Punti trigger e morsi di squalo per "autodifesa"

Poco prima dell'inizio del nuovo anno, gli snorkelisti italiani Gianluca Di Gioia e Peppino Fappani hanno incontrato quello che è stato segnalato come uno squalo tigre vicino a Marsa Alam nell'Egitto meridionale. Di Gioia morì e Fappani fu morso a braccia e gambe mentre cercava di aiutare l'amico, anche se fu presto dimesso dall'ospedale.

Circa un mese dopo, una donna canadese perse entrambe le mani mentre cercava di fotografare quello che si sospettava essere uno squalo toro di 2 metri. stava facendo snorkeling in acque poco profonde al largo di Providenciales a Turks e Caicos.

E a fine aprile l'israeliano Barak Tzach morto mentre nuotava per riprendere gli squali, come faceva regolarmente, al largo della città di Hadera, nel Mediterraneo, dove l'acqua calda proveniente da una centrale elettrica attrae ogni inverno squali bruni e squali grigi.

Dopo la morte di Tzach, il cui filmato è stato ampiamente condiviso sui social media, le autorità hanno messo in guardia la popolazione dal tuffarsi in acqua a Hadera.

Ma nel giro di pochi giorni si è scoperto che sempre più persone nuotavano al largo della spiaggia, disposte a correre il rischio di un incontro con uno squalo degno di Instagram. Come ha confermato uno studio del 2020, muoiono molte più persone scattandosi selfie di quante ne vengano uccise dagli squali.

L'anno scorso si sono verificati solo quattro decessi per morsi di squalo, e vale la pena sottolineare che i subacquei sono raramente vittime di questi morsi. Nuotatori in acque libere, amanti dello snorkeling e surfisti – che frequentano l'acqua in superficie e nelle sue vicinanze – potrebbero occasionalmente avere maggiori motivi di preoccupazione.

Non si suggerisce che in nessuno dei casi sopra menzionati le vittime abbiano provocato attivamente gli squali o interagito con loro, al di là di puntare le loro telecamere. Ma chi può dire come uno squalo percepisca la presenza di un essere umano nel suo territorio se colto al momento sbagliato?

Piccoli squali pinna nera di barriera a Tahiti (Steve Weinman)

Studio sui morsi di squalo

La morte di Tzach coincise con la pubblicazione sulla rivista scientifica Frontiere della conservazione of un nuovo studio sui morsi di squaloÈ stato scritto dal professor Eric Clua, esperto di ecologia comportamentale degli squali, insieme a colleghi francesi e statunitensi.

La specialità di Clua è il comportamento dei grandi squali nel loro ambiente naturale, e la sua attenzione si concentra sui morsi degli esseri umani. Ha molto da dire sull'entusiasmo di alcune persone di avvicinarsi agli squali – o agli animali terrestri più pericolosi – nella speranza di condividere le loro imprese con amici, familiari o online comunità.

Il profiler degli squali Eric Clua

Gli aspiranti influencer interagiscono con diverse specie di squali senza necessariamente sapere nulla dei loro diversi modelli di comportamento, sottolinea, mentre sulla terraferma apprezzerebbero più facilmente la variazione del livello di minaccia tra, ad esempio, un XL Bully e un Jack Russell.

“Gli squali sono responsabili di meno di 10 morti umane all’anno in tutto il mondo, mentre i cani sono responsabili di più di 10,000 morti e sono percepiti positivamente dal pubblico", afferma.

Secondo Clua, i morsi di squalo rientrano in sei categorie distinte, ma il nuovo studio si concentra solo su una di queste, descritta come "autodifesa".

L'aspetto interessante per i subacquei è che, sebbene i morsi per autodifesa possano essere considerati una reazione a una provocazione e possano comportare non un solo colpo, ma anche ripetuti, solo raramente sembrano essere fatali.

