Le migliori tecnologie al GO Diving Show ANZ

Il Tech Stage all'inaugurazione VAI Diving Show ANZ questo fine settimana (28-29 settembre) al Sydney Showground si terrà un piacevole connubio di talenti internazionali della subacquea tecnica e di esperti locali di immersioni profonde.

Che tu stia solo pensando di cimentarti nelle immersioni tecniche, che tu sia già un esperto esperto o che tu sia alle prime armi con le immersioni e voglia semplicemente saperne di più su questo impegnativo settore, allora The Tech Stage è il posto che fa per te da provare durante il fine settimana.

Jill Heinerth

Pioniera delle immersioni tecniche con rebreather, speleosub e videografa/fotografa, Jill Heinerth è la prima Explorer-In-Residence della Royal Canadian Geographic Society e la sua autobiografia di successo, Into The Planet, è stata elogiata dal Wall Street Journal. New York Times e Oprah Magazine.

È membro della International Scuba Diving Hall of Fame, della Women Diver's Hall of Fame, dell'Explorer's Club e dell'Accademia subacquea delle arti e delle scienze. Le sue immagini sono state mostrate dalla BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery e molti altri.

Esplorazione della grotta sottomarina più lunga del Canada

Nelle grotte sommerse sotto il fiume Ottawa, Jill Heinerth fa un'importante scoperta biologica, rivelando l'importanza dei sistemi naturali nella protezione dei bacini idrografici.

NB: Il sabato, per questa conferenza, Jill sarà sul palco principale.

La Truk Lagoon canadese e la scoperta della nave quest di Shackleton

Con la presenza di numerosi relitti della Seconda Guerra Mondiale, Terranova è stata chiamata la "Laguna di Truk del Nord", ma una recente scoperta dell'ultima nave Quest di Shackleton ha portato la regione sotto i riflettori internazionali.

John Kendal

L'archeologia nell'oscurità delle grotte allagate e il nuovo Halcyon Symbios CCR saranno gli argomenti di discussione quando esperti di fotogrammetria e subacquei tecnici istruttore il valutatore John Kendall sale sul palco tecnico.

John è un esploratore specializzato nella modellazione 3D subacquea di siti archeologici e geologici. È stato coinvolto in dozzine di indagini su siti di immersione utilizzando tecniche fotogrammetriche, tra cui il relitto su Marte (1564), la MS Estonia (1994), il relitto di Panarea III (~300 a.C.) e la Grotta delle Ossa, in Brasile (~11,000 anni).

È anche un istruttore Valutatore per esploratori subacquei globali e si siede sul loro Formazione Consiglio.

Archeologia nell'oscurità

io istruttore e l'esperto di fotogrammetria John Kendall parlerà dell'uso della fotogrammetria per documentare siti archeologici all'interno di grotte allagate. Con progetti in Europa e Sud America, John parlerà delle sfide, così come degli straordinari risultati, di questi progetti.

Simbionti Halcyon

Halcyon Manufacturing sta per lanciare la sua nuova gamma di computer, HUD indipendenti e il loro nuovo CCR da montare sul torace. Grazie alla comunicazione wireless in tutta la gamma, vieni ad ascoltare John Kendall che ti dà una panoramica dei nuovi giocattoli, oltre a un'anteprima del CCR.

Davide Sciopero

La leggenda del settore David Strike salirà sul Tech Stage all'inaugurazione VAI Diving Show ANZ, e potete star certi che le presentazioni saranno divertenti e istruttive, poiché si concentrerà sull'immersione più profonda del mondo e offrirà alcuni aneddoti ammonitori per i subacquei tecnici.

Certificato come subacqueo nel 1961, con un background che comprende i settori militare, commerciale, scientifico e tecnico – ed esperto e qualificato in immersioni a circuito aperto e a circuito chiuso e attrezzatura subacquea a richiesta di superficie – David Strike, con sede in Australia, è un ex subacqueo istruttore e istruttore Trainer Certificatore e collaboratore editoriale regolare su argomenti relativi all'immersione per pubblicazioni subacquee di tutto il mondo.

È stato anche l'organizzatore di numerosi eventi subacquei di livello mondiale - con particolare attenzione alla subacquea tecnica - ed ha ricevuto numerosi premi di "riconoscimento del settore", nonché l'ADEX Lifetime Achievement Award, ed è membro dell'Explorers Club. Di New York.

Mescolando: l'immersione più profonda del mondo

Per tutta la prima metà del 20° secolo, la serie di prove di immersione profonda con eliox condotte dalla Royal Navy e dalla US Navy si basavano sulla capacità di assistere nel salvataggio e nel recupero dei sottomarini. Estendere i limiti di profondità a cui un subacqueo poteva arrivare in sicurezza – ed essere comunque in grado di svolgere un lavoro significativo una volta arrivato lì – aveva uno scopo molto pratico.

