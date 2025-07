Squalo angelo avvistato al largo del Galles occidentale

at 11: 33 am

Il raro avvistamento di uno squalo angelo è stato immortalato da una telecamera subacquea installata nella baia di Cardigan dal Wildlife Trust of South & West Wales (WTSWW). È il primo avvistamento del genere in quattro anni.

Gli squali angelo sono classificati in pericolo critico nella Lista Rossa IUCN. Spesso associati dai subacquei del Regno Unito alle Isole Canarie, dove è più probabile che avvengano avvistamenti, raggiungono i 2 metri di lunghezza e si comportano come razze, mimetizzandosi nella sabbia per tendere agguati alle prede di passaggio, come pesci piatti, crostacei e molluschi.

Questo comportamento li rende vulnerabili alla pesca a strascico e il loro lento tasso di riproduzione contribuisce inoltre a una preoccupante diminuzione del loro numero.

Divernet ha riferito ieri (26 luglio) su come Il Cornwall Wildlife Trust celebra la Settimana Nazionale Marina, che ha come tema per il 2025 "i fondali marini sotto le onde". L'osservazione degli squali dei fondali marini da parte di WTSWW è un'ottima occasione per iniziare il suo contributo all'evento annuale.

Lo squalo è stato registrato da un Baited Underwater Remote Video System (BRUVS) distribuito dal trust attraverso il suo Centro per la fauna marina di Cardigan Bay, dove un team sta studiando la dieta dei delfini e la biodiversità marina della zona. Sono state posizionate telecamere in vari habitat, all'interno e all'esterno delle Aree Marine Protette (AMP), registrando per un'ora in ogni sito.

Le 139 AMP designate in Galles non sono completamente protette dalla pesca a strascico, afferma l' WTSWW.

Descrivendo l'osservazione come "un incontro raro ed emozionante", la dott.ssa Sarah Perry, responsabile della ricerca e conservazione marina del Trust, ha affermato che è avvenuta in un momento cruciale, mentre il parlamento gallese discute con il governo del Regno Unito il divieto di pesca a strascico nelle AMP.

"Il nostro progetto Dolphin Diet Detectives, finanziato dal governo gallese attraverso il Nature Networks Fund, utilizza telecamere subacquee per rivelare l'incredibile diversità della vita sui fondali marini", ha affermato Perry.

“Questi risultati evidenziano l’urgente necessità di proteggere questi habitat fragili da attività dannose come la pesca a strascico”. Il fondo è cercando più firme per la sua petizione per porre fine alla pratica.

Anche su Divernet: UN FILM DI SUCCESSO DI ATTENBOROUGH CONDANNA LA PESCA A STRASCICO DELL'MPA, IL SUBACQUEO SI UNISCE A STEPHEN FRY PER SFIDARE LA PESCA A STRASCICO, 5 MODI PER MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE MARINA IN GRAN BRETAGNA