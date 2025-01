La tua guida mondiale alle fiere subacquee del 2025

Sta per iniziare il Boot Show tedesco, ma che vi troviate nel Regno Unito (dove c'è solo uno show!), altrove nel Nord Europa, nel Mediterraneo, in Asia, in Australia o negli Stati Uniti, ecco un calendario di raduni di massa di subacquei che può aiutarti a rimanere in contatto con la comunità nel 2025.

In alcuni casi, soprattutto più avanti nel corso dell'anno, i prezzi d'ingresso non sono ancora stati annunciati.

18-26 GENNAIO: Boot Düsseldorf (Salone Nautico Internazionale)

Luogo: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Germania

(Fiera di Düsseldorf / C Tillman)

Le immersioni subacquee sono solo una parte di questa completa fiera annuale che spazia dalle barche e dagli yacht agli sport acquatici, e presenta esposizioni e mostre interattive.

Il complesso comprende una sezione dedicata alle immersioni subacquee nel padiglione 12 e che espone attrezzature per le immersioni, fotografia subacquea Ingranaggio, sul posto risorse e destinazioni per le immersioni.

I visitatori possono partecipare a workshop pratici, guardare dimostrazioni dal vivo delle ultime tecnologie di immersione e tuffarsi nella piscina coperta. La Blue Innovation Zone è un'area riservata alle nuove idee in materia di sostenibilità e conservazione marina. Il biglietto d'ingresso è di 21 euro al giorno.

1-2 FEBBRAIO: Duikvaker

Luogo: Expo Houten, Paesi Bassi

(Duikvaker)

Il Duikvaker, della durata di due giorni, è il più grande evento di immersioni nei Paesi Bassi e quest'anno celebra la sua 33a edizione con esposizioni di attrezzature e destinazioni per le immersioni e presentazioni studiate per ispirare. I relatori si esibiscono su quattro palchi e due "tavoli a tema", e c'è un cinema e un podcast café. Il biglietto d'ingresso giornaliero è di 17.50 euro.

21-23 FEBBRAIO: European Dive Show (EUDI)

Luogo: Bologna Fiere, Bologna, Italia

Celebrando il suo 30° anno, questo evento italiano promette di mettere in mostra più di 250 espositori, che vanno dai produttori e fornitori di attrezzature subacquee ai tour operator di immersioni, e di essere un punto di riferimento unico per tutto ciò che riguarda le immersioni. Workshop e seminari coprono tutto, da fotografia subacquea agli ultimi progressi nella tecnologia subacquea.

Gli esperti condividono le loro conoscenze ed esperienze su un'ampia gamma di argomenti, con zone interattive che consentono ai visitatori di partecipare ad esperienze pratiche, tra cui immersioni di prova e dimostrazioni di kit.

Con oltre 200 eventi previsti nel corso dei tre giorni, la fiera è dedicata a promuovere un forte senso di comunità tra i subacquei e a promuovere la conservazione marina e pratiche di immersione sostenibili. L'ingresso costa 14 euro online, gratuito per i nuovi subacquei.

21-23 FEBBRAIO: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malesia

Luogo: Kuala Lumpur Convention Centre, Malesia

La più grande piattaforma espositiva per immersioni in Asia, DRT afferma di ospitare 2,500 espositori e 350,000 espositori da oltre 65 paesi. Non si tratta di un singolo evento, ma di otto distribuiti durante l'anno: gli altri sono a Shanghai (21-23 marzo), Taiwan (11-13 aprile), Shenzhen (27-29 giugno), Pechino (8-10 agosto), Filippine (5-7 settembre), India (10-11 ottobre) e Hong Kong (12-14 dicembre)

I visitatori possono aspettarsi una gamma di attrezzature subacquee, fotografia subacquea ingranaggio e viaggio subacqueo servizi, con seminari tenuti da esperti del settore delle immersioni e dimostrazioni dal vivo. per ulteriori informazioni.