Questo discorso si concentra sul background e sulla storia successiva del record mondiale di profondità stabilito dalla Royal Navy nel 1956, un record che non è mai stato eguagliato.

Racconti ammonitori per gli amanti della tecnologia: Incidenti e reati subacquei

“Che gli uomini non imparano molto dal lezioni della storia è la più importante di tutte lezioni che la storia ha da insegnare." – Aldous Huxley.

Una raccolta personale e spensierata di aneddoti, storie e aneddoti che sottolineano il fatto che "la capacità di immergersi non è una panacea per le capacità di cui si è carenti" e che offrono una piccola panoramica sui vari aspetti del mondo delle immersioni in continua evoluzione.

Yana Stashkevich

L'esperta subacquea tecnica CCR, in grotte, miniere e relitti Yana Stashkevich si sta rapidamente facendo un nome nel campo delle immersioni esplorative e terrà un'avvincente presentazione delle sue imprese sul Tech Stage.

Era un membro della spedizione Vaggfjellan XI che esplorava il sistema di grotte situato oltre il circolo polare artico, con un ingresso su un pendio di un fiordo norvegese, ed era una subacquea con rebreather nel team del progetto Underwater Filming & Research (UFR) che documentava alcuni dei i relitti meglio conservati al mondo in Grecia.

Attualmente, Yana è attivamente coinvolta in progetti di esplorazione di relitti profondi nel Mar Egeo e nella promozione del patrimonio marittimo delle acque greche.

Negli ultimi dieci anni si è immersa in oltre 35 destinazioni in tre continenti, il tutto bilanciando una carriera come marketer globale a tempo pieno. Attualmente lavora per il marchio di whisky più prezioso al mondo, The Macallan.

Yana, con sede nel Regno Unito, ha una quantità contagiosa di energia ed entusiasmo ed è una relatrice e allenatrice regolare: la sua passione è ispirare le persone a spingersi oltre i propri limiti e perseguire la propria passione, qualunque essa sia.

Progetto Vickers Wellington: la gemma nascosta delle profondità dell'Egeo

Yana racconta le sue avventure dalla Grecia, dove ha preso parte a numerose immersioni profonde per l'identificazione di relitti, tra cui il Vickers Wellington Bomber, una vera capsula del tempo ritenuta il relitto di aereo meglio conservato della sua categoria.

Mentre la maggior parte dei relitti della Seconda Guerra Mondiale ricordano quanto fragile possa essere la vita umana, il Vickers Wellington, al contrario, cattura un'incredibile storia di sopravvivenza. L'equipaggio ha abilmente abbandonato l'aereo dopo essere stato abbattuto ed è stato salvato dalla gente del posto.

Vi siete mai chiesti come indizi e caratteristiche apparentemente insignificanti del relitto possano aiutare a ricostruire ciò che è accaduto prima dell'affondamento? Unisciti al discorso di Yana per immergerti nell'emozionante storia di scoperta ed esplorazione.

Mike Mason

Mike Mason, subacqueo tecnico ed esperto di fattori umani nell'immersione, parlerà di cosa si può imparare dall'immersione in volo e di come "diventare il subacqueo che vorresti seguire" quando salirà sul palco tecnico.

Mike è stato coinvolto nel volo di aerei da caccia militari per tutta la sua carriera (24 anni finora) e ha oltre 3,000 ore di volo su diversi tipi di caccia e formazione aereo come un istruttore. Adesso è un istruttore con la RAAF, insegnando alla prossima generazione di piloti di caccia.

Mike ha trascorso del tempo sulle portaerei e ha completato oltre 200 missioni di combattimento. Ha volato con jet su tutti i principali continenti, tranne l'Antartide.

È un subacqueo attivo da quasi dieci anni. Ha circa 400 immersioni nel suo logbook e lavora come Esperto di immersioni per un negozio di immersione locale. È un subacqueo CCR attivo sulla costa del NSW ed è qualificato fino a 60 metri con trimix normossico. Si è immerso a nord fino all'Islanda e a sud fino alla Nuova Zelanda.

La sua carriera di volo ha suscitato interesse per i fattori umani e per quanto siano importanti per massimizzare la sicurezza e le prestazioni. È entrato a far parte del team di The Human Diver circa quattro anni fa perché voleva unire la sua conoscenza ed esperienza dei Fattori Umani acquisita volando con la sua passione per le immersioni per aiutare ad educare altri subacquei.

Idee ad alta quota per i subacquei

Mike, un pilota di caccia esperto e un subacqueo appassionato, parlerà di diversi concetti, processi e tecniche che lo hanno aiutato ad avere successo nella sua carriera di volo e di come possono aiutarti a essere un subacqueo migliore e più sicuro.

