I 10 migliori computer subacquei sotto le 500 sterline/650 dollari nel 2025

at 11: 48 am

Computer subacquei si sono evoluti da dispositivi ingombranti e dal prezzo esorbitante a compagni eleganti e intelligenti che ridefiniscono la sicurezza e la praticità sott'acqua. Nati negli anni '1980, i primi modelli erano spesso inaffidabili e imprecisi, oltre ad essere, beh, piuttosto ingombranti. Facciamo un salto al 2025, e a oggi... computer subacquei Forniscono informazioni in tempo reale su profondità, stato di decompressione, velocità di risalita e miscela di gas, come minimo! Da lì in poi le cose si complicano ulteriormente e diventano ancora più emozionanti, e tutto su schermi compatti da polso... a volte in pieno stile technicolor.

Vale la pena sottolineare che questa lista dei migliori computer subacquei Con un prezzo inferiore alle 500 sterline, siamo al vertice del mercato delle immersioni ricreative. La maggior parte dei produttori offre diversi modelli a questo prezzo, quindi abbiamo cercato di coprire l'intera gamma e di scegliere il meglio per ogni specialità. computer subacquei In questa lista i prezzi sono inferiori a £500/$650, quindi non c'è bisogno di spendere una fortuna per stare tranquilli. E anche se la tranquillità è assicurata, quanto si può ottenere con il giusto rapporto qualità-prezzo?

Suunto Zoop Novo – £ 235 / $ 300

Il Suunto Zoop Novo è un classico entry-level computer da immersione che continua a essere apprezzato per la sua affidabilità e facilità d'uso. Con un luminoso display retroilluminato e un'interfaccia a pulsante singolo, è ideale per i subacquei alle prime armi o come semplice strumento di backup per quelli più esperti. L'unità supporta miscele Nitrox fino al 50%, include una batteria sostituibile dall'utente e può memorizzare fino a 140 immersioni.

Suunto Zoop Novo Computer da immersione

Pur non disponendo di integrazione del consumo d'aria e connettività Bluetooth, offre un'affidabilità assoluta e un approccio pratico al monitoraggio della decompressione. È inoltre dotato di un chiaro indicatore visivo e acustico della velocità di risalita, fondamentale per ridurre al minimo il rischio di MDD. Una caratteristica, spesso ignorata dai subacquei ricreativi, è la modalità Gauge. Questo rende Zoop Novo adatto come timer di fondo per i subacquei tecnici.

Se stai cercando un dispositivo semplice e a prova di bomba, ma che non costi una fortuna, Zoop Novo rimane uno dei migliori candidati per il 2025.

Vantaggi:

Facile da usare e a prova di proiettile

Ottimo prezzo base

Modalità Nitrox e Gauge

Svantaggi:

Nessuna integrazione Bluetooth o aerea

Ingombrante rispetto allo stile dell'orologio computer!

Berta pellegrina – £ 500 / $ 575

OK, quindi questo è proprio nella fascia alta della fascia di prezzo, ma il Peregrine è un dispositivo ad alte prestazioni, a colori computer da immersione Progettato principalmente per i subacquei ricreativi che desiderano chiarezza, potenza e un'esperienza tecnica di alto livello. Dotato di un luminoso schermo LCD a colori da 2.2 pollici, avvisi tramite vibrazione, ricarica wireless e diverse modalità di visualizzazione personalizzabili, è intuitivo ma ricco del DNA professionale che ci si aspetta da Shearwater.

Pellegrino di berta maggiore Computer da immersione

Utilizza l'algoritmo Bühlmann ZHL-16C con fattori di gradiente, consentendo una regolazione avanzata del conservativismo, una rarità a questo prezzo. Sono supportati aria e nitrox fino al 100%, oltre a una modalità nitrox a tre miscele. Non è un'immersione per principianti. computer da immersione, ma è l'ideale per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dei subacquei tecnici di livello base senza spendere troppo. Le immersioni vengono registrate con Shearwater Cloud tramite Bluetooth. Non sono disponibili né bussola né integrazione del consumo d'aria, ma per la maggior parte dei subacquei non tecnici è un compromesso accettabile.