Nello studio condotto nella Polinesia francese, si è scoperto che gli squali di barriera più piccoli sono i più propensi a infliggere morsi per autodifesa (Steve Weinman)

È possibile che i morsi inflitti dagli squali quando credono che un essere umano rappresenti una minaccia diretta siano meno dannosi di quelli talvolta subiti da chi frequenta l'acqua e bada ai fatti propri nel posto sbagliato e al momento sbagliato?

Il concetto di autodifesa negli squali non era mai stato documentato in dettaglio prima, affermano Clua e i suoi colleghi. Hanno condotto il loro studio statistico pluridecennale sulle caratteristiche dei morsi di squalo sugli esseri umani nella Polinesia francese, ricavando tutti i dati possibili da registrazioni di esperienze che storicamente non definivano i diversi tipi di morso.

Le acque del Pacifico meridionale ospitano più di 30 specie di squali, ma hanno scoperto che i morsi venivano più probabilmente inflitti da squali pinna nera, pinna bianca o grigi di barriera, oppure da squali limone falciformi, solitamente lunghi meno di 3 metri.

Raramente fatale

"Alcune attività umane in mare, come la pesca, in particolare la pesca subacquea con la fiocina e la gestione di nasse passive, sono associate al morso [per autodifesa]", afferma il team. "È perpetrato in modo sproporzionato, spesso superficiale, con lacerazioni minime della carne, e raramente fatale, salvo in circostanze particolari".

Un tipico fattore scatenante di un morso per autodifesa potrebbe essere la percezione di una minaccia da parte di un subacqueo o di un sub che si avvicina allo squalo per vederlo meglio o che cerca di afferrarlo.

Questo squalo che trascina la lenza ha una ragione speciale per essere diffidente nei confronti degli umani (Steve Weinman)

Questi morsi non letali sono in netto contrasto con quelli che rientrano in una categoria come la "motivazione predatoria". I morsi inflitti da uno squalo gravemente affamato potrebbero comportare una grave perdita di tessuti e, molto probabilmente, la morte per emorragia conseguente.

Tuttavia, in nessuno dei casi studiati nella Polinesia francese si è ritenuto che il morso fosse motivato dalla ricerca di cibo.

I morsi per autodifesa tendono a causare lesioni più "superficiali", ma giungono anche senza preavviso, mentre altri tipi di morsi sono preceduti da segnali di allarme combattivi che i subacquei esperti hanno imparato a riconoscere.

Questi potrebbero includere pettorali abbassati fini, scuotimenti del corpo o accelerazione e nuoto a scatti, e sono un chiaro segnale per i subacquei di prendere in considerazione una ritirata discreta.

Uno squalo tigre conferisce dimensioni maggiori agli squali di barriera più piccoli (Steve Weinman)

I morsi per autodifesa giungono all'improvviso, anche se "considerati gli interessi vitali che lo squalo probabilmente percepisce per sé stesso, questi morsi vengono talvolta inflitti ripetutamente", afferma lo studio.

"Ma anche in questi casi, di solito viene rimosso poco tessuto. Inoltre, non sembra esserci alcuna proporzionalità tra la natura dell'aggressione umana iniziale e la gravità e la violenza di un morso per autodifesa."

Altri tipi di morso

Oltre alle categorie di morso per autodifesa/ritorsione e predazione/indagine, le altre quattro sono definite come riflesso/goffaggine; competizione per le risorse; antipredatorio; e dominio/invasione del territorio. Solo le ultime due di queste categorie riguardano i segnali di avvertimento rivelatori che precedono il morso.

Tra il 1942 e il 2023, 16 dei 137 morsi di squalo registrati nella Polinesia francese potrebbero essere classificati come probabilmente derivanti da una motivazione di autodifesa. Tutti si sono verificati alle Tuamotu nel contesto di arpionamento di squali con nasse da pesca, pesca subacquea e manipolazione di squali per fotografia, campionamenti scientifici ed esposizioni turistiche di squali in vasche all'aperto. E sebbene questi possano essere classificati come morsi "provocati", solo due sono stati fatali.

Il nome purtroppo File di attacchi di squali database, che conserva i registri degli incontri globali a partire dal 1800, indica che più di 300 incidenti storici potrebbero essere classificati come autodifesa.