1-2 MARZO: GO Diving Show (il salone delle immersioni del Regno Unito) Luogo: NAEC Stoneleigh Park, Coventry, Regno Unito (Jason Brown / Immersioni subacquee) Il GO Diving Show è un evento annuale clou per i subacquei del Regno Unito e diventa sempre più grande e popolare anno dopo anno. È ricco di esperienze immersive, tra cui mostre interattive, presentazioni di una serie di esperti di immersioni riconosciuti e workshop pratici. In mostra gli ultimi progressi nell'attrezzatura subacquea, sul posto risorse e vacanza destinazioni, GO Diving offre una piattaforma per subacquei potenziali, nuovi ed esperti, siano essi ricreativi o tecnici. Sul palco principale, sul palco tecnico, sul palco del Regno Unito e sul palco fotografico/di ispirazione si alterneranno numerosi relatori, con la brillante formazione di quest'anno guidata dai beniamini della TV Steve Backshall e Monty Halls e dall'atleta Aquanaut del NEEMO Dawn Kernagis. (Jason Brown / Immersioni subacquee) Per i visitatori che acquistano il biglietto prima del 2 gennaio è prevista un'offerta 1x31 (il biglietto a persona costerà solo £ 10.19), oltre al parcheggio gratuito. Inoltre, data la posizione centrale e quindi facilmente raggiungibile, il NAEC offre un'esperienza notevolmente conveniente. Scopri di più e prenota qui.

15-16 MARZO: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia

Luogo: Sydney International Convention & Exhibition Centre, Australia

La fiera di immersioni e viaggi ADEX (Asia Dive Expo) si è alleata con la OZTek Advanced Diving Conference in Australia in un evento di prova inaugurale progettato per soddisfare una varietà di gusti. ADEX afferma di accogliere tutti, dai principianti e dalle famiglie ai subacquei avanzati, con programmi e festeggiamenti appositamente curati, progettati per ispirare la passione per l'oceano, mentre OZTek fornisce un chiaro focus sulle immersioni tecniche. I prezzi prevedono opzioni complicate, ma a partire da 10 $ australiani.

28-30 MARZO: Mediterranean Diving Show

Luogo: Fira di Barcellona, ​​Spagna

(Spettacolo di immersioni nel Mediterraneo)

Questo show di tre giorni, il 25° ad oggi, offre una varietà di attrezzature per immersioni, destinazioni di viaggio e workshop. Aspettatevi un'ampia gamma di relatori, immersioni di prova e dimostrazioni in piscina. Il biglietto d'ingresso costa 12 euro.

4-6 APRILE: Asia Dive Expo (ADEX)

Luogo: Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, Singapore

ADEX celebra il suo 31° anniversario nel 2025 con un focus sulla conservazione marina e la creazione di immagini subacquee. Una delle più grandi fiere di immersioni nella regione Asia-Pacifico, copre un'ampia gamma di interessi subacquei, dall'attrezzatura subacquea e i viaggi alla creazione di immagini subacquee, biologia marina, immersioni tecniche e apnea.

Aspettatevi spettacoli dal vivo, proiezioni di film, dibattiti e attività pratiche con droni sottomarini e simulatori di immersione.

ADEX sottolinea inoltre l'importanza della protezione ambientale e della sostenibilità attraverso la sua iniziativa Voice of the Ocean e le relative Concorso di fotografia e videografia rifletterà i temi di quest'anno "Cefalopodi" e "Comportamento animale". Trova di più qui.

22-25 MAGGIO: Thailand Dive Expo (TDEX)

Luogo: Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, Thailandia

(TedescoEx)

TDEX afferma di essere il "Real Diving Hub of Asia" ed è attivo dal 2004. Pone l'accento sul turismo subacqueo ma presenta un'ampia gamma di espositori, dagli operatori di viaggio ai fornitori di attrezzature subacquee. C'è anche un fotografia subacquea concorsi, mostre e conferenze professionali. Scopri di più sul sito web.

31 MAGGIO – 1 GIUGNO: Scuba Show

Luogo: Long Beach Convention Centre, Long Beach, California

(Spettacolo subacqueo)

Scuba Show è una delle più grandi e longeve esposizioni di immersioni negli Stati Uniti. Con oltre 6,500 m² di spazio espositivo, ospita centinaia di stand che espongono le ultime attrezzature subacquee e destinazioni di viaggio. Ci sono seminari e cliniche ospitati da esperti del settore ben noti negli Stati Uniti, che coprono un'ampia gamma di argomenti pensati per coinvolgere sia i principianti che i subacquei avanzati.

