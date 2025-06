Le belle promesse 30×30 sono 'una goccia nel mare'

"Una goccia nel mare di ciò di cui abbiamo disperatamente bisogno per proteggere l'oceano": è così che il subacqueo Enric Sala, esploratore residente del National Geographic e fondatore di Pristine Seas, ha riassunto l'esito della terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani (UNOC3) a Nizza, conclusasi ieri (13 giugno).

Sala ha criticato il paese ospitante, la Francia, per essere caduto all'ultimo ostacolo. "La mia aspettativa per la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani era di sentire molti responsabili politici parlare di quanto sia importante fare le cose che hanno non è un ancora fatto – e le mie aspettative sono state soddisfatte", ha affermato.

"Alcuni governi hanno apportato cambiamenti concreti alle acque, soprattutto quelli che hanno creato nuove aree marine altamente o totalmente protette. Eppure, il Paese ospitante, la Francia, ha perso un'occasione epocale per guidare la conservazione degli oceani.

“Fu il momento della Francia ma, invece di fare scalpore, i suoi leader continuarono a consentire la pesca a strascico in aree dell'oceano riservate alla protezione.”

Il presidente francese Emmanuel Macron, come prevedibile, ha visto l'UNOC3 in modo piuttosto diverso. Ha espresso ottimismo sui progressi compiuti nella protezione degli oceani e sul fatto che circa 50 leader mondiali partecipassero alla conferenza, rispetto ai 20 presenti all'UNOC2 di Lisbona nel 2022 (la prima Conferenza sugli Oceani si è tenuta negli Stati Uniti nel 2017).

Macron ha sottolineato l'imminente ratifica del trattato a lungo discusso Trattato d'alto mare come una "pietra miliare storica". Il trattato, volto a proteggere la biodiversità marina nelle acque internazionali, ha ricevuto un sostegno sufficiente per entrare in vigore dall'inizio del 2026, ha affermato, rappresentando il primo quadro internazionale per la regolamentazione e l'amministrazione delle acque d'alto mare.

Cinquantuno paesi hanno già ratificato il trattato, mentre altri 15 si sono impegnati a farlo; per renderlo efficace sono necessarie solo 60 firme.

Macron ha inoltre sottolineato l'importanza della cooperazione multilaterale e la necessità di una moratoria sull'attività mineraria in acque profonde, da lui definita una "follia frenetica".

L'annuncio di nuove aree marine protette (AMP) in concomitanza con la conferenza è stato accolto con favore, ma i numeri hanno contribuito a evidenziare i limiti dell'ambizione internazionale, secondo Sala.

"Questi parchi nazionali marini ci aiuteranno ad avvicinarci gradualmente all'obiettivo di proteggere il 30% dell'oceano entro il 2030", ha affermato. "L'unico problema è che non possiamo procedere a rilento verso il 30x30. Dobbiamo accelerare. Dobbiamo istituire 85 nuove Aree Marine Protette al giorno per raggiungere questo obiettivo, e queste riserve devono essere rigorosamente protette".

Questa figura era emerso in uno studio pubblicato poco prima della conferenza da Dynamic Planet e National Geographic Mari incontaminati.

Secondo il rapporto, per colmare il divario tra l'attuale 8% degli oceani globali sottoposti a qualche forma di protezione e il 30%, sarebbe necessario istituire circa 190,000 piccole AMP nelle sole regioni costiere, a cui si aggiungeranno 300 AMP di grandi dimensioni in aree remote al largo della costa.

Passi avanti

Alla UNOC3 si è raggiunto un accordo generale per incrementare le Aree Marine Protette di circa un terzo, portando la copertura globale a una stima del 12%.

Samoa ha annunciato nove nuove Aree Marine Protette (AMP) completamente protette che coprono 36,000 km² di oceano. Le Isole Marshall avevano già designato gli atolli di Bikar e Bokak come santuari marini nazionali, i primi nel paese, all'inizio dell'anno.

La Polinesia francese si è impegnata a proteggere circa il 23% delle sue acque, comprese due nuove Aree Marine Protette altamente protette nei pressi delle Isole della Società e delle Isole Gambier, che vieterebbero tutte le attività estrattive come la pesca e l'attività mineraria.

La Colombia ha annunciato la protezione di due remote barriere coralline nel Mar dei Caraibi, note per la diversità della vita marina. La sua nuova Area Marina Protetta Serranilla e Bajo Nuevo copre un'area di 3,800 km².

La Tanzania ha designato due nuove aree marine protette nelle acque ricche di biodiversità al largo dell'isola di Pemba, che complessivamente si estendono per circa 1,300 kmq e comprendono barriere coralline, praterie di fanerogame marine, mangrovie e habitat minacciati di squali e razze.

Nel corso della conferenza, sia la Grecia che la Spagna hanno dichiarato di voler proteggere un quarto delle loro acque nazionali, mentre il Brasile ha annunciato che avrebbe creato ulteriori Aree Marine Protette.

La coalizione di paesi che chiede una moratoria sull'estrazione mineraria in acque profonde è cresciuta da 34 a 37 membri, con persino paesi non firmatari come la Cina che si sono opposti all'estrazione mineraria non regolamentata dai fondali marini. A fine aprile, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che non ha partecipato alla conferenza, ha rotto gli schemi internazionali firmando un ordine esecutivo per accelerare l'estrazione mineraria in acque profonde.

Nel frattempo, 95 paesi, inclusi tutti i membri dell'UE, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta a sostegno di un obiettivo globale di riduzione della produzione e dell'uso della plastica. La dichiarazione ha inoltre richiesto l'ecodesign, il divieto delle plastiche nocive e un meccanismo finanziario per sostenerne l'attuazione.

Ammiraglie della restaurazione mondiale

L'ONU ha istituito le sue prime "World Restoration Flagships", con l'obiettivo di ripristinare quasi 5 milioni di ettari di ecosistemi marini in Asia, Africa e America. I progetti includono il recupero della barriera corallina nel Canale del Mozambico e il ripristino delle isole in Messico.

Tra gli impegni assunti dal Regno Unito alla conferenza figuravano l'introduzione di una legislazione per ratificare il Trattato sull'alto mare, un aumento di 4 milioni di sterline al Fondo globale per le barriere coralline, 2.8 milioni di sterline per aiutare i piccoli stati insulari a costruire economie blu sostenibili e il sostegno alla conservazione degli squali e delle razze.

Il Regno Unito ha inoltre avviato una consultazione di tre mesi per vietare la pesca a strascico in 41 aree marine protette (AMP) che coprono una superficie di 30,000 kmq.

"Se c'è un messaggio che emerge dalla Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani di questa settimana, dovrebbe essere questo: le Aree Marine Protette che consentono attività dannose come la pesca industriale sono protette solo di nome", ha affermato Enric Sala.

La scienza ci dimostra che i maggiori benefici in termini di sicurezza alimentare, biodiversità e clima derivano dalle aree marine protette (AMP) quando sono rigorosamente protette e monitorate. La protezione non può essere facoltativa.

