La Cina nuota controcorrente per confinare il maggior numero di orche

at 9: 20 am

Quale paese detiene il maggior numero di orche in cattività? Per molto tempo sono stati gli USA a detenere questo dubbio onore, ma ora è stato superato per la prima volta dalla Cina.

Secondo un nuovo rapporto di Alleanza cinese dei cetacei Secondo gli investigatori, la Cina detiene ora 22 orche in cattività, la maggior parte delle quali esposte al pubblico con quelle che la CCA descrive come “minime misure di salvaguardia per il benessere”.

Mentre l'appetito della comunità internazionale per l'osservazione di balene e delfini che eseguono numeri nelle vasche è scemato, la Cina ha preso la direzione opposta, afferma CCA. Ciò significa che è anche il leader mondiale per numero di delfini tursiopi in cattività, con oltre 730 esemplari, e balene beluga, di cui ne ha circa 145.

"L'espansione dell'industria cinese dei parchi a tema oceanici continua a perpetuare problemi di conservazione e benessere", afferma la coalizione con sede a Washington DC di enti internazionali e cinesi per il benessere degli animali

Delle 22 orche in cattività in Cina, 15 sono state importate dal Mare di Okhotsk in Russia, mentre sette sono nate in cattività. La maggior parte degli animali è stata messa in mostra solo nel 2023, con l'apertura di una struttura a Zhuhai chiamata Chimelong Spaceship.

A luglio 2024, in Cina erano operative 101 strutture per cetacei in cattività, il doppio rispetto al 2015, con altre 11 in costruzione. Ospitano circa 1,307 cetacei, rappresentanti 15 specie.

Fornitura dal Giappone

Negli USA sono tenute 18 orche in cattività in tre parchi SeaWorld. La Russia ha vietato la cattura di orche e beluga dal vivo per intrattenimento nel 2018, da allora si dice che la Cina abbia dovuto concentrarsi sempre di più sull'allevamento e sulle importazioni dal Giappone per soddisfare la domanda.

“La Cina è , il mercato dei cetacei catturati in natura, che ha danneggiato la sua reputazione internazionale, destabilizzato le popolazioni libere e causato un numero imprecisato di morti di animali", afferma la dott. ssa Naomi Rose, scienziata senior in biologia dei mammiferi marini presso l' Istituto per il benessere degli animali (AWI), membro fondatore del CCA. Ha visitato la Cina all'inizio dell'anno per osservare le orche che vivono nelle strutture lì.

Orche che si esibiscono in un parco a tema cinese (AWI)

"L'industria cinese dei parchi a tema oceanici non è in grado di soddisfare le complesse esigenze fisiche e comportamentali dei cetacei", afferma Rose. "Un numero crescente di strutture offre ai visitatori esperienze di nuoto o immersioni con i cetacei, mettendo a rischio il pubblico, come dimostrato dal crescente numero di infortuni segnalati, senza fornire informazioni significative sulla conservazione.

“Inoltre, molti animali soffrono di abusi da parte degli addestratori, pubblicamente documentati, e della mancanza di cure veterinarie specializzate”.

Disparità nei record

Non ci sono informazioni pubbliche disponibili sulle condizioni dei cetacei in cattività in Cina, sebbene il rapporto della CCA citi diversi decessi, tra cui quello di due focene senza pinna dello Yangtze, in grave pericolo di estinzione.

L'alleanza sostiene inoltre che il numero di cetacei catturati in natura registrati come importati in Cina nel database CITES differisce dai registri di esportazione dei paesi di origine, tra cui il Giappone, di oltre 380 individui. "Si tratta di un'area di critica preoccupazione per il governo e l'industria e rappresenta una potenziale violazione delle normative CITES", afferma.

La CCA vorrebbe che il governo cinese avviasse indagini indipendenti sui dati sulle importazioni CITES e sul benessere dei cetacei in cattività in Cina, proibisse le attività di contatto ravvicinato tra visitatori e animali e preparasse piani per eliminare gradualmente la loro esposizione nei parchi a tema oceanici.

I membri del CCA oltre all'AWI sono la Born Free Foundation, l'Endangered Species Fund, la Hong Kong Dolphin Conservation Society, la Life Investigation Agency, la Marine Connection e la Whale & Dolphin Conservation. L'ultimo Parchi a tema oceanici rapporto è la terza edizione.

