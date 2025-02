Il tour australiano dell'Ocean Film Festival 2025 inizia a marzo

Le Tour mondiale dell'Ocean Film Festival torna nel 2025, celebrando 12 anni incredibili di ispirazione, istruzione e protezione dei nostri oceani. Questo evento annuale, che ha toccato le vite di 14 paesi, sarà in tournée in Australia a partire da marzo, portando l'affascinante bellezza del mondo sottomarino al pubblico di tutta la nazione.

Per oltre un decennio, l'Ocean Film Festival è stato un faro globale per gli amanti dell'oceano, mostrando la meraviglia e la potenza del mare attraverso una selezione curata di film di talentuosi registi indipendenti da tutto il mondo. Il tour australiano di quest'anno promette di incantare il pubblico con un programma di tre ore di immagini mozzafiato e storie avvincenti, offrendo un'immersione profonda nel cuore dei nostri oceani e nelle vite di coloro che li amano.

"Quest'anno siamo particolarmente entusiasti di presentare tre incredibili film australiani", afferma Jemina Robinson, fondatore dell'Ocean Film Festival World Tour. "È un risultato fantastico per i cineasti australiani vedere il loro lavoro celebrato insieme a storie internazionali". La straordinaria “Roccia Bianca” evidenzia un coraggioso sforzo di conservazione per salvare la Grande Barriera Corallina Meridionale dell'Australia trasformando la crisi ecologica in soluzioni sostenibili. Il poetico e sentito "Dea" offre un'ode al mondo sottomarino, invitando il pubblico ad innamorarsi della vita vibrante del mare. Nel frattempo, “Astronauta nell’oceano” racconta la storia del bodyboarder Shane Ackerman, la cui intrepida corsa sulle onde incarna la pura gioia della passione per l'oceano.

Queste storie australiane si uniscono a una selezione stimolante da tutto il mondo. Il pubblico assisterà al viaggio trasformativo del fotografo e surfista hawaiano Mike Coots in "La chiamata", scopri come il surf porta emancipazione e speranza ai giovani liberiani in "Noi i surfisti", segui un toccante viaggio in Alaska sull'impatto umano in “Impronte su Katmai”e lasciati incantare dall'etereo balletto subacqueo catturato in “Balletto acquatico”.

L'Ocean Film Festival World Tour è più di un semplice evento cinematografico; è una celebrazione del cuore blu del nostro pianeta. Attraverso la sua straordinaria cinematografia e le sue potenti narrazioni, il festival mira a ispirare un legame più profondo con l'oceano e a incoraggiare il pubblico ad agire per proteggere questo vitale ecosistema.

I biglietti per il tour australiano del 2025 sono già in vendita! Che siate degli appassionati esperti dell'oceano, dei surfisti della domenica o qualcuno che si meraviglia dei misteri delle profondità marine, questo festival promette un viaggio cinematografico indimenticabile.

Per biglietti, sedi e il programma completo del tour, visita www.oceanfilmfestivalworldtour.com.

Festeggiamo insieme a voi 12 anni di narrazioni oceaniche e lasciati ispirare ad amare, proteggere ed esplorare il grande blu.

Descrizioni dei film:

LA CHIAMATA – HAWAII USA: 12 minuti

Il tour australiano dell'Ocean Film Festival 2025 inizia il 5° marzo

Nel paesaggio lussureggiante di Kauai, Mike Coots scopre la sua vocazione attraverso l'oceano. Surfista e fotografo naturalmente dotato, cattura il mondo mozzafiato della cultura del surf hawaiano con una straordinaria abilità artistica. Le sue fotografie trasformano le scene di surf locali in potenti storie visive, rivelando il profondo legame tra gli esseri umani e il mare.

Un momento che cambierà la sua vita metterà alla prova tutto ciò che Mike sa, costringendolo a reimmaginare il suo rapporto con l'oceano. "The Call" è un viaggio stimolante di trasformazione, che mostra come la passione possa evolversi e superare ostacoli apparentemente impossibili.

WE THE SURFERS – FRANCIA: 38 min

Ambientato nelle città costiere della Liberia, uno scambio culturale inaspettato trasforma le vite attraverso il linguaggio universale del surf. Un gruppo di surfisti europei arriva con più di semplici tavole: portano speranza, connessione e gioia a una comunità affamata di opportunità e guarigione. Istituendo un surf club e insegnando ai bambini e agli adolescenti locali come cavalcare le onde, questi visitatori creano più di un semplice spazio ricreativo: costruiscono un'ancora di salvezza di empowerment.

