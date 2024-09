Grande aumento della resistenza al calore grazie ai super-coralli di Secore

Giovani coralli allevati artificialmente utilizzando una forma di in vitro Secondo un nuovo studio sottoposto a revisione paritaria dell'organismo per la conservazione Secore International con sede in Florida, i coralli ottenuti tramite fecondazione, anziché clonati da frammenti di coralli esistenti, hanno mostrato una resistenza significativamente maggiore allo sbiancamento durante l'ondata di calore mortale che ha colpito la regione caraibica nel 2023.

Secore afferma che il suo rapporto rappresenta la prima prova scientifica che i coralli ripristinati utilizzando metodi di riproduzione naturale risultano molto più resistenti al calore rispetto ai coralli propagati da frammenti quando sottoposti a temperature dell'acqua di mare ben al di sopra delle soglie di sbiancamento.

Corallo sano allevato durante un episodio di sbiancamento sulla barriera corallina (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

For the past five years Secore has been running an ambitious programme of laboratory coral-breeding as a way of restoring reefs, an approach that involves formazione a network of partners throughout and, it hopes, soon beyond the Caribbean region.

"Tutto lo sforzo è stato utile", ha ora riferito. "Durante la devastante ondata di calore nei Caraibi nel 2023, i giovani coralli allevati sulla barriera corallina sono rimasti sani, mentre la maggior parte dei coralli selvatici rimanenti si è sbiancata e molti sono morti in seguito".

Il metodo

Il metodo consueto per propagare artificialmente i coralli era quello di rompere un frammento da una colonia sorgente per far crescere una nuova colonia come suo clone, dice Secore. I piccoli frammenti di corallo venivano coltivati ​​in vivai e trapiantati manualmente sulla barriera corallina.

La deposizione delle uova dei coralli (Paul Selvaggio / Secore International)

L'approccio di semina dei coralli ora implementato non crea cloni. Invece, prevede la raccolta di uova di corallo da coralli selvatici e la fecondazione di uova e sperma in laboratorio, o persino su una barca o una spiaggia, per produrre milioni di embrioni.

Le larve di corallo in via di sviluppo vengono coltivate in recinti oceanici e sistemate su substrati speciali per poi essere trapiantate sulla barriera corallina una volta raggiunte una certa dimensione.

Ogni volta che una popolazione si riproduce, la nuova prole riceve nuovi set di geni mescolati attraverso la ricombinazione, rendendoli distinti dalle colonie madri e consentendo così l'adattamento.

Secondo Secore, solo i coralli giovani ottenuti tramite riproduzione mostrano una maggiore resistenza allo sbiancamento rispetto alle colonie e ai frammenti di corallo adulto.

Sebbene la prole naturale potrebbe comportarsi in modo simile a temperature elevate, l'incapacità generale delle specie che costruiscono barriere coralline di reclutarsi nei Caraibi fa sì che oggi si verifichino pochi esemplari di prole naturale.

Giovane sano di corno di alce (Paul Selvaggio / Secore International)

Prima alba

Un team di Secore impegnato in un'immersione di monitoraggio di routine in Messico è stato il primo a notare che i coralli da loro ripiantati sembravano completamente sani; poco dopo, i loro colleghi a Curaçao hanno fatto un'osservazione simile con una specie diversa.

"I nostri scienziati a Curaçao e in Messico, insieme al nostro partner Coralium Lab, hanno raccolto dati sullo stato di salute di diverse specie e coorti dei nostri coralli trapiantati", afferma la direttrice della ricerca Secore, la dott. ssa Margaret Miller. "Quindi abbiamo contattato i partner in tutto il nostro Caribbean Restoration Network per vedere quanto fosse diffuso e coerente questo schema.

"Ciò ha confermato che le reclute assistite di sei specie di coralli costruttori di barriere coralline in 15 siti di barriere coralline individuali in cinque nazioni in tutto il bacino caraibico hanno mostrato lo stesso schema: i giovani coralli allevati per il ripristino sono molto più resistenti allo sbiancamento sotto livelli estremi di stress termico rispetto ai coralli prevalenti sulla barriera corallina".

"Ho lavorato all'allevamento dei coralli nei Caraibi negli ultimi 30 anni, assistendo contemporaneamente a una tremenda perdita di coralli, dovuta a malattie, uragani e ondate di calore, e allo sgretolamento delle comunità che dipendono da loro", afferma il dott. Miller.

"Questi risultati forniscono molto incoraggiamento e conferma che il ripristino tramite reclute coralline assistite può svolgere un ruolo importante nell'orchestrare la persistenza dei coralli nel nostro futuro più caldo. Tuttavia, garantire davvero il futuro delle barriere coralline dipende assolutamente dal successo dell'umanità nel controllo del riscaldamento globale".

Coralli corna di alce sbiancati (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Coralli elkhorn sani (Paul Selvaggio / Secore International)

L'investimento ripaga

"Il nostro investimento degli ultimi cinque anni per costruire una vasta rete per il ripristino dei coralli nei Caraibi ha dato i suoi frutti", afferma il fondatore e direttore esecutivo di Secore, il dott. Dirk Petersen.

"Questa rete non solo produce e ripianta decine di migliaia di coralli ogni anno, ma potrebbe anche valutare immediatamente come questi coralli hanno risposto a questa ondata di calore senza precedenti. La nostra priorità è ora quella di aumentare ulteriormente gli sforzi a livello di ecosistema".

Il ripristino dei coralli da solo non curerà le barriere coralline a lungo termine, ma può far guadagnare il tempo urgentemente necessario per sostenere le popolazioni di coralli e farle sopravvivere nel prossimo secolo, afferma SeccoOra sta cercando di estendere le sue attività all'Indo-Pacifico e prevede di istituire un team a Mauritius prima della fine del 2024 per creare una base nell'Oceano Indiano.

Lo studio, che copre il lavoro svolto al largo del Messico, della Repubblica Dominicana, delle Isole Vergini americane, di Bonaire e di Curaçao, è pubblicato nella rivista Plosone.

Anche su Divernet: CORAL CRASH: LE NOSTRE BARRIERE CORALLINE POSSONO ESSERE SALVATE?, GLI ALLEVATORI DI CORALLO RIMODELLANO IL FUTURO, COSA SERVE PERCHÉ IL CORALLO SOPRAVVIVENTE?, 10 MODI IN CUI LA TECNOLOGIA STA SALVANDO I CORALLI