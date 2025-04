"Corsa all'oro degli stolti": l'estrazione mineraria in acque profonde è obsoleta, avvertono gli esperti

Secondo quanto riferito, l'amministrazione Trump degli Stati Uniti starebbe prendendo in considerazione un ordine esecutivo per ignorare il consenso internazionale e aprire le profondità dell'oceano all'attività mineraria, ma esperti tra cui l'esploratore sottomarino più profondo del mondo, Victor Vescovo, si sono espressi affermando che una mossa del genere sarebbe una follia economica e una caccia all'"oro degli stolti".

L'ordinanza governativa consentirebbe il rilascio di permessi alle aziende per svolgere attività minerarie in acque profonde e internazionali, contravvenendo ai requisiti dell'Autorità internazionale dei fondali marini (ISA), l'organismo che regolamenta le attività minerarie in alto mare.

I sostenitori della salvaguardia degli oceani sostengono che una mossa del genere sarebbe assimilabile alla pirateria e dannosa per l'ambiente, ma si baserebbe anche su un business case errato.

"L'estrazione mineraria in acque profonde è estremamente impegnativa dal punto di vista tecnico, altamente distruttiva, non significativa per la produzione mondiale e una soluzione molto costosa e finanziariamente rischiosa a un problema di metalli per batterie che esisteva dieci anni fa", spiega Vescovo, fondatore e CEO di Caladan Capital, ufficiale e pilota della marina in pensione nonché esploratore sottomarino.

Victor Vescovo con la dottoressa Dawn Wright "in fondo al mondo" (Caladan Oceanic)

Tra i numerosi successi ottenuti pilotando un sommergibile, Vescovo ha effettuato l'immersione con equipaggio più profonda della storia, raggiungendo la profondità di Challenger nella Fossa delle Marianne a 10,928 metri, ed è stato il primo uomo a visitare i punti più profondi di tutti e cinque gli oceani della Terra.

Eccedenze globali

L'estrazione mineraria in acque profonde creerebbe difficoltà economiche e danni geopolitici per gli USA senza alcun guadagno apparente, sostengono altri oppositori. "Questa è una ricerca dell'oro degli stolti", è come la esprime il dottor Douglas McCauley, professore alla University of California Santa Barbara e professore associato alla UC Berkeley.

"I prezzi di mercato per minerali e metalli estratti dalle profondità marine sono calati drasticamente negli ultimi anni, spinti da eccessi globali di estrazione mineraria convenzionale e innovazioni nella chimica delle batterie", afferma McCauley. "Questo potrebbe essere il cobalto e il nichel più costosi mai estratti sul pianeta.

“Queste tendenze sono in parte guidate dalla riduzione della domanda da parte del mercato dei veicoli elettrici, che è diventato sempre più dipendente dalle batterie, ad esempio le batterie LFP utilizzate in molti modelli Tesla, che non richiedono metalli costosi e difficili da reperire.

"Le nuove innovazioni nelle stazioni di ricarica ultraveloci progettate per queste nuove batterie, come il recente annuncio di BYD [produttore cinese di auto elettriche] di stazioni di ricarica in grado di aggiungere 400 km di autonomia in soli cinque minuti, potrebbero ulteriormente garantire il predominio di queste nuove batterie che non richiedono metalli dall'oceano.

Tecnologia della batteria BYD Blade

"Un'altra sfida potrebbe essere la riluttanza da parte degli USA a far sbarcare questo materiale nei porti americani, data la natura radioattiva di questi minerali appena scoperta", conclude MacCauley. Il rilascio di materiali tossici associati all'attività mineraria potrebbe mettere in pericolo la salute pubblica a livello globale attraverso la contaminazione dei frutti di mare.

Ecosistemi marini

“L’estrazione mineraria unilaterale delle profondità marine, patrimonio comune dell’umanità, costituirebbe una violazione fondamentale della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che da oltre 40 anni garantisce stabilità nella governance degli oceani”, aggiunge Duncan Currie, esperto legale internazionale e consulente politico per la Coalizione per la conservazione delle acque profonde (DSCC), rafforzando la convinzione che un tentativo di battere concorrenti come Russia e Cina causerebbe danni irreparabili agli ecosistemi marini vulnerabili e alla salute degli oceani.

"Ogni paese e ogni persona ne subirebbero le conseguenze", afferma Currie. "Non produrrà i profitti o le royalty promesse, non risolverà i problemi ambientali e di sicurezza che sostiene e distruggerà decine di migliaia di chilometri quadrati di fondale marino vergine, solo per dimostrare che non funziona".

"La Metals Company promette certezza normativa in un vuoto normativo", afferma Bobbi-Jo Dobush, esperta di politica di conservazione degli oceani e autrice di L'estrazione mineraria in acque profonde non vale il rischio“L’unica certezza è che l’estrazione mineraria dai fondali marini rimane un metodo non testato e incredibilmente costoso per sottrarre minerali da cui abbiamo già innovato”.

Il DSCC, che rappresenta diversi organismi attivisti, ha accolto con favore la richiesta di una moratoria sull'attività mineraria in acque profonde, pubblicata nel Manifesto del SOS Ocean Summit alla fine di marzo, nell'ambito di un vertice di alto livello ospitato dalla Francia.

Il manifesto esorta i paesi dell’ISA ad allinearsi al consenso scientifico globale adottando una moratoria su quella che descrive come “un’industria distruttiva” per almeno 10-15 anni, o finché non saranno disponibili conoscenze sufficienti per prendere decisioni informate.

