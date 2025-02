Garmin presenta Descent G2, l'orologio in stile orologio

at 11: 59 am

Garmin ha presentato un nuovo computer subacqueo multifunzione in stile orologio, il Descent G590 da 2 sterline, come alternativa leggermente più costosa al Descent GI Solar da 500 sterline, la cui proposta di vendita è l'adattabilità per lo sviluppo delle immersioni.

"Che tu sia un subacqueo principiante o più esperto, il Descent G2 è progettato per crescere con te, anche nelle immersioni tecniche", afferma Dan Bartel, vicepresidente vendite al consumatore globale.

"E con le caratteristiche più diffuse per la vita sopra l'acqua, come la predisposizione per le immersioni, la frequenza cardiaca 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, il monitoraggio avanzato del sonno e molto altro, non c'è limite a ciò che questo orologio può fare prima, durante e dopo la tua prossima immersione."

Il computer con classificazione di profondità di 100 m ha una robusta lente in zaffiro e pulsanti a tenuta stagna, afferma Garmin, con un luminoso display AMOLED da 30 mm per una facile lettura. Il G2 promette fino a 10 giorni di durata della batteria tra una ricarica e l'altra in modalità Smartwatch.

Tutta la plastica utilizzata per realizzare la cassa, la lunetta e i pulsanti dell'orologio è riciclata da materiali che altrimenti sarebbero finiti nell'oceano, afferma il produttore.

Modalità Dive Readiness sul modello Paloma / Shell Pink

Per aiutare a personalizzare il computer per ogni singolo utente, la funzione Dive Readiness offre approfondimenti su come fattori dello stile di vita come sonno, stress, esercizio fisico recente e jet lag hanno influenzato la preparazione del corpo all'immersione. Un punteggio più alto indica che sei pronto per partire, mentre un punteggio più basso potrebbe indurre a usare un'impostazione più conservativa o a optare per un'immersione meno impegnativa.

I subacquei ricreativi possono scegliere tra le modalità Mono e Multi-gas (inclusi nitrox e trimix), CCR (rebreather a circuito chiuso) e Gauge.

È presente una bussola a tre assi integrata e una modalità Big Numbers che consente di leggere dati critici come NDL (limite di non decompressione), tempo e profondità in tutte le condizioni tramite la selezione di una schermata semplificata e di un testo più grande.

Informazioni di base facilmente leggibili Selezione della modalità di immersione

Le funzionalità Freedive includono una modalità Dynamic Apnea con cui tracciare le immersioni in piscina durante l'allenamento. La necessità di guardare l'orologio durante un'immersione è ridotta perché gli avvisi acustici e tattili tengono informato il subacqueo su profondità personalizzata, intervallo, direzione, profondità target e galleggiamento neutro.

Gli apneisti possono anche utilizzare la funzione Variometro per ricevere avvisi acustici e tattili in base alla velocità di discesa o risalita, mentre la tabella delle velocità consente all'utente di registrare la velocità e di rivedere la velocità di discesa e risalita, nonché il tempo di sospensione durante l'immersione.

Tornati sulla terraferma, il dive-log consente ai subacquei di rivedere i propri dati, tracciare l'attrezzatura, prendere appunti e condividere i dettagli tramite l'app Garmin Dive. Il GPS di superficie può anche aiutare a tracciare i punti di entrata e di uscita e visualizzarli su una mappa.

Informazioni sull'intervallo Scenari di apnea dinamica

Per l'uso in superficie, Descent G2 incorpora la suite di funzionalità Garmin per salute e benessere, allenamento e connettività. Ciò include controlli costanti della frequenza cardiaca e della variabilità; passi, calorie, piani saliti; fasi del sonno; monitoraggio dello stress, idratazione e respirazione; ed efficienza polmonare (pulsossimetro).

Le funzionalità si estendono alle informazioni e ai piani di allenamento utilizzando app sportive precaricate, come quelle per il ciclismo, il nuoto in acque libere, l'allenamento della forza e molto altro; monitora i minuti di intensità, il consumo massimo di ossigeno, l'acclimatamento al calore e all'altitudine e il tempo di recupero.

Se abbinato a uno smartphone Apple o Android compatibile, il computer può ricevere e-mail, SMS e avvisi e fornire statistiche su salute e fitness tramite l'app Garmin Connect. Altre funzionalità includono rilevamento incidenti, assistenza, LiveTrack e Garmin Pay.

L'attuale gamma di computer subacquei Descent di Garmin è composta da G1 Solar e MK3 in stile orologio (da £ 1,000) e dal modello di grande formato X50i (da £ 1,300), presentato lo scorso novembre con integrazione dell'aria, messaggistica di immersione basata sul sonar e display rettangolare.

Il G2 è disponibile nei colori nero o rosa Paloma/Shell ed è compatibile con i cinturini QuickFit, così i subacquei possono sostituirli facilmente. Trova maggiori dettagli sul sito Garmin.

