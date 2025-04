HEAD sembra pronta ad acquistare Aqualung

Si ritiene che le trattative per l'acquisto da parte di HEAD Group di Aqualung Group dalla società di gestione patrimoniale Barings siano prossime alla conclusione.

La società statunitense-austriaca HEAD è proprietaria dei produttori di attrezzature subacquee Mares e rEVO e dell'agenzia di formazione SSI, oltre a numerosi altri marchi di articoli sportivi.

Si ritiene che il CEO di Aqualung, Michel Abaza, e il suo team abbiano ospitato questa settimana i dirigenti di HEAD e Mares presso la loro base di Sophia Antipolis, nel sud della Francia, e che, secondo fonti del settore, abbiano concordato un contratto di massima.

Secondo quanto riferito, Aqualung continuava ad avere problemi di liquidità, che incidevano sui pagamenti ai fornitori e limitavano la disponibilità di prodotti e componenti per i clienti.

La situazione ha messo sotto pressione il personale, che sostiene che le successive acquisizioni da parte di Montagu e Barings negli ultimi nove anni non sono riuscite a generare le iniezioni di liquidità ritenute necessarie per consentire all'azienda in difficoltà di crescere.

"Stiamo lottando da molto tempo e HEAD può risolvere molti di questi problemi", ha detto un dipendente di Aqualung Divernet"Siamo entusiasti del fatto che con HEAD avremo i soldi per pagare e ottenere l'inventario.

"La settimana scorsa abbiamo dovuto dire ai nostri clienti che non potevamo fornire loro molti articoli, perché non avevamo i soldi per pagare i fornitori. Molti clienti sono piuttosto arrabbiati per questo, quindi speriamo che questo finisca ora e che possiamo tornare a proteggere i nostri clienti".

Le origini dell'azienda

Aqualung è il nome di produzione più antico associato alle immersioni subacquee, che riflette l'innovativa attrezzatura per la respirazione subacquea sviluppata dai subacquei francesi Jacques-Yves Cousteau ed Emile Gagnan negli anni '1940. Lo sviluppo di HEAD si basava su un innovativo design di sci in metallo composito, con il quale emerse come azienda di attrezzature per sport invernali nel 1950.

Nel 2016, la società di private equity Montagu ha acquisito Aqualung da Air Liquide e Barings è entrata a far parte di un gruppo di credito costituito per fornire supporto finanziario al produttore gravato dai debiti.

Ma entro il 2022 un tribunale francese aveva dato ad Aqualung una scadenza per risolvere le sue persistenti difficoltà operative e finanziarie. Barings ha preso possesso verso la fine del 2023, come riportato su Divernet, con la promessa di una “significativa evoluzione del capitale” per consentire l’ambizioso progetto di espansione Horizon 2027 dell’azienda.

Ciò, secondo l'azienda, avrebbe dato nuovo impulso alle vendite, ma la situazione non è stata aiutata dalla ripresa disomogenea del mercato complessivo delle attrezzature per le immersioni subacquee dopo la pandemia di Covid.

Progetti per il futuro

L'anno scorso Aqualung ha chiuso le sue strutture in California e nelle Hawaii, ha trasferito il suo ufficio di distribuzione statunitense sulla costa orientale, ha chiuso la sua struttura italiana Technisub e ha abbandonato i suoi sommozzatori statunitensi e i marchi Stohlquist. Ci si aspettava ampiamente che Barings si muovesse per recuperare il suo investimento vendendo la società.

Non è ancora noto se Aqualung, i suoi marchi sussidiari Apeks, il ramo costumi da bagno Aquasphere e la sua divisione Military & Professional continueranno in modo indipendente o saranno soggetti a un programma di ristrutturazione all'interno di HEAD. I due gruppi devono ancora rispondere a una richiesta di ulteriori informazioni, ma è previsto a breve l'annuncio ufficiale di un accordo.

Anche su Divernet: Barings si appresta ad acquisire il gruppo Aqualung, Vendere l'ultimo passo di US Divers nel rinnovamento di Aqualung, APEKS DSX: il compagno perfetto per i subacquei tecnici