È disponibile una piscina da 68,000 litri per le immersioni di prova e altre attività per bambini dai 10 anni in su, nonché una festa il sabato sera che offre agli ospiti un'ulteriore possibilità di fare amicizia con altri subacquei. Per maggiori dettagli clicca qui.

13-15 GIUGNO: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

Luogo: Centro espositivo e commerciale internazionale della Malesia (MITEC), Kuala Lumpur

Dedicato al settore delle immersioni in Malesia, MIDE include forum, mostre e opportunità di networking. I temi spaziano dalla conservazione marina all'istruzione sulle immersioni e ci sono fotografia subacquea concorsi, sessioni di formazione subacquea ed esposizioni delle più recenti attrezzature subacquee. Il biglietto d'ingresso costa 8 ringgit (1.45 £).

6-7 SETTEMBRE: GO Diving ANZ Show Luogo: Sydney Showground, Sydney, Australia (GO Diving ANZ) Questo spettacolo ha fatto il suo debutto con grande successo nel 2024 e, con un'area espositiva di oltre 5,000 m², per la sua seconda edizione presenta attrezzature subacquee all'avanguardia, fotografia subacquea e un cast di relatori già in rapida crescita. Le esperienze interattive includono una grande piscina di prova e una serie di workshop pratici. Tra i relatori ci saranno esperti rinomati in tutto, dalla creazione di immagini e immersioni tecniche alla vita marina e alla conservazione. Le personalità locali australiane e neozelandesi saranno affiancate da una schiera di personalità internazionali, molte delle quali note per la TV e il cinema. Basta guardare la formazione stellare dell'anno scorso per farsi un'idea del calibro degli oratori. Questo show per famiglie mira a ispirare i subacquei di tutte le età, con attività pensate per coinvolgere e istruire sia i principianti che i subacquei esperti. È ideale per mettere in contatto la comunità subacquea e condividere gli ultimi progressi e le ultime tendenze nelle immersioni. per ulteriori informazioni.

17-19 OTTOBRE: Diving Talks

Luogo: Cordoaria Nacional, Lisbona, Portogallo

(Parlamenti di immersioni)

Questa non è tanto una mostra quanto un incontro per relatori stimolanti: subacquei illustri, innovatori ed esploratori subacquei che condividono progetti e scoperte rivoluzionarie. La scaletta di quest'anno deve ancora essere annunciata, ma attrae grandi nomi.

L'evento prevede presentazioni, dibattiti e workshop pratici, consentendo ai partecipanti di imparare dagli esperti del settore e di immergersi nella tecnologia subacquea all'avanguardia. L'organizzatore Dive Portugal suggerisce di abbinare la partecipazione a un viaggio di immersione se si arriva da lontano. Il biglietto giornaliero costa 35 euro, mentre quello per il weekend 50 euro.

11-14 NOVEMBRE: DEMA Show

Luogo: Orange County Convention Centre, Orlando, Florida

(Nehram 2020)

DEMA è un evento annuale di networking per il settore delle immersioni, con seminari, workshop, sessioni formative e l'esposizione delle ultime novità in fatto di attrezzature e tecnologie per le immersioni.

Organizzato dalla Diving Equipment & Marketing Association, è uno degli eventi commerciali più importanti a livello internazionale per il settore delle immersioni, anche se nel corso degli anni è diventato più un evento turistico che un luogo in cui presentare nuovi prodotti.

È un grande evento ricco di seminari educativi, workshop e mostre che presentano le ultime novità in fatto di attrezzature subacquee, tecnologia e destinazioni di viaggio. Principalmente per i professionisti del settore, attrae più di 9,000 partecipanti e oltre 500 produttori. I dettagli devono ancora essere annunciati per quello che è il momento culminante del calendario annuale delle fiere subacquee, ma puoi segui i suoi progressi qui.