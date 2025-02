Le ultime orche prigioniere della Francia affrontano un destino incerto

Le ultime due orche prigioniere della Francia, ancora tenute in una struttura chiusa di recente, rischiano ora di essere trasferite in uno zoo delle Canarie, accusato dagli attivisti di avere pessimi risultati in materia di benessere e mortalità delle orche.

Wikie e il figlio sopravvissuto Keijp sono attualmente a Marineland Antibes, nel sud della Francia. La struttura ha chiuso definitivamente a dicembre in conformità con una legge approvata nel 2021 che proibisce la detenzione e l'esposizione di balene e delfini in cattività in Francia.

Gli animali hanno vissuto la loro vita in vasche del delfinario, che inizialmente sperava di venderli al Kobe Suma Sea World giapponese, si pensa che siano separati e utilizzati per la riproduzione. Il governo francese ha seguito il consiglio di attivisti come Dolphinaria-Free Europe (DFE) per bloccare questo trasferimento.

Il DFE ha fatto pressioni sul governo affinché consentisse il trasferimento delle orche in un ambiente più naturale presso un santuario costiero del Whale Sanctuary Project in Canada, ma le sue richieste sono state formalmente respinte. Teme che le orche siano invece dirette al Loro Parque Zoo (LPZ), Tenerife nelle Isole Canarie, che tiene anch'esso in scarsa considerazione.

Europa libera dai delfinari è una coalizione internazionale di scienziati specializzati in mammiferi marini, esperti di benessere animale, ambientalisti, ONG, singoli membri e consulenti impegnati a porre fine alla cattività dei cetacei in Europa.

Margaux Dodds, presidente del DFE e anche direttore del Collegamento marittimo, afferma di voler scoprire perché il governo francese sta prendendo quella che lei definisce una decisione affrettata, dato che la scadenza legale per lo spostamento delle orche cade solo nel dicembre 2026.

Scarsa documentazione sull'allevamento

Lo zoo Loro Parque ha quello che Dodds definisce un "record di pessimo allevamento delle sue orche". Dal 2021, quattro sono morte a un'età significativamente più giovane della durata media della vita di un'orca in natura, tra cui un'orca di tre anni di nome Ula. Una quinta di nome Vicky è morta nel 2013 all'età di soli 10 mesi.

Si dice che anche le orche della LPZ mostrino segni di stress, tra cui denti usurati e rotti a causa del continuo sfregamento contro le pareti delle vasche e dei morsi alle porte di metallo.

Dodds afferma che il curriculum di LPZ è stato ben documentato. "Lo zoo è registrato come desideroso di riprodurre le sue orche e ha indicato che Wikie e Keijo saranno utilizzati come parte del suo programma di riproduzione, dove ha utilizzato tecniche di inseminazione artificiale per forzare questo risultato", afferma.

"Con la chiusura dei luoghi, è più importante che mai che questa sia l'ultima generazione di balene e delfini in cattività".

"Anche la mancanza di spazio presso LPZ è motivo di preoccupazione, poiché le vasche sono più piccole di quelle della struttura chiusa di Antibes", afferma Dodds. "Aggiungere altre due orche aumenterebbe i livelli di stress di tutti gli animali interessati".

Spettacoli e trucchi

"È evidente che la salute e il benessere delle orche e di altri cetacei sono gravemente compromessi negli ambienti di cattività", afferma il veterinario Dr. Mark Jones, responsabile delle politiche presso Fondazione libera nata“Gli spettacoli e i trucchi che sono costretti a mettere in atto non hanno alcun valore educativo o conservativo.

"Le autorità francesi hanno preso la decisione progressiva e gradita di porre fine all'esposizione in cattività dei cetacei. Ora devono cercare le migliori soluzioni possibili per gli animali in cattività rimasti nel paese, a partire da Wikie e Keijo. Inviarli al Loro Parque non farà altro che perpetuare e aggravare la loro sofferenza".

Divernet ha chiesto al Loro Parque Zoo di rispondere alle critiche, ma non ha ricevuto risposta. Tuttavia, lo zoo sostiene che le sue esibizioni per il pubblico di orche, delfini e leoni marini sono nel migliore interesse degli animali:

"L'attività fisica e le sfide mentali implicate nell'addestramento degli animali che partecipano alle mostre sono fondamentali per mantenerli in forma e in condizioni ottimali", afferma. "La loro attività è legata al raggiungimento di ricompense, proprio come accade in natura: lo sforzo viene ricompensato con il nutrimento.

“Le azioni eseguite negli spettacoli sono comportamenti naturali che si verificano in natura e vengono mostrate al pubblico, generando entusiasmo per gli animali. Questo è un altro modo significativo per creare interesse e stimolare l'impegno per la sopravvivenza di queste specie in natura.”

