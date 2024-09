"Devastato": Go Dive esce lentamente

Il Go Dive Scuba Store di Derby chiude i battenti dopo 32 anni, adducendo come motivazione le difficili condizioni commerciali, ma ha in programma di provare a vendere l'attrezzatura scontata nel corso del prossimo mese e di onorare le attività di formazione e assistenza esistenti prima di chiudere definitivamente i battenti.

Nel 1992, l'istruttore subacqueo Mark Hudson fondò Go Dive nel centro di Derby per supportare una scuola di formazione PADI già affermata.

L'azienda ha cambiato sede più volte, stabilendosi nell'attuale spazioso showroom di Nottingham Road nel 2008 e, come uno dei più grandi negozi di immersioni del Regno Unito, è regolarmente presente tra tuffatore Premia i vincitori al dettaglio. È stato anche collegato a un diving club attivo.

Nel 2018 è stata creata una nuova partnership tra Mark e Alison James e il responsabile del negozio James Parsons, che era entrato a far parte dell'azienda nel 2003, in quanto hanno assunto la proprietà e la gestione del negozio, delle vendite online e della formazione. I James sono anche direttori di aziende di immersioni commerciali MSDS Marina e MSDS Heritage.

"Siamo devastati che si sia arrivati ​​a questo", hanno detto i proprietari della chiusura in una dichiarazione esplicativa sul sito web Go DiveHanno deciso di tenere una vendita di chiusura da ora fino al 6 ottobre, chiedendo ai clienti di usare il codice GODIVE40 per ottenere sconti del 40% sui prodotti.

Sperano inoltre di completare i corsi già prenotati e la manutenzione delle attrezzature e continueranno a fornire ricariche d'aria, anche se si consiglia ai clienti di controllare gli orari di apertura.

"Le immersioni nel Regno Unito sono cambiate"

"Go Dive fa parte della scena subacquea del Regno Unito da oltre 30 anni, ma per noi è semplicemente diventato insostenibile continuare", affermano i proprietari. "Le immersioni nel Regno Unito sono cambiate notevolmente in questo periodo e noi siamo stati lì per gli alti e bassi... capiamo che è un hobby costoso in un momento in cui le persone non hanno un reddito disponibile o il lusso di dedicargli del tempo..."

"La Brexit e poi il Covid hanno causato un'enorme perdita non solo di fatturato ma anche di clienti, con le persone che non sono più riuscite a tornare a fare immersioni nemmeno dopo la fine dei lockdown.

"Subito dopo il Covid, la guerra in Ucraina ha portato a una crisi del costo della vita e a enormi bollette energetiche, il tutto con un effetto devastante. Per molto tempo, abbiamo continuato a sostenere l'attività, ma purtroppo non può andare avanti per sempre.

"Facebook Marketplace ed eBay hanno senza dubbio un ruolo, ma il tasso con cui le persone hanno smesso di acquistare nuove attrezzature ha avuto un impatto enorme su di noi. Abbiamo visto l'assistenza per le attrezzature di seconda mano salire alle stelle, ma questo reddito da solo non è sufficiente a sostenere un negozio con una vasta gamma di attrezzature che i subacquei possono consultare e provare".

Il team di Go Dive afferma di aver contribuito a supportare i piccoli centri di immersioni e gli skipper delle imbarcazioni per immersioni, e spera che i subacquei del Regno Unito continuino a farlo. "Se non riesci a procurarti una bombola d'aria, non puoi immergerti; se non riesci a procurarti un'imbarcazione per immersioni, allora è molto più difficile raggiungere il relitto.

"Vorremmo davvero incoraggiare tutti a rivolgersi al proprio negozio di immersioni locale e a fare immersioni con il proprio skipper locale, altrimenti, se non stiamo attenti, non ci saranno più immersioni nel Regno Unito in futuro".