Vantaggi:

Schermo brillante e interfaccia intuitiva

Ricaricabile e abilitato Bluetooth

Algoritmo di livello tecnologico per uso ricreativo

Svantaggi:

Nessuna bussola o integrazione dell'aria

Abbastanza ingombrante per uso ricreativo

Garmin Descent G1/G1 Solar – £399 / $549 o £499 / $649

Uno smartwatch che funziona anche come computer da immersione, o è il contrario? Le opzioni Descent G1 uniscono GPS, registrazione delle immersioni e funzionalità multi-sport in un unico pacchetto durevole. Progettato per l'azione, Garmin Descent G1 tiene traccia della profondità, del tempo, dello stato di decompressione e degli intervalli di superficie, con l'ulteriore vantaggio di fungere anche da fitness tracker quotidiano.

Entrambi i modelli supportano le modalità Aria, Nitrox, Profondimetro, Apnea e CCR. La durata della batteria si estende fino a oltre 25 ore in modalità immersione per il G1 standard, ma questa durata può essere ulteriormente aumentata passando al modello Solar. Lo schermo è monocromatico e semplice, non adatto a tutti, ma se siete abbastanza grandi da apprezzare il look "retrò Casio", avrete anche il vantaggio della "modalità numeri grandi" durante le immersioni. Sebbene non sia sempre il più semplice da usare, la versatilità del Descent G1 è ineguagliabile per un prezzo inferiore alle 500 sterline.

Vantaggi:

Combo fitness + immersioni + smartwatch

Connettività GPS e Bluetooth

Ottimo per i viaggi e il tracciamento delle superfici

Svantaggi:

Piccolo schermo monocromatico

Nessuna integrazione dell'aria

Suunto D5 – £455 / $649

Un altro orologio da polso computer da immersione, il Suunto D5 sfuma il confine tra accessorio lifestyle e strumento subacqueo professionale. Lo schermo a colori è nitido, leggibile alla luce del sole e personalizzabile. Sott'acqua, il D5 supporta le modalità Aria, Nitrox, Profondimetro e Apnea, inclusa la possibilità di cambiare miscela durante l'immersione. Dopo l'immersione, si sincronizza wireless con il telefono tramite l'app Suunto e registra la posizione (anche se è importante notare che l'app registra la posizione del telefono e non quella del D5).

Suunto G5 Computer da immersione

Sebbene l'integrazione dell'aria sia opzionale tramite trasmettitore (venduto separatamente), il suo prezzo è decisamente conveniente anche senza. La batteria ricaricabile dura da sei a dodici immersioni con una sola carica. Il design raffinato permette di indossarlo anche a cena dopo l'immersione.

Vantaggi:

Fattore di forma dell'orologio da polso a colori

Sincronizzazione delle app e ricaricabile

Elegante e adatto ai viaggi

Svantaggi:

Il trasmettitore aggiunge quasi il doppio dei costi per l'integrazione aerea

Durata della batteria inferiore rispetto ai modelli più semplici

Oceanic Veo 4.0 – £ 360 / $ 380

Veo 4.0 coniuga un'estetica elegante con un'intelligenza di tutto rispetto. Dotato di un display ad alto contrasto e di sincronizzazione Bluetooth, supporta anche due algoritmi – DSAT e Pelagic Z+ – che ti permettono di abbinare i profili al tuo compagno di immersione o istruttore. Due miscele di gas fino al 100% di ossigeno lo rendono ideale per i subacquei Nitrox e persino per immersioni tecniche leggere.

Oceanic VEO 4

È possibile registrare e aggiornare il firmware tramite l'app DiverLog+ e la batteria sostituibile dall'utente ha una durata di 200-300 immersioni. computer da immersione non offre l'integrazione dell'aria né una bussola, ma è incredibilmente flessibile per i subacquei multilivello.

Vantaggi:

Flessibilità del doppio algoritmo

Supporto app e cambio gas

Sottile per un montaggio dedicato al polso computer

Svantaggi:

Nessuna integrazione dell'aria o bussola

L'interfaccia richiede un po' di tempo per essere appresa

Cressi Leonardo 2.0 – £ 210 / $ 260

Semplice, conveniente ed efficace. Il Cressi Leonardo è un'attrezzatura ideale computer da immersione Per i subacquei che privilegiano la praticità rispetto a fronzoli e accessori. Il display LCD segmentato da bordo a bordo è chiaro e leggibile, oltre ad essere retroilluminato. Sott'acqua, Leonardo supporta le modalità Aria, Nitrox (fino al 50%) e Profondimetro, consentendo anche una sosta di profondità opzionale per un maggiore controllo.