John Garvin

John Garvin è uno sceneggiatore australiano, esperto subacqueo tecnico, esploratore subacqueo e supervisore subacqueo, che ha gestito le operazioni di immersione per diversi film di James Cameron tra cui Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameron's Deepsea Challenge 3D e Sanctum, e sarà abbellire il Tech Stage al VAI Diving Show ANZ.

John in realtà ha scritto le sceneggiature per Santuario e La sfida del mare profondo 3D di James Camerone nel 2023 ha realizzato le sequenze di immersioni commerciali per il film Netflix Last Breath.

È un subacqueo tecnico istruttore istruttore specializzato in rebreather a circuito chiuso e ha scritto il Technical Diving International formazione manuale per i rebreather Inspiration ed Evolution di AP Diving.

John è un membro fondatore del Caicos Caves Project, un'organizzazione dedicata all'esplorazione e alla mappatura delle grotte sottomarine nelle Isole Turks e Caicos.

Nel 2002 la sua azienda ha fornito il supporto logistico e di sicurezza per l'immersione in apnea da record mondiale di Tanya Streeter a 160 metri.

Era anche l'ufficiale subacqueo e il responsabile del progetto (sub interni) per l' Sfidante del mare profondo sommergibile durante la storica immersione in solitaria di James Cameron sul fondo della Fossa delle Marianne.

John è apparso in diversi film e documentari, tra cui Santuario, La sfida del mare profondo 3D di James Cameron, Persone straordinarie e Freedive.

Prima della sua carriera da sub, ha interpretato il ruolo principale nel musical rock'n'roll del West End Amico: la storia di Buddy Holly, e continua a godersi le sue passioni di una vita: le immersioni, il cinema e il rock'n'roll.

Avatar: Ingegneria dell'oceano di Pandora

John descrive il suo ruolo di capo della squadra di immersioni, formazione gli attori imparano a fare immersioni subacquee e a progettare alcune delle attrezzature subacquee specializzate utilizzate nei sequel.

Kerrie Burow

La speleosub e subacquea tecnica Kerrie Burow parlerà del suo viaggio attraverso le immersioni in grotta fotografia tecniche quando accede al Tech Stage.

Kerrie è un rebreather a circuito chiuso (CCR), subacqueo tecnico e speleologo qualificato, nonché un pluripremiato fotografo subacqueo, tra cui la vittoria nella sua categoria nel fotografo subacqueo dell'anno 2022 e l'ottenimento di frequenti posizionamenti e riconoscimenti nell'Australasia Top Premi per fotografi emergenti, tra gli altri.

Collabora regolarmente come scrittrice e fotografa per Scuba Diver Magazine Australia e Nuova Zelanda, i suoi articoli e le sue immagini sono stati pubblicati a livello nazionale e internazionale in numerose riviste.

Professionalmente, Kerrie lavora nel mondo aziendale come consulente nelle scienze dell'apprendimento e ama collaborare con esperti in materia che desiderano insegnare le proprie conoscenze e competenze.

Fotografia subacquea in grotta attraverso i continenti: i miei primi due anni e mezzo Anni – Ciò che avrei voluto sapere dall’inizio

Questo workshop sarà presentato come un diario visivo dell'apprendimento delle immersioni in grotta fotografia, a partire dall'Australia nel gennaio 2022.

Coprendo importanti intuizioni ed esperienze nelle caverne e nelle grotte dell'Australia, dell'Europa e del Messico, i partecipanti condivideranno il processo di crescita, comprendendo che ogni immersione in grotta con una telecamera offre preziose lezioni e opportunità di miglioramento continuo.

Verranno affrontati temi quali l'importanza della sicurezza, le impostazioni della fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione, la composizione, l'importanza di comprendere la luce e il processo fotografico dall'ideazione all'editing finale.

I partecipanti impareranno a catturare immagini meravigliose riducendo al minimo l'impatto sui delicati ambienti sottomarini.

Richard Taylor

La VAI Diving Show ANZ è lieta di accogliere le immersioni tecniche istruttore il formatore e fondatore di OZTek, Richard Taylor, sul palco tecnico dell'evento inaugurale.

Richard ha oltre 30 anni di esperienza nelle immersioni tecniche in Australia e Nuova Zelanda, a partire dai primi anni '1990 e includendo alcune delle prime immersioni trimix in Australia nel 1994 (prima che fossero disponibili le certificazioni).

