La simbiosi tra immersioni tecniche e intelligenza artificiale

at 11: 34 am

Nays Baghai è un regista, fotografo subacqueo e subacqueo tecnico di Sydney, Australia, e farà un ritorno trionfale sul Tech Stage al VAI Diving Show ANZ a settembre, con due interessanti presentazioni: la simbiosi tra immersioni tecniche e intelligenza artificiale dal punto di vista di un creativo subacqueo e apnea e rebreather: quali sono le somiglianze e le differenze.

Come regista cinematografico, Nays ha vinto oltre 30 premi per il suo lavoro, ed entrambi i suoi lungometraggi documentari, Discesa e Immergersi nell'oscurità, hanno vinto festival qualificanti per l'Oscar.

In qualità di cameraman subacqueo noto per la sua versatilità, Nays ha realizzato lavori per Sony, Amazon, Rolex, Tourism Australia, SBS e molti altri.

Ha conseguito decine di qualifiche nel campo delle immersioni, dall'immersione con rebreather trimix all'apnea avanzata, ed è stato recentemente nominato membro dell'Explorer's Club.

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 6-7 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage e Tech Stage, che ospiteranno decine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni VR, una piscina dimostrativa, una piscina di prova e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, sul posto agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

Acquista ora i tuoi biglietti!

I biglietti per il GO Diving Show ANZ sono ora in vendita e puoi approfittarne Offerta earlybird 2x1 fino al 9 settembre – tu e il tuo amico/amico/partner/coniuge potete far visita per soli $12, e i bambini fino a 16 anni entrano gratis, rendendolo la perfetta giornata in famiglia. C'è un ampio parcheggio in loco e il luogo è facile da raggiungere con numerose opzioni di trasporto, quindi segnatevi subito le date in agenda e preparatevi per un weekend epico all'insegna delle immersioni in tutte le loro forme.