Cosa, niente barca da inseguimento? Una precauzione di sicurezza di base

In tendenzaNel numero di agosto di, abbiamo raccontato il racconto straziante di Kim e Nathan Maker, la coppia dell'Oklahoma sopravvissuta per 39 ore in mare dopo essere stata separata dalla loro barca da sub mv scagliare, gestito da Texas Caribbean Charters.

Furono salvati dalla vigilanza della Guardia Costiera degli Stati Uniti, grazie alle luci subacquee funzionanti che i Makers trasportavano e utilizzarono per segnalare l'arrivo dell'equipaggio dell'elicottero in missione.

Dopo essere stati separati dal bordo della loro barca quando ci fu confusione tra gli altri subacquei durante un improvviso temporale e la perdita di visibilità in superficie in mare mosso, la corrente li trascinò via dalla barca. L'equipaggio li perse di vista.

Non siamo stati in grado di discutere dell'incidente con nessuno che ne fosse a conoscenza in prima persona. Abbiamo provato a contattare i Makers ma non abbiamo ricevuto risposta. Abbiamo provato a contattare le persone in viaggio ma senza successo.

Kim e Nathan Maker (Charles Owen)

Nessuno alla Texas Caribbean Charters ci ha risposto. E non abbiamo trovato nessun articolo di cronaca che facesse riferimento al scagliare per nome. Tuttavia, abbiamo visto parte dell'incidente svolgersi nelle acque sottostanti la scagliare in un video GoPro uno dei suoi subacquei ha ripreso e postato su InternetForse lo spettro del contenzioso tiene tutti zitti.

E la barca da caccia?

La scagliare ha una barca da inseguimento, ma nessuna delle storie che abbiamo letto parla del suo dispiegamento. Era operativo? Il meteo ne ha reso impossibile l'uso? Era in acqua con l'equipaggio che sorvegliava i subacquei mentre emergevano? È stato dispiegato dopo che i subacquei alla deriva erano stati avvistati a distanza, ma l'equipaggio non riusciva a vedere a causa del meteo e del mare mosso?

Abbiamo letto che il scagliare hanno perlustrato la zona, ma non abbiamo trovato alcuna descrizione delle sue attività.

È comune in tutto il mondo che le liveaboard abbiano una seconda barca in acqua per pattugliare i subacquei che nuotano lontano dalla barca madre in mare aperto o che hanno difficoltà a tornare indietro. Stranamente, le liveaboard nelle acque degli Stati Uniti e dei Caraibi sembrano ignorare questa ovvia misura di sicurezza.

Barche grandi quanto la scagliare non sono facilmente manovrabili in correnti e mare aperto e non dovrebbero mai accendere le eliche quando i subacquei sono in acqua. Un membro dell'equipaggio vigile su una barca da inseguimento pronto a recuperare i subacquei è essenziale per la sicurezza dei subacquei.

I Makers poco prima di essere prelevati (Guardia Costiera statunitense)

La Lanciare, tuttavia, fallito. Come ha riferito Kim Maker alla TV Channel 9 dell'Oklahoma: "Non riusciamo a vedere la barca per niente, ma per tutto il tempo abbiamo pensato che avrebbero mandato il gommone, avrebbero mandato il gommone, ma c'erano delle circostanze diverse in corso sulla barca.

"Un po' difficile da raccontare. Non eravamo lì, quindi riceviamo resoconti diversi da persone diverse. Non hanno mai inviato il gommone."

Non hanno mai mandato il canotto? Irragionevole. Era in pessimo stato? Il capitano si è rifiutato di farlo? "Nessuno lo avrebbe guidato a causa del mare agitato? Avevano perso la direzione dei Makers?

È qualcosa che tutti meritiamo di sapere. Nel nostro articolo sugli errori dei subacquei nel numero corrente di tendenza, spieghiamo che discutere apertamente degli errori è fondamentale per aiutare gli altri a evitare gli stessi errori. Ecco perché tutti meritiamo di conoscere l'intera storia sul scagliarela risposta alla scomparsa dei subacquei.

Vi faremo sapere di nuovo quando ne sapremo di più. Se eri a bordo del scagliare o conosci qualcuno che lo è stato, ti preghiamo di contattarci a Sottocorrente.