È stato direttore regionale fondatore e passato in Australia e Nuova Zelanda per TDI/SDI e detiene istruttore Valutazioni degli allenatori con loro a più livelli. È stato membro fondatore della squadra di immersioni con gas misto "The Sydney Project", responsabile della sicurezza e delle immersioni per la squadra congiunta australiano-turca che ha trovato il sottomarino australiano AE2 della prima guerra mondiale al largo di Gallipoli, e ha fatto parte della prima squadra di immersioni con gas misto ad esplorare la rinascita di Pearce in Nuova Zelanda nel 1997.

Nel 1999, ha fondato l'OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences e ha diretto OZTek99 a Sydney, OZTek2000 a Melbourne e OZTek3 a Sydney nel 2002, prima di collaborare con David Strike per gli OZTek4 e OZTek'07 Dive Shows a Sydney.

Richard ha insegnato a centinaia di subacquei tecnici e istruttori in tutto il mondo, è un appassionato subacqueo su relitti e come appassionato subacqueo in grotta è membro da oltre 20 anni del CDAA. Continua a insegnare oggi per SDI/TDI/FRTI ed è uno dei pochi istruttore Formatori Valutatori e membri del loro Formazione Comitato consultivo.

È l'ex presidente delle associazioni dell'industria subacquea sia in Australia che in Nuova Zelanda ed è membro dei comitati Standards Australia/NZ e ISO. Ha pubblicato numerosi articoli sull'immersione tecnica e sulla sicurezza subacquea e ha presentato presentazioni a simposi e conferenze subacquee in tutto il mondo. Come subacqueo con rebreather in passato e istruttore, è un appassionato sostenitore di formazione e mantenere le abilità di immersione tecnica a circuito aperto.

La sua forte convinzione è che man mano che acquisiamo più esperienza, acquisiamo la responsabilità di trasmettere le nostre conoscenze e abilità agli altri, in modo che coloro che verranno dopo di noi possano esplorare in sicurezza il regno sottomarino più lontano di noi.

I tuoi obblighi in materia di salute e sicurezza quando insegni o lavori come subacqueo

Uno sguardo alle leggi e ai regolamenti richiesti quando si lavora come istruttore o Tuffatore.

Matt Carter

L'archeologo marino, sostenitore dell'oceano e subacqueo tecnico Dr. Matt Carter sarà sul palco tecnico al VAI Diving Show ANZ.

Dal 2003 ha lavorato a progetti di archeologia subacquea in 13 paesi diversi, dallo scavo di un relitto fenicio di 2,800 anni fa in Spagna alla guida di spedizioni per la modellazione 3D delle flotte fantasma dell'atollo di Bikini e della laguna di Chuuk.

Nel 2009, Matt ha ricevuto la borsa di studio Australasian Rolex Scholarship della Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), grazie alla quale è stato introdotto all'uso dei rebreather per le immersioni scientifiche. Da allora, è diventato un pioniere nell'uso del CCR e della fotogrammetria per l'archeologia marina, specializzandosi nel rilevamento e nella valutazione dei relitti della seconda guerra mondiale in Australia e nel Pacifico.

Matt è un International Fellow e vincitore del premio EC50 dell'Explorers Club, ex vicepresidente dell'Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) e rappresentante della Nuova Zelanda presso l'ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). È stato anche un presentatore specializzato nella serie televisiva Coast: New Zealand, uno spin-off della serie britannica prodotta dalla BBC Coast, ed è un esperto in materia per le Nazioni Unite, l'International Union for the Conservation of Nature (IUCN), il Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) e il governo australiano.

Matt, che da oltre un decennio coniuga immersioni scientifiche, commerciali e tecniche, ora è direttore della ricerca per la Major Projects Foundation, impegnandosi a proteggere gli ecosistemi marini, le culture e i mezzi di sussistenza minacciati dall'inquinamento dei relitti della Seconda guerra mondiale nel Pacifico blu.

L'intervento di Matt al GO Diving Show ANZ sarà:

I relitti fantasma del Blue Pacific

Le migliori tecnologie al GO Diving Show ANZ 11

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 28-29 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage e Tech Stage, che ospiteranno decine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni VR, una piscina dimostrativa e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, formazione agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

Il GO Diving Show UK 2024, giunto alla sua quinta edizione, ha attirato più di 10,000 partecipanti durante il fine settimana e si è esteso su un'area di 10,000 mq di spazio espositivo, e la variante australiana e neozelandese aspira a raggiungere questo livello nei prossimi anni.

L'ingresso al GO Diving Show ANZ inaugurale è completamente gratuito: registrati qui per ottenere i tuoi biglietti per quello che è senza dubbio l'evento subacqueo del 2024 in Australia. C'è un ampio parcheggio in loco e il luogo è facile da raggiungere con molte opzioni di trasporto, quindi segna subito le date in agenda e preparati per un fine settimana epico che celebra tutte le forme di immersione.