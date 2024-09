Come Mike ha raccolto £20,000 per Sea-Changers

Mike's Dive Store, il più grande centro commerciale di Londra specializzato in immersioni subacquee, ha aderito nel 2015 come uno dei primi partner dell'ente benefico britannico per la difesa della vita marina Sea-Changers e i suoi costanti contributi finanziari in questi nove anni hanno appena raggiunto la soglia delle 20,000 sterline.

Non solo il negozio carica una quota dei suoi profitti su Cambiatori di mare regolarmente, ma incoraggia attivamente i propri clienti anche a effettuare donazioni individuali.

"Abbiamo scelto Sea-Changers come nostra associazione benefica basandoci esclusivamente sull'entusiasmo di Helen e Rachel", afferma il direttore di Mike, Steve Brown, riferendosi alle energiche co-fondatrici di Sea-Changers, Helen Webb e Rachel Lopata.

Nel 2010, i due subacquei hanno avuto l'idea di creare un ente di beneficenza per incanalare le donazioni dei subacquei e di altri utenti del mare verso meritevoli cause di conservazione marina. Mike's, con sede a Chiswick, nella zona ovest di Londra, è diventato uno dei primi partner industriali di Sea-Changers e ha mantenuto la rotta.

Helen Webb (a sinistra) e Rachel Lopata con una fontana di acqua costiera, una delle tante realizzate grazie al loro lavoro.

"Troppo spesso, con le organizzazioni benefiche odierne, gran parte del denaro viene sprecato e non raggiunge effettivamente lo scopo o le persone previste", afferma Brown. "Mike voleva sceglierne una in cui sentivamo che le persone erano realmente coinvolte, interessate e si assicuravano che il denaro arrivasse allo scopo previsto.

"Con Helen e Rachel abbiamo pensato che fosse sicuramente così. Dovrebbero essere orgogliose di ciò che hanno fatto, soprattutto mentre svolgevano altri lavori.

Impegno a tutto tondo

“È iniziato con l'1% di profitto ma, nel caso in cui non ci fosse abbastanza profitto, lo abbiamo cambiato in un annuale sottoscrizione, e ora le persone possono effettivamente donare su sito web. Quindi da alcune raccolte diamo una percentuale e le persone possono decidere se vogliono aggiungere anche una donazione."

Mike's ha mantenuto un impegno a 360 gradi nei confronti dell'ambiente, che si riflette nella scelta dell'imballaggio per la spedizione dell'attrezzatura subacquea ai clienti.

"Siamo stati una delle prime aziende del settore a utilizzare imballaggi completamente ecosostenibili", afferma Brown. "Tutti i nostri ordini vengono spediti in carta borse, anche se di solito ci costa il doppio o il triplo della plastica borse vorrebbe. Abbiamo fatto questo cambiamento anni fa."

Mike's è stato uno dei primi a sostituire gli imballaggi di plastica con quelli di carta

Uno degli obiettivi principali di Sea-Changers era quello di "consentire alle aziende che hanno a cuore l'ambiente marino di fare la differenza", e mirava a rendere più facile per aziende come quella di Mike convogliare i finanziamenti verso cause considerate più meritevoli di aiuto.

Dal 2011, Sea-Changers afferma di aver finanziato più di 320 progetti di base per la conservazione dell'ambiente marino nel Regno Unito, che coprono ricerca, azioni dirette e formazione per un importo di quasi 400,000 sterline.

I beneficiari possono variare da piccoli gruppi a note organizzazioni benefiche nazionali, sebbene la priorità di Sea-Changers sia quella di incoraggiare gruppi di base e comunitari a intraprendere azioni localizzate che offrano "un trampolino di lancio per la loro crescita".

Come Mike ha raccolto £ 20,000 per Sea-Changers 7 Come Mike ha raccolto £ 20,000 per Sea-Changers 8

I progetti devono affrontare le cause profonde delle minacce e delle sfide per la conservazione dell'ambiente marino nel Regno Unito, prevenire o ridurre gli impatti negativi sugli ambienti costieri e marini e/o sulle specie e accrescere la conoscenza di queste sfide.

Un esempio è Progetto Seagrass, che ha preso avvio nel 2013. L'anno seguente Sea-Changers è stata la prima organizzazione a assegnargli una sovvenzione. Quelle 500 sterline per finanziare un formazione-pack gli ha permesso di diversificare i suoi materiali didattici e, nel 2022, aveva un fatturato di oltre 800,000 sterline e si stava espandendo a livello globale.

Veloce nel rendere omaggio

Nella prima Birthday Honours List di Re Carlo III, l'anno scorso, Webb e Lopata sono stati nominati MBE per i loro servizi alla conservazione marina. Sono stati rapidi nel rendere omaggio a loro volta ai loro volontari dedicati, partner come Mike, di cui ora ce ne sono 11, e a tutti gli altri donatori.

"Non avremmo potuto raggiungere nessuno dei risultati che abbiamo ottenuto in termini di conservazione marina senza l'aiuto di aziende come Mike", afferma Lopata.

Dentro Mike

Mike's Dive Store è stata fondata negli anni '1990 dal defunto Mike Calder. Steve Brown, che aveva iniziato la sua carriera di subacqueo nel Mar Rosso e aveva lavorato con lui, ha acquistato l'attività dalla famiglia dopo la morte di Calder nel 2009 e continua a vendere attrezzature subacquee, per l'apnea e lo snorkeling di tutti i principali marchi. L'attività comprende anche Le telecamere subacquee di Mike.

Mike's Dive Store

Il messaggio di Mike ai clienti riguardo a Sea-Changers è: "Immergetevi, supportate un progetto o semplicemente diffondete la voce: ogni piccola azione aiuta a proteggere gli oceani che tutti noi custodiamo".

Informazioni sull'ultimo ciclo di progetti finanziati da Sea-Changers sono disponibili sul sito dell'ente di beneficenza sito web. Donazioni dirette a Sea-Changers può essere fatto qui.

Anche su Divernet: MBES PER I SUBACQUEI CHE SONO DIVENTATI DEI CAMBIATORI DI MARE, SEA-CHANGERS SOSTIENE PROGETTI SOCIALI 'WIN-WIN', MIKE'S RACCOGLIE PIÙ DI £ 10K, I SUBACQUEI AIUTANO A RACCOGLIERE FONDI PER PROGETTI NEL REGNO UNITO