Il documentario segue le straordinarie storie di giovani liberiani le cui vite sono cambiate radicalmente dalla scoperta del surf. Ciò che inizia come una semplice attività sportiva diventa un profondo viaggio di auto-scoperta, resilienza mentale e costruzione di comunità. Attraverso il ritmo delle onde, questi giovani trovano uno scopo, la sicurezza e un percorso per reimmaginare il loro futuro, dimostrando che a volte l'aiuto umanitario più potente non riguarda solo la sopravvivenza, ma la creazione di momenti di pura gioia trasformativa.

WHITE ROCK – AUSTRALIA: 35 minuti

Il tour australiano dell'Ocean Film Festival 2025 inizia il 6° marzo

Nelle acque azzurre della Great Southern Reef australiana, si scatena una devastante crisi ecologica mentre i ricci di mare decimano le vitali foreste di alghe. Questo avvincente documentario segue appassionati ambientalisti e subacquei che combattono contro le specie invasive, trasformando una minaccia ambientale in una soluzione sostenibile.

Attraverso una straordinaria cinematografia subacquea, il film rivela come il cambiamento climatico stia distruggendo gli ecosistemi marini. I subacquei non solo documentano la distruzione, ma offrono anche speranza raccogliendo ricci di mare e promuovendoli come una deliziosa opzione culinaria, creando un approccio innovativo alla conservazione marina.

ASTRONAUTA NELL'OCEANO – AUSTRALIA: 8 minuti

Il bodyboard richiede uno spirito pionieristico e un cuore impavido. Laddove il surf si crogiola nella fama e nella fortuna, Shane Ackerman trova la pura libertà cavalcando le onde. Gruista nelle miniere di giorno, la vera vita di Shane si dispiega in quei momenti in cui si schianta tra le onde dell'oceano, dimostrando che la passione trascende la ricompensa finanziaria. Per lui, il lavoro è solo un mezzo per raggiungere un fine, un modo per finanziare i momenti di assoluta liberazione che si trovano sul suo bodyboard.

IMPRONTE SUL KATMAI – ALASKA, USA: 22 minuti

Il tour australiano dell'Ocean Film Festival 2025 inizia il 7° marzo

In un toccante viaggio di scoperta, l'artista e regista Max Romey segue le tracce sbiadite degli album da disegno della nonna fino alle spiagge selvagge e remote di Katmai, in Alaska. Unendosi a un team di esperti di detriti marini, Romey scopre una narrazione inaspettata dell'impatto umano, rivelando come le persone lascino segni profondi su questo paesaggio incontaminato senza mai mettere piede fisicamente sulle sue rive.

AQUABALLET – FRANCIA : 5 minuti

Aquaballet è un'ipnotizzante performance subacquea in cui la ballerina Marianne Aventurier fonde le sue passioni più profonde in un viaggio artistico mozzafiato. Girato nelle acque cristalline della Polinesia francese insieme al suo partner, il fotografo Alex Voyer, il film è una danza poetica con la vita marina, trasformando l'oceano in un palcoscenico vivente. Accompagnata dall'inquietante composizione musicale di Stephane Lopez, Aventurier crea una performance eterea che celebra la bellezza e la grazia delle creature sottomarine, trasformando il suo sogno di una vita in una straordinaria poesia visiva.

DEA – AUSTRALIA: 8 minuti

Il tour australiano dell'Ocean Film Festival 2025 inizia il 8° marzo

In questo cortometraggio etereo, una lettera d'amore poetica si dipana mentre un sub si immerge in profondità sotto le onde. La sua voce, ricca di meraviglia e tenerezza, narra un'ode al suo "amore", tessendo un vivido arazzo di vita sottomarina.

Una celebrazione della bellezza della natura e un invito ad innamorarsi del mondo sotto le onde, Dea è un'esplorazione poetica della connessione, della riverenza e del profondo legame tra l'umanità e il mare.

Date e luoghi del tour:

TERRITORIO DELLA CAPITALE AUSTRALIANA

Canberra

LOCATION: Archivio nazionale del cinema e del suono, Circuito McCoy, Acton

Martedì, 4 marzo 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Mercoledì, marzo 5 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Giovedi, 6 marzo 2025: 7:00 – 10:00

NUOVO GALLES DEL SUD

Spiaggia di Avalon

LOCATION: United Cinemas, 39 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach

Venerdì, 14 marzo 2025: 6:30 – 9:30

Spiaggia di Avoca

LOCATION: Teatro dell'immagine di Avoca Beach, 69 Avoca Drive, Avoca Beach

Giovedi, 13 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Teste di Brunswick

LOCATION: Galleria fotografica di Brunswick, 30 Fingal St, Brunswick Heads

Giovedi, 6 marzo 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Venerdì, 7 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Coffs Harbour

LOCATION: Teatro commemorativo Jetty, 337 Harbour Drive, Coffs Harbour

Sabato, 1 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Forster/Tuncurry

LOCATION: Cinema dei Grandi Laghi 3, 108 Manning Street, Tuncurry

Venerdì, 14 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Stazione di Newcastle

