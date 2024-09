BSAC unisce le forze con altri enti di governo degli sport acquatici per lottare per una migliore protezione delle acque del Regno Unito

Il British Sub-Aqua Club (BSAC) si unisce ad altri enti di governo degli sport acquatici per chiedere un cambiamento per proteggere le acque del Regno Unito, esigendo dal governo e dall'industria misure più incisive per contrastare l'inquinamento delle acque.

BSAC è ora membro della Clean Water Sports Alliance (CWSA), un insieme di enti governativi nazionali (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association e Swim England) che si sono uniti ad aprile per problema dell'inquinamento delle acque e si prefigge l'obiettivo di realizzare spazi blu sani e ricchi di natura in cui tutti possano praticare sport acquatici.

Secondo la CWSA, "Quasi la metà del bottino totale di medaglie della squadra britannica alle Olimpiadi di Parigi 2024 (46%) proviene da sport acquatici e tuttavia rischiamo di perderlo completamente se non agiamo subito per affrontare l'enorme problema della qualità dell'acqua nel Regno Unito".

Membri della CWSA

Rappresentando migliaia di membri, atleti d'élite e ancora più utilizzatori di acqua, le priorità che guidano le sue azioni sono:

Ulteriori e più rapide azioni contro l'inquinamento. Migliorare la salute delle acque del Regno Unito entro il 2030. Consentire alle persone di fare scelte consapevoli in tempo reale su dove e quando praticare sport e attività acquatiche. Riconoscimento di tutti gli utenti delle acque ricreative nei processi decisionali e nelle politiche.

Oggi (venerdì 13 settembre), al Southampton International Boat Show, l'Alliance ha ufficialmente accolto quattro nuovi membri: BSAC, Surfing England, British Kitesport e la British Dragon Boat Racing Association (BDA), aggiungendo altre voci alla campagna.

Oltre ad accogliere nuovi membri, la CWSA ha anche collaborato con importanti aziende idriche come Severn Trent Water e la loro associazione di categoria Water UK, condividendo dati collettivi e competenze su questioni quali l'analisi dell'acqua e, insieme, stanno già ottenendo un impatto significativo dal lancio avvenuto ad aprile di quest'anno.

La scorsa settimana, l'Alleanza ha accolto con favore l'annuncio del Segretario di Stato del nuovo disegno di legge sulle misure speciali per l'acqua e la promessa di ulteriori riforme, affermando tuttavia che "il vero lavoro inizia ora".

Subacquei del Regno Unito esplorano la nostra costa ricca e diversificata

L'Alleanza attende con interesse i colloqui in corso con ministri e funzionari per garantire che i piani per il settore soddisfino le esigenze dei propri membri, che desiderano ambienti sicuri e puliti in cui divertirsi sopra, dentro e sott'acqua.

Mary Tetley, CEO di BSAC, ha affermato: "L'acqua pulita è fondamentale per il futuro del nostro sport e per la salute dei nostri ecosistemi marini. I nostri subacquei fanno affidamento su questi spazi blu ed è nostra responsabilità proteggerli. Crediamo che tutti dovrebbero avere l'opportunità di sperimentare la meraviglia, l'avventura e la tranquillità che le nostre acque del Regno Unito offrono. Ecco perché stiamo unendo le forze con i nostri partner per chiedere al governo e all'industria un'azione più decisa per affrontare l'inquinamento delle acque".

Ben Powis, CEO di Surfing England, ha commentato: "Come surfisti, abbiamo un profondo legame con l'oceano e la nostra costa, da cui dipendono il nostro sport e il nostro stile di vita. Siamo custodi di questo delicato ambiente e sono necessarie azioni per affrontare l'inquinamento, incluso lo scarico di liquami, che sta contaminando le nostre acque costiere e, troppo spesso, sta mettendo in pericolo le nostre spiagge. Unendoci alla Clean Water Sports Alliance, possiamo lavorare collettivamente per esercitare una pressione reale sui decisori politici e regolatori e promuovere un cambiamento positivo”.

Phil Horton, responsabile dell'ambiente e della sostenibilità della Royal Yachting Association, ha affermato: "È fantastico vedere la rappresentanza nell'Alleanza crescere con l'aggiunta di quattro nuovi sport. Ciò dimostra la gamma di attività interessate dall'inquinamento e dalla contaminazione delle acque".

Foto credito: Simon Rogerson e Jane Morgan