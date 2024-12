A casa per Natale: i danesi liberano Paul Watson

Il capitano Paul Watson tornerà a casa per Natale: il veterano attivista anti-baleniero è stato rilasciato dopo aver trascorso cinque mesi in prigione mentre la Danimarca valutava una richiesta di estradizione dal Giappone.

La notizia che la Danimarca ha finalmente respinto le richieste del Giappone è arrivata ieri (17 dicembre) e significa che Watson, che ha compiuto 74 anni mentre era detenuto in un centro di detenzione vicino dove è stato arrestato di Nuuk, Groenlandia, potrà trascorrere le festività natalizie con la sua famiglia in Francia.

“Questa decisione segna una vittoria significativa per i diritti umani, l’attivismo ambientale e il movimento contro la caccia alle balene”, ha dichiarato il Fondazione del Capitano Paul Watson (CPWF), che ha condotto una dura campagna fin dall'estate per la liberazione del suo fondatore. La sua petizione a tal fine ha superato le 125,000 firme e ha attirato un ampio sostegno da parte di celebrità.

Il ministero della Giustizia danese ha dichiarato alla BBC che nel prendere la sua decisione ha tenuto conto del tempo trascorso da quando si erano verificati i presunti reati e dei cinque mesi che Watson aveva già trascorso in detenzione.

"A volte, andare in prigione è necessario per far valere il proprio punto di vista", ha detto Watson mentre camminava libero. "Ogni situazione offre un'opportunità, e questa è stata un'altra possibilità per accendere i riflettori mondiali sulla caccia illegale alle balene da parte del Giappone nel Santuario dell'Oceano Antartico. Se fossi stato mandato in Giappone, forse non sarei mai tornato a casa. Sono sollevato che ciò non sia accaduto".

Secondo il CPWF, Watson è stato arrestato per accuse di matrice politica senza che le prove fossero state esaminate attentamente, e l'organizzazione ha chiesto una riforma dei meccanismi internazionali di applicazione della legge.

Incontri ostili

L'arresto di Watson il 21 luglio si basava su una notifica dell'Interpol di 14 anni fa proveniente dal Giappone, derivante da incontri ostili tra Watson e il suo team di campagna e le squadre di cacciatori di balene giapponesi durante le riprese del Guerre delle balene Serie TV per Animal Planet ambientata nei mari dell'Antartide.

Al momento dell'arresto, l'attivista canadese-americano si stava dirigendo verso il Pacifico a bordo della nave CPWF John Paul DeJoria in missione anti-balene, con sosta in Groenlandia solo per fare rifornimento.

La sua posizione era stata segnalata alla Danimarca dalla polizia delle Isole Faroe, che insieme a Giappone, Norvegia e Islanda sono uno dei paesi che ancora cacciano le balene nel XXI secolo.

La polizia danese aveva seguito la nave da Dublino alla Groenlandia, un territorio autonomo della Danimarca, prima di intervenire per effettuare l'arresto. A fine settembre, la Guardia costiera giapponese aveva inviato un ufficiale in Danimarca per chiedere di persona l'estradizione di Watson, secondo la fondazione.

Capitano Paul Watson (CPWF)

Fermo nella sua missione

"La detenzione del capitano Watson ha messo in luce la situazione in corso problema della caccia illegale alle balene in Giappone", afferma il CPWF. "Nonostante i trattati e le normative internazionali, il Giappone ha ripreso la caccia alle balene in alto mare con la costruzione del Kangei Maru, una nave per la lavorazione industriale da 47 milioni di dollari varata a maggio per colpire le zone minacciate pinna balene."

"Con il ritorno del capitano Watson, siamo più motivati ​​che mai a continuare a lottare per i nostri oceani e a garantire che la nostra missione resti forte", ha affermato il CEO della fondazione, Omar Todd, presente quando il suo co-fondatore è stato rilasciato.

"Il rilascio del capitano Watson è una testimonianza dell'impegno di coloro che si battono per l'ambiente. Mentre si riunisce alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi sostenitori, rimane saldo nella sua missione di salvaguardia della vita marina".

Watson è stato un membro fondatore e direttore di Greenpeace. Nel 1977, se ne andò per fondare la Sea Shepherd Conservation Society, che a sua volta lasciò nel 2022 per fondare la CPWF con Todd.

È stato nominato uno dei 20 migliori eroi ambientali del XX secolo da Ora nel 2000 e inserito nella US Animal Rights Hall of Fame a Washington DC due anni dopo. Nel 2012 è diventato solo la seconda persona, dopo Jacques Cousteau, a ricevere il Jules Verne Award, dedicato agli ambientalisti e agli avventurieri.

Inconveniente per le balene in Islanda

Una brutta notizia per Watson, mentre era sotto chiave, è arrivata il 6 dicembre, quando il ministro della pesca islandese ad interim Bjarni Benediktsson ha concesso due licenze di caccia alle balene per i prossimi cinque anni, autorizzando le società Hvalur e Tjaldtangi di proprietà di Christian Loftsson a cacciare specie in via di estinzione. pinna e balenottere minori rispettivamente.

"Il corrotto governo provvisorio dell'Islanda si preoccupa di più di restituire i favori politici pagati con il denaro sporco di Christian Loftsson che di proteggere le specie in via di estinzione negli oceani del mondo e di far rispettare le leggi internazionali sulla protezione dei mammiferi marini", ha affermato il direttore delle campagne del CPWF Locky MacLean.

"Quest'estate saremo lì per le balene per porre fine alla macchina della morte dei cetacei del Nord Atlantico a Hvalur".

