La soffiata delle Isole Faroe ha portato all'arresto di Watson, la "spina nel fianco"

Secondo la Fondazione Capitano Paul Watson, è stata una soffiata politicamente motivata dalle Isole Faroe a portare all'arresto dell'attivista anti-baleniera Paul Watson da parte della polizia danese in Groenlandia il 21 luglio (CPWF).

Le autorità locali dell'arcipelago baleniere hanno avvisato il Ministero della Giustizia danese e le autorità groenlandesi dell'arrivo in Groenlandia della nave ammiraglia di Watson, la Giovanni Paolo Dejoria per fare rifornimento e ha spinto per la sua detenzione, sostiene il CPWF. Afferma che il Parlamento danese lo ha confermato in risposta a un'inchiesta.

Watson e il suo equipaggio di attivisti ambientalisti si erano diretti verso ovest, nel Pacifico, per affrontare una nave fabbrica giapponese per la caccia alle balene.

A due mesi dall'arresto Watson rimane in custodia in attesa di una possibile estradizione in Giappone per accuse storiche, come precedentemente riportato su Divernet. La sua detenzione è legata a una segnalazione dell'Interpol presentata 12 anni fa dal Giappone nei suoi confronti per attivismo di azione diretta.

"Un ficcanaso della polizia delle Isole Faroe, spinto dal desiderio del Giappone di catturare Paul... ha fatto uno sforzo concertato per avvertire il Ministero della Giustizia danese dopo aver seguito la nave sin dalla sua partenza dal Regno Unito, spingendo la polizia danese a svolgere indagini locali, confermare l'arrivo dell'imbarcazione e dare il tempo a una squadra SWAT di orchestrare un'imboscata degna di un fuggitivo internazionale", è così che Locky MacLean, responsabile delle operazioni navali del CPWF, ha descritto l'arresto di Watson.

Macellazione annuale

Le Isole Faroe, un arcipelago autonomo della Danimarca, sono note ai subacquei per il controverso massacro annuale di balene pilota dalle pinne lunghe e delfini dal fianco bianco dell'Atlantico, noti come Grindadrap.

Caccia alle balene nelle Isole Faroe (Erik Christensen)

Il CPWF sostiene che il coinvolgimento delle Isole Faroe getta luce sulla prontezza della Danimarca a rispettare il mandato di arresto internazionale del Giappone e su quella che definisce la "natura pesante" dell'arresto di Watson, e ritiene che l'incidente "non farà che intensificare l'attenzione mondiale sulle atrocità che si verificano nelle Isole Faroe".

“L’uccisione di piccoli cetacei e le loro molestie tramite imbarcazioni sono illegali in Danimarca, nell’Unione Europea e in molti altri paesi del mondo, ed è per questo che le isole Faroe Grindadrap "Suscita la condanna globale di politici, ambientalisti, media e opinione pubblica", afferma il CEO della fondazione, Omar Todd.

Il direttore operativo del CPWF, Rob Read, afferma che Watson ha lanciato numerose campagne contro quella che di solito è conosciuta come la Grind dall'inizio degli anni '1980, ed era stata "una spina nel fianco" delle Isole Faroe.

CPWF UK è al nono anno consecutivo della sua lotta controGrind Operazione Bloody Fjords, e l'anno scorso Watson aveva nuovamente navigato Giovanni Paolo Dejoria nelle acque delle Isole Faroe per contrastare la caccia.

L'organizzazione chiede alla Danimarca di rilasciarlo immediatamente e di respingere la richiesta di estradizione del Giappone, che finora ha coinvolto più di 82,000 persone. firmando la sua petizione.

Anche su Divernet: Il Giappone "vendicativo" vuole Watson con l'accusa di bomba puzzolente del 2010, Paul Watson incarcerato perché i giapponesi hanno ucciso una balenottera comune, Paul Watson è stato autorizzato in Costa Rica, “Non lo sapevamo!”, ha rivelato l’ignoranza sulla mattanza dei delfini