano a Nizza, che inizia domani (9 giugno), il principe ha affermato che per molti l'oceano è il luogo in cui "nascono alcuni dei nostri ricordi più felici, dove abbiamo esplorato le meraviglie del mondo naturale".

Abbiamo tutti fatto affidamento sulla sua grande abbondanza per il nostro cibo e il nostro sostentamento, eppure troppo spesso può sembrare distante e scollegato dalla nostra vita quotidiana, facendoci dimenticare quanto sia in realtà vitale.

"L'aumento della temperatura del mare, l'inquinamento da plastica e la pesca eccessiva stanno mettendo a dura prova questi fragili ecosistemi e le persone e le comunità che più dipendono da essi", ha affermato il principe William.

William, Kate e uno squalo nutrice di South Water Caye in Belize nel 2022

Quella che un tempo sembrava una risorsa abbondante sta diminuendo sotto i nostri occhi. Siamo tutti esposti alle conseguenze e tutti siamo responsabili del cambiamento, sia negativo che positivo, ma c'è ancora tempo per invertire questa tendenza insieme.

Riferendosi all’ambizioso impegno globale di proteggere il 30% della terraferma e del mare entro il 2030, ha avvertito che “il 2030 si avvicina rapidamente e solo il 17% della terraferma e appena il 3% degli oceani sono stati completamente protetti.

"Questa sfida non ha eguali tra quelle che abbiamo affrontato finora, ma rimango ottimista", ha affermato il principe. "Credo che l'urgenza e l'ottimismo abbiano il potere di innescare le azioni necessarie per cambiare il corso della storia.

“Sono ottimista perché, come fondatore dell' Premio Earthshot, vedo gli incredibili esempi di idee, innovazioni e tecnologie che sfruttano la potenza dell'oceano proteggendone al contempo la vitalità."

Esempi di Earthshot

Preince William ha fatto riferimento a quattro vincitori e finalisti del premio Earthshot presenti tra il pubblico. Di Sam Teiher e Gator Halpern di Corallo Vita ha affermato: "Il loro team sta sperimentando metodi ad alta tecnologia per far crescere i coralli fino a 50 volte più velocemente che in natura e migliorare la loro resilienza all'impatto dei cambiamenti climatici.

Dopo aver vinto l'Earthshot Prize, hanno finanziato un importante progetto di restauro al largo di Grand Bahama, collaborando con esperti della comunità locale per coltivare oltre 20,000 coralli. Ora si stanno concentrando sull'espansione dei loro coralli a rapida crescita in nuove aree geografiche, promuovendo il turismo in aree con una barriera corallina giovane.

He also praised Douglas Martin, founder of Scottish biotech company MiAlghe : “His work in the last six months to end reliance on wild-caught fish as a primary source of Omega-3 has saved 2.54 million wild fish, recycled enough waste water to fill 300 Olympic swimming pools and prevented vast amounts of CO 2 emissioni.

"Una sola tonnellata delle loro alghe produce la stessa quantità di Omega-3 di 620,000 pesci. MiAlgae non è solo nutrizione alternativa, è tecnologia climatica, è salvaguardia degli oceani e sistemi alimentari sostenibili su larga scala."

Enric Sala immersioni a Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Enric Sala del National Geographic Mari incontaminati è stato descritto come un convinto sostenitore dei benefici scientifici delle Aree Marine Protette. "Quando le comunità proteggono le aree marine, gli stock ittici si ripristinano, la salute degli oceani migliora e si registra un aumento dei profitti per le comunità limitrofe", ha affermato il Principe William.

Pristine Seas ha già contribuito alla creazione di 29 delle più grandi Aree Marine Protette del mondo, che coprono un'area più grande del doppio dell'India. Enric fa anche parte del team dietro l'incredibile nuovo film di Sir David Attenborough [Ocean]. È l'argomentazione più convincente a favore di un'azione immediata che abbia mai letto.

Ispirazione di Attenborough

Sir David Attenborough (Keith Scholey ©Silverback Films e Open Planet Studios)

"Vedere l'attività umana ridurre le splendide foreste marine a deserti aridi ai piedi dei nostri oceani è semplicemente straziante", ha continuato il principe. "Per molti è un urgente campanello d'allarme su ciò che sta accadendo nei nostri oceani, ma non può più essere una questione di chi non vede e non pensa.

Come sempre, Sir David ci lascia con un senso di ottimismo: non tutto è perduto. Crede che il cambiamento sia possibile.

“Let us act together with urgency and optimism while we still have the chance. For the future of our planet, for the future generations, we must listen to the words of Sir David Attenborough: If we save the sea, we save our world.”

