I subacquei polacchi sono entusiasti del volto millenario

Una trave strutturale in legno con un volto umano, che si ritiene sia stata scolpita più di 1,000 anni fa, è stata scoperta da archeologi subacquei in Polonia. Si pensa che possa indicare la continuazione di credenze pagane all'epoca in cui lo stato nascente stava diventando cristiano.

La rara scoperta è stata fatta l'anno scorso – sebbene annunciata solo ora – dai subacquei del Centro di Archeologia Subacquea dell'Università Niccolò Copernico (NCU). Stavano esplorando il lago di Lednica, a nord-est di Poznań.

Il volto scolpito con cura (Mateusz Popek)

Volto visto da sinistra…(Mateusz Popek) …e a destra (Mateusz Popek)

La trave, lunga 1.34 m, è una delle numerose strutture in quercia e olmo ben conservate che un tempo facevano parte delle fortificazioni di un insediamento medievale, ma che sono rimaste nascoste per secoli nel lago. Si ritiene che il volto, alto 12 cm e largo 9 cm, rappresentasse una divinità, uno spirito protettivo o un eroe incaricato di proteggere gli abitanti dell'insediamento.

Si dice che la fronte, le guance, le sopracciglia e la barba fossero scolpite con precisione, mentre il naso e le labbra hanno una forma più semplice e schematica.

"Questa scoperta non solo suscita ammirazione per l'artigianato di oltre mille anni fa, ma apre anche un affascinante dibattito sulla vita spirituale degli slavi dell'Alto Medioevo", ha commentato il dott. Andrzej Pydyn, direttore del Centro di archeologia subacquea.

Dott. Andrzej Pydyn del Centro di archeologia subacquea dell'NCU (Andrzej Romański)

Le analisi condotte dal laboratorio di dendrocronologia dell'università indicano che l'albero da cui proviene la trave fu abbattuto intorno all'anno 967, al tempo di Mieszko I, il primo sovrano cristiano della Polonia. All'epoca prevalevano ancora credenze più antiche, come dimostrano le ossa di animali selvatici rinvenute nelle vicinanze, che si ritiene fossero sacrifici compiuti per proteggere le fortificazioni.

"Nella cultura materiale degli slavi, le rappresentazioni antropomorfe figurative potrebbero essere state molto più comuni di quanto suggerisca il numero di manufatti conservati", ha affermato un altro archeologo della NCU, Konrad Lewek.

Il legno si decompone rapidamente, motivo per cui tali oggetti sono sopravvissuti solo in condizioni eccezionali, come zone umide o ambienti sottomarini. La trave del lago di Lednica, perfettamente conservata nella frana del bastione, è quindi un oggetto unico di eccezionale valore scientifico e culturale.

Il volto nel lago (Mateusz Popek)

Gli archeologi non sono stati in grado di escludere la possibilità che il volto sia stato scolpito durante successivi lavori di ricostruzione, sebbene raffigurazioni simili dello stesso periodo siano state rinvenute in altre città slave. Secondo Pydyn, la scoperta potrebbe richiedere una revisione dell'attuale approccio alla valutazione delle tracce di spiritualità slava basato sulle statue monumentali di divinità.

Le scoperte archeologiche sono state fatte nel lago di Lednica a partire dagli anni '1950, ma la ricerca subacquea sistematica è iniziata all'inizio degli anni '1980, con la NCU condurre ricerche annuali sul campo in collaborazione con l' Museo dei primi Piast di Lednica.

Nel corso degli anni sono stati rinvenuti frammenti di ponti, piroghe e quella che si dice sia la più grande collezione di armi altomedievali dell'Europa centrale.

