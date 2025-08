Il 35° consiglio del Regno Unito approva la mozione per l'oceano

at

at 8: 35 am

Il Cheshire West & Chester Council (CWAC) è diventato il 35° ente locale del Regno Unito a impegnarsi ad agire per mari e acque interne più puliti e sani, approvando una "Mozione per l'oceano", un'iniziativa che l'organismo di governo British Sub-Aqua Club afferma di sostenere come parte della sua strategia ambientale.

La mozione per l'oceano è stata sviluppata per fornire ai consigli un percorso pratico per supportare il recupero marino, dalla riduzione dell'inquinamento e dal miglioramento della qualità dell'acqua all'inserimento della salute degli oceani nella pianificazione locale, afferma BSAC, con le autorità interne e costiere che intraprendono azioni locali su questo globale problema.

La mozione CWAC è stata presentata da un consigliere locale che aveva ascoltato le preoccupazioni dei residenti in merito all'inquinamento, alle acque reflue e alla perdita di biodiversità nelle aree verdi locali.

logo

"Ho visto sia le meraviglie che i danni ai nostri corsi d'acqua, ma non serve essere subacquei o nuotatori per preoccuparsene", ha affermato Debbie Powell, responsabile della comunità del BSAC e residente nella zona di Chester. "I nostri fiumi e mari appartengono a tutti e questa mozione offre a comunità come la nostra un modo concreto per fare la differenza. È fantastico vedere il mio consiglio comunale farsi avanti".

Emily Cunningham MBE, biologa marina e co-fondatrice dell'iniziativa Motion for the Ocean, ha affermato che questa iniziativa ha dimostrato alle comunità di riconoscere il loro legame con l'oceano "anche a chilometri di distanza dalla costa".

"Le aree interne inviano acqua a valle, e quell'acqua trasporta rifiuti, sostanze chimiche e nutrienti che hanno un impatto sulla vita marina e sulle economie costiere", ha affermato. "Il CWAC ha dimostrato una vera leadership ambientale".

BSAC afferma che sta lavorando per incoraggiare le persone in tutto il Regno Unito a intraprendere azioni individuali contattando i consiglieri locali e chiedendo loro di proporre una Mozione per l'Oceano.

Anche su Divernet: Subacquei e amanti dello snorkeling sono invitati ad agire per le acque del Regno Unito con Motion for the Ocean, Aumentano i decessi per immersioni, afferma il BSAC, ma ci sono anche buone notizie, BSAC unisce le forze con altri enti di governo degli sport acquatici per lottare per una migliore protezione delle acque del Regno Unito