E vale la pena ricordare che in alcuni casi il tipo di animale che infligge un morso per "autodifesa" potrebbe non essere uno squalo requiem, ma una specie meno intimidatoria, come il wobbegong, con una dentatura più smussata.

Subacquei con uno squalo tigre (Steve Weinman)

"Se gli esseri umani vogliono evitare di essere morsi dagli squali per autodifesa, la raccomandazione più ovvia, in base alla nostra valutazione, è quella di evitare di attaccare o molestare queste specie", afferma Clua.

A volte le persone interferiscono con gli squali con le migliori intenzioni, anche se "voler aiutare uno squalo in difficoltà, in questo caso agendo in modo benevolo, non sarà necessariamente percepito dall'animale in modo positivo", sottolinea il profiler degli squali.

A fine aprile, un turista e suo figlio undicenne si sono avventurati in acqua per aiutare tre uomini del posto a salvare un grande squalo bianco di 11 metri, arenatosi su un banco di sabbia vicino ad Ardrossan, nell'Australia Meridionale. Fortunatamente, il loro gesto d'affetto, durato un'ora, ha avuto successo e senza alcuna reazione negativa, ma le persone coinvolte potrebbero non sapere che uno squalo impaurito può ruotare di 3° per infliggere un morso per autodifesa.

I tre principali soccorritori hanno dichiarato di non aver mai visto uno squalo spiaggiato prima, né tantomeno di aver tentato di salvarne uno. Questo esemplare era probabilmente malato o ferito.

"Un comportamento così benintenzionato può esporre il potenziale soccorritore a un morso autodifensivo privo di discernimento né proporzionalità", afferma Clua. "Il riflesso più istintivo per gli squali sarà difendersi e mordere."

Punti trigger

Il riconoscimento dei morsi per autodifesa rimette ancora una volta in discussione la pratica di etichettare tutti i morsi di squalo come attacchi, afferma Clua. "I media giocano un ruolo chiave in questa percezione, tendendo, in caso di morsi, a rappresentare gli squali come aggressori, anche quando è l'uomo a dare inizio all'interazione".

“Questo approccio semplicistico danneggia l’immagine degli squali e, di conseguenza, la loro conservazione, che si basa sul sostegno pubblico”.

Eric Clua e i suoi colleghi vogliono che i media smettano di sensazionalizzare l'autodifesa e altri tipi di morsi come "attacchi". La stampa, affermano, potrebbe contribuire a migliorare l'atteggiamento del pubblico fornendo informazioni più oggettive su come il comportamento degli squali possa essere probabilmente innescato da quello degli esseri umani.

Un piccolo squalo nella Polinesia francese (Steve Weinman)

Uno scenario ampiamente riportato come quello accaduto ad Hadera ha poco a che fare con morsi autodifesa. Clua ha affermato che Tzach è stato vittima di una frenesia alimentare troppo vicina, probabilmente a causa di diversi squali.

"Ciò che rende questo evento così raro è che la specie coinvolta, a quanto pare lo squalo bruno, non è nota, nonostante le sue imponenti dimensioni che possono raggiungere i 4 metri, per la sua capacità di considerare gli esseri umani come prede", afferma.

In una situazione frenetica, tuttavia, qualsiasi specie considerata innocua può diventare predatrice, poiché "le dinamiche della competizione tra animali per l'accesso al cibo provvidenziale prevalgono su tutte le altre considerazioni".

Tuttavia, deve comunque esserci un fattore scatenante. Di solito si tratta di un primo morso, che può essere accidentale e non diretto all'uomo, ma che fornisce lo stimolo del sangue nell'acqua e dei suoni correlati.

Tuttavia, Clua ha un'ipotesi più preoccupante. "Le radiazioni elettromagnetiche di una telecamera potrebbero essere sufficienti a innescare un morso iniziale che colpisce involontariamente il nuotatore – inizialmente non preso di mira – ma innesca l'incessante processo di frenesia.

“In tutti i casi, alla base di un simile incidente c’è l’errore umano.”