Cressi Leonardo 2 Computer da immersione

Cressi utilizza un algoritmo RGBM modificato che può essere personalizzato per il "fattore di sicurezza". Dispone inoltre di chiari allarmi visivi e acustici. Come per la maggior parte dei modelli entry-level. computer subacquei Al giorno d'oggi, il Leonardo ha un'interfaccia a pulsante singolo e un registro delle immersioni intuitivo. Non sono presenti Bluetooth, GPS o bussola, ma non è il massimo a questo prezzo. computer è semplicemente un cavallo di battaglia durevole e facile da usare per i subacquei alle prime armi o come unità di riserva.

Vantaggi:

Interfaccia incredibilmente semplice

Ottima nitidezza dello schermo

Prezzo eccellente

Svantaggi:

Nessuna funzionalità wireless

Set di funzionalità limitato

Aqualung i330R – £308 / $399

L'i330R offre uno dei migliori schermi in questa fascia di prezzo: un TFT luminoso a colori che rimane visibile in qualsiasi condizione. In acqua supporta quattro modalità: Aria, Nitrox, Profondimetro e Apnea. È inoltre possibile cambiare fino a tre miscele durante l'immersione. L'i330R è ricaricabile tramite USB e offre la sincronizzazione Bluetooth con l'app DiverLog+ di Aqualung.

Autorespiratore i330R Computer da immersione

Con una struttura robusta e pratica, è uno dei preferiti dai subacquei in acque fredde e notturni che apprezzano una visione chiara. Non c'è integrazione dell'aria o digitale bussola, ma offre più funzionalità di molti concorrenti. Ha anche quello che riteniamo sia il miglior cinturino pronto all'uso della lista, un aspetto di cui non si parla abbastanza!

Vantaggi:

Schermo nitido e a colori

Ricaricabile e abilitato Bluetooth

Compatibile con più gas

Svantaggi:

Nessuna bussola o integrazione dell'aria

Meno eleganti dei modelli in stile orologio

Mares Puck 4 – £ 240 / $ 350

Il Mares Puck 4 è l'ultima evoluzione dell'amata serie Puck, mantenendo la semplicità del singolo pulsante, ma aggiungendo un elegante display a matrice di punti ad alto contrasto e una tecnologia interna modernizzata. Il Puck 4 supporta le modalità Aria, Nitrox (fino al 99%) e Profondimetro, con possibilità di sosta profonda e cambio miscela.

Mares Puck 4 Computer da immersione

Una novità del Puck 4 è la connettività Bluetooth, che consente di sincronizzare le immersioni tramite l'app Mares, senza più bisogno di cavi. Il layout è pulito, facile da leggere anche in condizioni di scarsa visibilità e costruito per durare. La batteria sostituibile dall'utente ha una solida durata di 100 immersioni. E, pur non essendo un accessorio di moda, è uno strumento subacqueo solido, funzionale e affidabile, difficile da battere in questa fascia di prezzo.

PRO:

Sincronizzazione Bluetooth del registro delle immersioni

Batteria a lunga durata (sostituibile dall'utente)

Semplice, resistente ed efficiente

Contro:

Nessuna integrazione dell'aria o bussola

Non è il più bello del gruppo

Schermo SEAC – £ 265 / $ 335

Lo schermo SEAC è un modello moderno e senza fronzoli computer da immersione Progettato pensando alla leggibilità e alla semplicità. L'ampio display LCD rettangolare offre un layout ad alto contrasto che rende i dati di immersione facili da comprendere a colpo d'occhio. È anche retroilluminato, utile in caso di scarsa visibilità o immersioni notturne. In più, ha un aspetto piacevolmente moderno. computerUna volta in acqua, lo schermo supporta la modalità Aria, Nitrox (fino al 99%) e Profondimetro e include allarmi visivi e acustici per profondità, velocità di risalita e soste di decompressione.

Schermo SEAC Computer da immersione

Non troverete l'integrazione dell'aria né il Bluetooth, ma la batteria sostituibile dall'utente è un tocco di classe, e garantisce fino a tre anni di utilizzo per un subacqueo medio. L'interfaccia è controllata da due pulsanti frontali, che offrono un controllo semplice, anche indossando guanti spessi in acqua fredda.

