Paul Watson incarcerato perché i giapponesi hanno ucciso una balenottera comune

Il capitano Paul Watson è stato tenuto in prigione dalla polizia danese da quando la sua nave è arrivata in Groenlandia il 21 luglio. Il veterano attivista anti-caccia alle balene è stato arrestato per volere del Giappone, ancora ferito dalle sue attività in Antartide più di dieci anni fa.

Meno di 10 giorni dopo il suo arresto, il Giappone aveva arpionato la prima specie a rischio pinna balena in più di mezzo secolo. Ciò, secondo la Captain Paul Watson Foundation (CPWF), “conferma i sospetti che il ritorno in alto mare al massacro dei più grandi mammiferi del mondo fosse sempre stata la sua intenzione”.

Il capitano Paul Watson viene portato via in manette dalla polizia danese (CPWF)

Le seconde balene più grandi del mondo dopo il blues, pinna le balene possono vivere fino a 90 anni. L'esemplare catturato al largo di Hokkaido era un maschio lungo 19.6 metri.

La Groenlandia è un territorio autonomo della Danimarca, secondo cui l'arresto è avvenuto in risposta a un mandato internazionale emesso dal Giappone contro Watson per la sua campagna contro le sue attività di caccia alle balene nel Santuario delle Balene dell'Oceano Antartico.

Nei giorni scorsi il Giappone ha presentato una richiesta formale per l'estradizione di Watson e, se il Ministero della Giustizia danese decidesse di accoglierla, l'attivista potrebbe rischiare una lunga pena detentiva. UN Petizione del CPWF che chiede il suo rilascio ha già raccolto più di 50,000 firme.

Passaggio a nord-ovest

Watson si era fermato in Groenlandia per fare rifornimento alla sua ex nave da 72 metri della Scottish Fisheries Protection John Paul DeJoria. Era in viaggio verso il Pacifico settentrionale con l'equipaggio e 25 volontari come parte dell'operazione Kangei Maru, una missione per intercettare l'ultima nave baleniera industriale del Giappone.

Sarebbe stata la prima volta che una nave della campagna anti-caccia alle balene avesse tentato di raggiungere le zone di caccia alle balene navigando il famigerato passaggio a nord-ovest.

Watson è stato portato fuori dalla nave in manette ed è ora in custodia nella remota Nuuk. Ha dichiarato che l'Operazione Kangei Maru, che ha segnato il suo cinquantesimo anno di attivismo marino, è stata "la missione con la posta in gioco più alta in tutti i miei anni di opposizione alla caccia alle balene negli oceani del mondo".

Paul Watson incarcerato perché ucciso dai giapponesi pinna balena 4

Watson è stato in precedenza co-fondatore di Greenpeace e fondatore di Sea Shepherd, sebbene non sia più collegato a quelle organizzazioni.

Il programma giapponese di caccia alle balene di “ricerca scientifica” in Antartide JARPA è stato dichiarato illegale dalla Corte internazionale di giustizia nel 2014. Il Giappone ha continuato ad operare in violazione della sentenza per diversi anni prima di rinunciare alla caccia alle balene in Antartide nel 2016, ma continua a cacciare le balene nelle proprie acque. .

"Il Giappone continua a ostentare le leggi internazionali sulla conservazione e Paul Watson viene punito per i crimini commessi dal Giappone", ha affermato il direttore delle operazioni navali del CPWF, Locky MacLean. John Paul DeJoria. “La Danimarca capisce sicuramente la motivazione politica che sta dietro a questa richiesta di arresto: il Giappone ha bisogno che Paul Watson venga tolto di mezzo così da poter riprendere a massacrare le più grandi balene del mondo”.

Riprendere la caccia alle balene

fine balena con John Paul DeJoria sullo sfondo (CPWS)

Il Giappone ha confermato che ne consentirà fino a 59 pinna le balene verranno catturate e uccise dalla Kyodo Senpaku, la sua compagnia baleniera di proprietà statale, afferma il CPWF. Quando ha lanciato il Kangei Maru lo scorso marzo aveva insistito sul fatto che sarebbe stata consentita solo la caccia alle balenottere minori, alle balenottere minori e alle balenottere boreali – niente di così grande come una balenottera comune.

Ora il CPWF ritiene che il Giappone intenda riprendere la regolare caccia alle balene d’altura nell’Oceano Antartico e nel Pacifico settentrionale l’anno prossimo.

Nel frattempo sono già oltre 50,000 i simpatizzanti ha firmato la petizione del CPWF invitando il primo ministro danese Mette Frederiksen a ordinare il rilascio di Watson. Secondo la fondazione, tra i sostenitori più importanti figurano finora il presidente francese Macron, il regista James Cameron, l’oceanografa Sylvia Earle e la primatologa Jane Goodall. “Il Capitano Watson sta semplicemente agendo per cercare di prevenire la pratica disumana di uccidere le balene, che la maggior parte dei paesi ha vietato decenni fa”, ha affermato Goodall. “Così facendo esprime la rabbia di migliaia di persone in molti paesi che sostengono assolutamente il suo coraggio morale non solo nel parlare a nome delle balene, ma anche nell’agire”.

Anche su Divernet: PAUL WATSON LIBERATO IN COSTA RICA