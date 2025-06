Il fondatore di VIZ, Marco Bordieri, parla di mappatura subacquea al GO Diving Show ANZ

Marco Bordieri è il fondatore di VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, la più grande comunità australiana per gli appassionati di immersioni subacquee, che ora vanta 18,000 membri, e parlerà di esplorazione subacquea e mappatura con dispositivi e competenze di livello consumer quando salirà sul palco principale del VAI Diving Show ANZ a Sydney a settembre.

Marco si è trasferito da Milano a Sydney dieci anni fa, con un diario di bordo che mostrava 30 immersioni in 30 anni, e non ricordava mai in che modo doveva essere orientata la bombola quando la montava.

Sydney, tuttavia, offriva a Marco l'ambiente ideale per riaccendere la sua passione per le immersioni: una vita marina rigogliosa, siti di immersione accessibili e la libertà di esplorare a suo piacimento. Tuttavia, immergersi qui presentava anche delle sfide: visibilità imprevedibile, scarsità di mappe subacquee e mareggiate costiere che potevano rendere le condizioni pericolose.

Determinato a rendere più accessibile il mondo sottomarino di Sydney, Marco ha avviato iniziative come la creazione di una rete di reporter subacquei, lo sviluppo di una tecnica per la creazione di mappe subacquee e la produzione di previsioni settimanali di immersioni.

Grazie a questi sforzi, le immersioni a Sydney sono diventate più sicure, più accessibili e meno elitarie.

VIZ è più di un gruppo Facebook: è un'iniziativa filantropica di subacquei per subacquei. La sua visione è quella di essere riconosciuta come un esempio leader di comunità locale per gli appassionati di subacquea, producendo risorse peer-to-peer incentrate su sicurezza, divertimento, conoscenza e sostenibilità.

VIZ crede nelle idee provenienti dalla comunità e nel coinvolgimento pro bono per realizzarle: non ha sponsor facoltosi, non sollecita donazioni e non cerca sovvenzioni.

La comunità ha ispirato idee e sviluppato servizi gratuiti: mappe sottomarine precise, previsioni dei siti di immersione, scienza dei cittadini, centro informazioni, segmento settimanale su ABC Radio, collaborazione e sensibilizzazione per il mondo accademico, l'industria e il governo.

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 6-7 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage e Tech Stage, che ospiteranno decine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni VR, una piscina dimostrativa, una piscina di prova e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, sul posto agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

