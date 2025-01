Il progetto Vickers Wellington

La subacquea tecnica, subacquea su relitti profondi, CCR e subacquea in grotta Yana Stashkevich offrirà uno sguardo all'ambizioso progetto Vickers Wellington, che mira a mostrare un vero gioiello nascosto delle profondità dell'Egeo, quando salirà sul palco tecnico del VAI Spettacolo di immersioni marzo.

Yana Stashkevich si sta rapidamente facendo un nome quando si tratta di immersioni esplorative. Ha fatto parte della spedizione Vaggfjellan XI che ha esplorato il sistema di grotte situato oltre il Circolo Polare Artico, con un ingresso su un pendio di un fiordo norvegese, ed è stata una subacquea con rebreather nel team del progetto Underwater Filming & Research (UFR) che ha documentato alcuni dei relitti meglio conservati al mondo in Grecia.

Attualmente, Yana è attivamente coinvolta in progetti di esplorazione di relitti profondi nel Mar Egeo e nella promozione del patrimonio marittimo delle acque greche.

Negli ultimi dieci anni si è immersa in oltre 35 destinazioni in tre continenti, il tutto bilanciando una carriera come marketer globale a tempo pieno. Attualmente lavora per il marchio di whisky più prezioso al mondo, The Macallan.

Yana, con sede nel Regno Unito, ha una quantità contagiosa di energia ed entusiasmo ed è una relatrice e allenatrice regolare: la sua passione è ispirare le persone a spingersi oltre i propri limiti e perseguire la propria passione, qualunque essa sia.

Racconti di guerra

Yana racconterà le sue avventure in Grecia, dove ha preso parte a numerose immersioni profonde per l'identificazione di relitti, tra cui quello di un bombardiere Vickers Wellington, una vera e propria capsula del tempo ritenuta il relitto di aereo meglio conservato della sua categoria.



Mentre la maggior parte dei relitti della Seconda Guerra Mondiale sono un promemoria di quanto fragile possa essere la vita umana, il Vickers Wellington, al contrario, cattura un'incredibile storia di sopravvivenza. L'equipaggio abilmente ammarò l'aereo dopo essere stato abbattuto e fu salvato dalla gente del posto.



Vi siete mai chiesti come indizi e caratteristiche apparentemente insignificanti del relitto possano aiutare a ricostruire ciò che è accaduto prima dell'affondamento? Unisciti al discorso di Yana per immergerti nell'emozionante storia di scoperta ed esplorazione.

Il progetto Vickers Wellington 2

Il GO Diving Show