LOCATION: Cinema per eventi, Westfield Kotara Rooftop, Cnr Northcott Dr e Park Ave, Kotara

Mercoledì, marzo 5 2025: 7:00 – 10:00

Sydney City

LOCATION: Cinema per eventi, 505/525 George St, Sydney NSW 2000

Mercoledì, marzo 19 2025: 6:15 – 9:30 (Posti assegnati)

Sydney Est

LOCATION: Randwick Ritz, 43 St Paul Street, Randwick

Mercoledì, marzo 12 2025: 7:00 – 10:00

Sydney Nord

LOCATION: Orpheum Hayden, 380 Military Rd, Cremorne

Giovedi, 6 marzo 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Venerdì, 7 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Wollongong

LOCATION: Uni Movies UOW, University Hall, Northfields Ave, Wollongong

Giovedi, 20 marzo 2025: 7:00 – 10:00

TERRITORI DEL NORD

Darwin

LOCATION: Cinema sulle sedie a sdraio, Jervois Rd, Darwin

Martedì, Giugno 17 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Mercoledì, Giugno 18 2025: 7:00 – 10:00

REGINA

Brisbane

LOCATION: Brisbane Powerhouse, 119 Lamington St, New Farm

Mercoledì, aprile 2 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Giovedi, 3 aprile 2025: 7:00 – 10:00 ● Venerdì, 4 aprile 2025: 7:00 – 10:00 ● Sabato, 5 aprile 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm

Cairns

LOCATION: Cairns Performing Arts Centre, 9-11 Florence St, Città di Cairns

Sabato, 8 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Costa d'Oro

LOCATION: Casa delle Arti, 135 Bundall Rd, Surfers Paradise

Martedì, 18 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Noosa

LOCATION: La J, 60 Noosa Drive, Noosa Heads

Mercoledì, marzo 12 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Giovedi, 13 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Townsville

LOCATION: Teatro civico di Townsville, 41 Boundary St, South Townsville

Giovedi, 13 marzo 2025: 7:00 – 10:00

SOUTH AUSTRALIA

Adelaide

LOCATION: Il Capri Theatre, 141 Goodwood Rd, Goodwood

Sabato, 22 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Victor Harbor

LOCATION: Cinema Victa, 37-41 Ocean St, Victor Harbor

Sabato, Giugno 21 2025: 7:00 – 10:00

TASMANIA

Hobart

LOCATION: Casinò Wrest Point, 410 Sandy Bay Rd, Sandy Bay

Giovedi, 27 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Launceston

LOCATION: Teatro Star, 217b Invermay Rd, Invermay

Venerdì, 28 marzo 2025: 7:00 – 10:00

VICTORIA

Geelong

LOCATION: Cinema del villaggio, 194-200 Ryrie St, Geelong VIC 3220

Mercoledì, marzo 5 2025: 6:30 – 9:30

Astor di Melbourne

LOCATION: Teatro Astor, 1 Chapel St, St Kilda

Venerdì, 7 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Campidoglio del RMIT di Melbourne

LOCATION: RMIT Campidoglio, 113 Swanston St, Melbourne

Giovedi, 6 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Rosebud

LOCATION: Cinema della penisola, 30 Rosebud Parade, Rosebud

Mercoledì, marzo 19 2025: 7:00 – 10:00

Phillip Island

LOCATION: Teatro Berninneit, 91-97 Thompson Ave, Cowes

Venerdì-domenica, 11-13 luglio 2025: 6:30 – 9:30

Warrnambool

LOCATION: Cinema Capitol, 54 Kepler St, Warrnambool

Giovedi, 27 marzo 2025: 7:00 – 10:00

AUSTRALIA OCCIDENTALE

Albany

LOCATION: Albany Entertainment Centre, 2 Toll Pl, Albany

Venerdì, 21 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Broome

LOCATION: Immagini del sole, Carnarvon St, Broome

Sabato, 15 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Bunbury

LOCATION: Centro di intrattenimento regionale di Bunbury, 2 Blair St, Bunbury

Mercoledì, marzo 19 2025: 7:00 – 10:00

Geraldton

LOCATION: Queens Park Theatre, Cathedral Ave, Geraldton WA 6531

Sabato, 8 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Margaret River

LOCATION: Margaret River CUORE, 47 Wallcliffe Road, Margaret River

Giovedi, 20 marzo 2025: 7:00 – 10:00

Perth

LOCATION: Centro teatrale statale di WA, 174-176 William St, Perth

Mercoledì, aprile 2 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Giovedi, 3 aprile 2025: 7:00 – 10:00 ● Venerdì, 4 aprile 2025: 7:00 – 10:00 ● Sabato, 5 aprile 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm