BSAC porterà workshop, premi e azioni oceaniche al GO Diving Show

at 9: 20 am

Il British Sub Aqua Club (BSAC) si prepara per un fine settimana ricco di attività al GO Diving Show di questo fine settimana, con coinvolgenti workshop, prestigiosi premi e interessanti iniziative per la salvaguardia dell'ambiente.

I workshop del BSAC offriranno spunti preziosi e consigli pratici per i membri del BSAC in fiera. Gli argomenti includono le ultime raccomandazioni sulla sicurezza dei subacquei in base alle tendenze recenti, aggiornamenti sulle competenze di sicurezza, supporto per gli istruttori e l'avvio di una collaborazione con Mozione per l'oceano, una campagna che incoraggia tutti i subacquei e gli amanti dello snorkeling a supportare le amministrazioni locali nella protezione dell'ambiente sottomarino.

I visitatori dello stand BSAC (Stand 54) possono entrare in contatto con il team, tra cui il CEO di BSAC Mary Tetley, il responsabile di Diving and Training Sophie Heptonstall, oltre ai team di supporto per i soci e i subacquei. Tutti sono benvenuti a venire e scoprire cosa ha da offrire la comunità BSAC e come potrebbe migliorare la tua vita subacquea.

Il team BSAC sarà al completo al GO Diving Show

Mary Tetley ha detto: "Il GO Diving Show è sempre un evento clou nel calendario delle immersioni. È una fantastica opportunità per entrare in contatto con subacquei di ogni estrazione, condividere le nostre iniziative e accogliere nuovi membri nella nostra comunità. Non vediamo l'ora di rivedervi presto!"

Il fine settimana prevede anche una speciale cerimonia di premiazione sabato sul palco del Regno Unito, dove la BSAC onorerà i contributi eccezionali alle immersioni, tra cui la consegna dell'Expeditions Trophy e degli Instructor Awards.

Per maggiori informazioni sulla presenza di BSAC al GO Diving Show, inclusi i dettagli sui workshop e le modalità di iscrizione, visita il sito web di BSAC qui.

Workshop BSAC per i soci in fiera