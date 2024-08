I dati del Mar dei Coralli di 400 anni sfidano la posizione delle Nazioni Unite

Gli scienziati si sono opposti duramente a quella che considerano una valutazione compiacente da parte delle Nazioni Unite sul livello di minaccia posta alla Grande Barriera Corallina dai cambiamenti climatici.

Alla fine di luglio, il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ha rifiutato di elencare la GBR come “in pericolo” quando ha emesso la sua decisione finale sullo stato della barriera corallina più grande del mondo.

Al contrario, in un nuovo rapporto appena pubblicato in Natura, un gruppo di ricerca australiano-americano guidato dal dottor Benjamin Henley dell' Università di Melbourne sostiene che il più alto calore oceanico degli ultimi quattro secoli mette la GBR decisamente in pericolo. Il riscaldamento della temperatura del mare e gli eventi di sbiancamento di massa dei coralli minacciano di distruggerne l’ecologia, la biodiversità e la bellezza.

Utilizzando campioni di scheletri di corallo prelevati all’interno e intorno al Mar dei Coralli, gli scienziati hanno ricostruito le temperature annuali estive della superficie del mare tra il 1618 e il 1995. Questi dati sono stati combinati con i dati registrati sulla temperatura della superficie del mare tra il 1900 e il 2024.

Il team ha anche analizzato le simulazioni dei modelli climatici delle temperature della superficie del mare, eseguite con e senza cambiamenti climatici, e ha scoperto che i cambiamenti climatici causati dall’uomo erano responsabili del rapido aumento delle temperature della regione.

Si è scoperto che i recenti eventi di sbiancamento di massa hanno coinciso con cinque dei sei anni più caldi nei 400 anni coperti dallo studio. Nel 2024, 2017 e 2020 il Mar dei Coralli ha registrato le temperature più calde dell’intero periodo.

L’anno in corso si sta rivelando il più caldo mai registrato con un ampio margine. Gli eventi di caldo nel 2016, 2004 e 2022 sono stati i successivi tre anni più caldi mai registrati.

Fuori classifica

"Quando ho tracciato il punto dati del 2024, ho dovuto ricontrollare i miei calcoli", ha affermato il dottor Henley. “Era fuori scala, molto al di sopra del precedente record del 2017. È una conseguenza tragica ma quasi inevitabile che lo sbiancamento di massa dei coralli si sia verificato anche quest’anno.

“È l’inevitabilità degli impatti sulla barriera corallina nei prossimi anni che mi colpisce davvero. In assenza di un’azione globale rapida, coordinata e ambiziosa per combattere il cambiamento climatico, probabilmente assisteremo alla scomparsa di una delle meraviglie naturali più spettacolari della Terra”.

Sbiancamento dei coralli (The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers)

"Senza un intervento urgente, la nostra iconica Grande Barriera Corallina è a rischio di spiaggiamento quasi annuale a causa delle elevate temperature oceaniche", ha concluso il dottor Henley, che ha intrapreso la maggior parte dello studio come ricercatore post-dottorato presso l'Università di Washington. Università di Wollongong. “Sono in gioco l'integrità ecologica e l'eccezionale valore universale della barriera corallina.

“Abbiamo molte delle soluzioni chiave per invertire la rotta del cambiamento climatico. Ciò di cui abbiamo bisogno è un cambiamento radicale nel livello di azione coordinata a livello nazionale e internazionale per la transizione verso lo zero netto. Ci auguriamo che il nostro studio fornisca ai decisori politici ulteriori prove per perseguire tagli più profondi nelle emissioni di gas serra a livello internazionale”.

“La maggior parte dei beni del Patrimonio Mondiale sono anche vulnerabili ai cambiamenti climatici”, ha affermato UNESCO nel rifiutarsi di dichiarare la GBR in pericolo. “L’Australia sta portando avanti un’ambiziosa agenda ambientale e climatica, in patria e all’estero, per raggiungere un mondo a emissioni zero e positivo per la natura.

“Stiamo sostenendo gli sforzi globali per proteggere tutte le proprietà del Patrimonio Mondiale dall’impatto dei cambiamenti climatici. Siamo leader mondiali nella gestione della barriera corallina e continueremo a condividere la nostra esperienza con partner internazionali, per proteggere ciò che è prezioso, ripristinare ciò che è danneggiato e gestire la natura per il futuro”.

Anche su Divernet: GBR SBIANCA ANCORA – COME I PESCI SVILUPPANO IN GRIGIO, CONFERMATO L'EVENTO DI SBIANCAMENTO DI MASSA GBR, IL RUN-OFF È L'ULTIMA MINACCIA PER LA GBR, UN VIAGGIO IN GBR RIVELA CORALLI SCONOSCIUTI