Vantaggi:

Ampio display ultra-chiaro

Ben progettato per i subacquei in acque fredde

Facile da usare l'interfaccia

Svantaggi:

Nessuna app o connettività wireless

Cavo USB dedicato non incluso

Scubapro Aladin A2 – £ 400 / $ 480

Progettato per i subacquei che desiderano potenza e compattezza, lo Scubapro Aladin A2 racchiude funzionalità di alto livello in un formato da orologio da polso dalle linee essenziali. Supporta le modalità Scuba, Gauge, Apnea, Trimix, Sidemount e CCR, rendendolo incredibilmente versatile. Il display a matrice di punti è nitido e chiaro, e l'interfaccia utente è intuitiva una volta acquisita familiarità con il layout.

Scubapro Aladin A2 Computer da immersione

Include un'inclinazione 3D compensata digitale bussola, una caratteristica rara a questo prezzo, e sebbene sia possibile l'integrazione con il sensore dell'aria, richiede un trasmettitore opzionale. A proposito di integrazione, è anche compatibile con la fascia cardio Scubapro HRM per la lettura della frequenza cardiaca e della temperatura cutanea. L'A2 è inoltre dotato di Bluetooth per una facile sincronizzazione con l'app LogTRAK di Scubapro. I subacquei tecnici potrebbero desiderare una maggiore personalizzazione, ma per i subacquei ricreativi e sportivi più esigenti, l'Aladin A2 è la scelta ideale.

Vantaggi:

Bussola integrata e connettività Bluetooth

Molteplici modalità di immersione e apnea

Orologio da polso elegante e compatto

Svantaggi:

Sono necessari più trasmettitori per un'integrazione extra

Curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti

Riepilogo – Scelte eccezionali

Best Overall Computer da immersione: Scubapro Aladin A2 – ricco di funzionalità subacquee a un prezzo conveniente

Best Value Computer da immersione: Mares Puck Pro: resistente, semplice e pronto per gli studenti

Migliori Computer da immersione per il subacqueo esperto: Shearwater Peregrine – schermo a colori ben disposto e nitidezza di livello tecnologico

Miglior crossover Computer da immersione: Garmin Descent G1/G1 Solar: lo smartwatch incontra computer da immersione, un vero e proprio capo da indossare ogni giorno con una solida funzionalità subacquea

Parola finale sui computer subacquei

computer da immersione Dovrebbe riflettere il tuo stile di immersione, non solo il tuo budget. Che tu voglia un'opzione affidabile e senza complicazioni, una tecnologia moderna con tutti i comfort o un dispositivo crossover da indossare ogni giorno, i dieci modelli sopra elencati offrono sicurezza e funzionalità affidabili, senza superare le 500 sterline.

Naturalmente, computer subacquei Non controllano l'immersione per te, ti forniscono semplicemente i fatti. Anche come subacqueo ricreativo, sono uno strumento e quindi dovresti già comprendere le basi di pressione, assetto e decompressione per trarne il massimo vantaggio. Una volta apprese le basi delle istruzioni, puoi impostare la tua miscela Nitrox, immergerti nella barriera corallina o navigare intorno ai relitti con sicurezza e il tuo computer da immersione effettuerà il monitoraggio per te.

E ricorda... se non hai imparato come usarlo, il tuo computer da immersione Non serve a niente, soprattutto quando entrano in gioco quegli allarmi informativi e i numeri lampeggianti. Leggete sempre il manuale e fate un rapido ripasso se non lo usate da un po'.

Domande frequenti – Acquistare un computer subacqueo a meno di £ 500

1. Ho bisogno del Bluetooth sul mio computer da immersione oppure va bene anche l'USB?

Il Bluetooth offre la sincronizzazione wireless con i telefoni, il che è davvero comodo. Ma anche la sincronizzazione USB funziona bene e quasi sempre fa risparmiare.

2. L'integrazione dell'aria vale la pena?

Collegandolo alla bombola, puoi visualizzare la pressione del gas in tempo reale, un'ottima soluzione soprattutto per le immersioni tecniche. Per i subacquei ricreativi, invece, un manometro a console è generalmente più che sufficiente.

3. Quanto è importante il tipo di algoritmo (ad esempio, Bühlmann vs DSAT)?

La domanda da un milione di dollari. I modelli conservativi (come il DSAT) tendono a privilegiare la sicurezza, ovvero tempi di non decompressione più brevi e tempi di immersione più lunghi nelle immersioni ripetute. Gli algoritmi basati su Bühlmann e personalizzabili (Buhlmann GF) tendono a offrire tempi di non decompressione più lunghi alla base e consentono di regolare il conservativismo da lì. La scelta dipende da quanto si preferisce immergersi con maggiore o minore cautela e dal livello di controllo che si desidera ottenere. computer da immersione.