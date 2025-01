Spegnimento: Light & Motion si spegne

Il produttore statunitense di luci subacquee Light & Motion chiude i battenti dopo 35 anni di attività, citando la politica tra i "molti fattori" che hanno contribuito alla sua decisione.

"Abbiamo consegnato alcuni prodotti straordinari e ci siamo divertiti a innovare per risolvere i problemi dei clienti mentre costruivamo prodotti negli Stati Uniti", ha affermato il CEO Daniel Emerson nell'annunciare la chiusura. "Le sfide dell'essere un produttore statunitense sono significative e i venti politici, indipendentemente dai discorsi, sono stati contrari alla produzione manifatturiera statunitense, che continua il suo declino".

L'azienda produceva luci per bici, per fotografia e video, nonché luci subacquee. "Abbiamo progettato le nostre luci per garantire molti anni di utilizzo continuo", ha affermato Emerson. "Non siamo in grado di fornire assistenza, ma alcuni dei nostri rivenditori sono in grado di riparare le luci, tra cui retrodiffusione. "

Le azienda aveva sede a Marina, sulla costa della California, e progettava, sviluppava, commercializzava e supportava i suoi prodotti in un ex stabilimento di riparazione e assistenza per elicotteri.

